اعرف سعر ومواصفات بيجو 301 ماركة السيارات الفرنسية بيجو في 2022

سعر ومواصفات بيجو 301 السيارة الأشهر حيث شهدت الأيام الماضية تغيرًا حادًا في أسعار السيارات وكان هناك ركود في حركة البيع والشراء، وذلك بسبب الارتفاع المتزايد لأسعار السيارات المتميزة، وهو مجموع الأموال التي يتقاضاها صغار الموزعين بشكل غير رسمي، حيث فرض على أنواع معينة من السيارات من أجل تسريع التسليم، ولهذا السبب سوف نقدم اليوم سعر ومواصفات بيجو 301 السيارة الفرنسية.سعر سيارة بيجو 301
كشف عضو نقابة تجار السيارات في خلال تصريحاته الأخيرة عن ماركة السيارات الفرنسية بيجو، والتي بلغت قيمتها بيجو 301 موديل 2022،
- فان الفئة الأولى للسيارة فقد بلغت 362 ألفاً و 900 جنيه
- وقد كان سعر الفئة الثانية 399 ألفاً و990 جنيهًا
- بينما سيكون سعرالفئة الثالثة 437 ألفًا و 990 جنيهًا
ذلك وفقًا لقائمة الأسعار التي نشرها الوكيل الحصري لعلامة بيجو في مصر.مواصفات سيارة بيجو 301
من المعروف أن بيجو 301 تنتمي إلى فئة سيارات السيدان التي تتميز بمحرك يكون في اوصافه رباعي الأسطوانات بإزاحة 1600 سم مكعب، والتي يمكن أن تنتج قوة تصل إلى 115 حصانًا، بالإضافة إلى أن عزم دوران سوف يكون أقصى يبلغ 150 نيوتن متر. / م ، وهو أيضا متصل بناقل حركة والذي يكون من ست سرعات. السرعات تلقائي
- تتسارع بيجو 301 من حالة توقف تام إلى 100 كم / ساعة في غضون 10.3 ثانية فقط بناءً على البيانات المُعلن عنها في السيارة.
- أما عن متوسط استهلاك الفضة فهو حوالي 6.5 لتر في حالة الأميال التي تصل إلى بنس كيلو متر.
أما عن الجوانب الخارجية لسيارة بيجو 301يبلغ طولها 4445 ملم ، أما بالنسبة للعرض – 1953 ملم ، والارتفاع 1474 ملم وسعة الصندوق الخلفي 506 لتراتميزات سيارة بيجو 301 2022
- التصميم الخارجي للسيارة جيد في هذه الفئة السعرية متفوقًا على صني
- الجزء الداخلي للسيارة ملفوف والمواد جيدة
- مساحات الرؤية في السيارة كبيرة والقوائم لا تعيق الرؤية لذا فالسيارة جيدة للقيادة الجديدة
- السباق ليس الأفضل في البلاد ، لكنه أفضل ما يمزقه على الطرق السريعة
- مساحات الركاب الأمامية واسعة والمساحة الخلفية كافية لشخصين فقط بفضل جحر ناقل الحركة
- الجذع مذهل بسعة 506 لترات
- على الرغم من أن قوة المحرك تظهر عند عدد كبير من الضربات إلا أنها تعمل بشكل جيد بسرعات مختلفة.
- علبة التروس جيدة ، خاصة في وضع StepTronic
- نظام تعليق السيارة مريح وناعم لكن الكراسي غير مريحة
- ارتفاع توافق السيارة القياسي مع الأرض ممتاز جدًا كما أنه يتجنب الاحتكاك بين السيارة والأرض.
- تدعم السيارة الكثير من الأمان والراحة
الوسوم
سعر ومواصفات بيجو 301 السيارة الأشهر حيث شهدت الأيام الماضية تغيرًا حادًا في أسعار السيارات وكان هناك ركود في حركة البيع والشراء، وذلك بسبب الارتفاع المتزايد لأسعار السيارات المتميزة، وهو مجموع الأموال التي يتقاضاها صغار الموزعين بشكل غير رسمي، حيث فرض على أنواع معينة من السيارات من أجل تسريع التسليم، ولهذا السبب سوف نقدم اليوم سعر ومواصفات بيجو 301 السيارة الفرنسية.سعر سيارة بيجو 301
كشف عضو نقابة تجار السيارات في خلال تصريحاته الأخيرة عن ماركة السيارات الفرنسية بيجو، والتي بلغت قيمتها بيجو 301 موديل 2022،
- فان الفئة الأولى للسيارة فقد بلغت 362 ألفاً و 900 جنيه
- وقد كان سعر الفئة الثانية 399 ألفاً و990 جنيهًا
- بينما سيكون سعرالفئة الثالثة 437 ألفًا و 990 جنيهًا
ذلك وفقًا لقائمة الأسعار التي نشرها الوكيل الحصري لعلامة بيجو في مصر.مواصفات سيارة بيجو 301
من المعروف أن بيجو 301 تنتمي إلى فئة سيارات السيدان التي تتميز بمحرك يكون في اوصافه رباعي الأسطوانات بإزاحة 1600 سم مكعب، والتي يمكن أن تنتج قوة تصل إلى 115 حصانًا، بالإضافة إلى أن عزم دوران سوف يكون أقصى يبلغ 150 نيوتن متر. / م ، وهو أيضا متصل بناقل حركة والذي يكون من ست سرعات. السرعات تلقائي
- تتسارع بيجو 301 من حالة توقف تام إلى 100 كم / ساعة في غضون 10.3 ثانية فقط بناءً على البيانات المُعلن عنها في السيارة.
- أما عن متوسط استهلاك الفضة فهو حوالي 6.5 لتر في حالة الأميال التي تصل إلى بنس كيلو متر.
أما عن الجوانب الخارجية لسيارة بيجو 301يبلغ طولها 4445 ملم ، أما بالنسبة للعرض – 1953 ملم ، والارتفاع 1474 ملم وسعة الصندوق الخلفي 506 لتراتميزات سيارة بيجو 301 2022
- التصميم الخارجي للسيارة جيد في هذه الفئة السعرية متفوقًا على صني
- الجزء الداخلي للسيارة ملفوف والمواد جيدة
- مساحات الرؤية في السيارة كبيرة والقوائم لا تعيق الرؤية لذا فالسيارة جيدة للقيادة الجديدة
- السباق ليس الأفضل في البلاد ، لكنه أفضل ما يمزقه على الطرق السريعة
- مساحات الركاب الأمامية واسعة والمساحة الخلفية كافية لشخصين فقط بفضل جحر ناقل الحركة
- الجذع مذهل بسعة 506 لترات
- على الرغم من أن قوة المحرك تظهر عند عدد كبير من الضربات إلا أنها تعمل بشكل جيد بسرعات مختلفة.
- علبة التروس جيدة ، خاصة في وضع StepTronic
- نظام تعليق السيارة مريح وناعم لكن الكراسي غير مريحة
- ارتفاع توافق السيارة القياسي مع الأرض ممتاز جدًا كما أنه يتجنب الاحتكاك بين السيارة والأرض.
- تدعم السيارة الكثير من الأمان والراحة
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