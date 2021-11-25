“انطلاق الوحش” سيارة كونسيبت اس الكهربائية الجديدة كليا 2022 تتحدي السيارات بمواصفاتها الاسطورية

“انطلاق الوحش” سيارة كونسيبت اس الكهربائية الجديدة كليا 2022 سيارة كونسيبت اس الكهربائية يلجأ العديد من العملاء إلى قرار الانتقال من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية إلى السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات ، السيارات الكهربائية الصينية بعضها متقدم والبعض الآخر لا يزال على الطريق إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتفوق السيارات الكهربائية الصينية على السيارة Tesla Model 3 أو Tesla Model Y في الصين البداية كانت مع سيارة هان الكهربائية الصينية ، والتي حققت المركز الثالث في مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا، ولذلك تأمل شركة هايكان الصينية في جذب مشترين جدد يبحثون عن سيارة أنيقة مع Concept S ، وهي سيارة كوبيه بأربعة أبواب تم تقديمها قبل أيام قليلة.

سيارة كونسيبت اس الكهربائية الجديدة كليا 2022

لم يتم الكشف عنه من شركة هايكان الصينية أي معلومات أداء سيارة كونسيبت اس الكهربائية على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون رائعة للغاية ، حيث حصلت السيارة الجديدة على واجهة أمامية صلبة تجذب انتباه كل من ينظر إليها ، وتتجلى ملامحها في المصابيح الأمامية الرقيقة التي تزيد من عرض مقدمة السيارة ، وقررت الشركة المصنعة التخلي عن الشبكة الأمامية .

كما سعت إلى توفير تصميم مختلف حيث لاحظت أن السيارة الجديدة كانت منخفضة في المقدمة وأعلى في الخلف ، مما يؤكد الشخصية الرياضية لهذه السيارة كما تمتلك سيارة كونسيبت اس محركًا كهربائيًا قادرًا على قطع مسافة 643 كيلومترًا بشحنة واحدة ، ويمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية.

كما أنها تأتي مع المصابيح الخلفية المصممة على غرار المصابيح الأمامية مع خط سقف طويل مائل.

توجد مكابح كبيرة ذات ألوان زاهية خلف عجلات كبيرة بإطارات خاصة جدًا.

تم رفع المرايا الجانبية بعيدًا عن غطاء المحرك ، أقرب إلى الموضع الأصلي للعمود A.

كما تحتوي على الكثير من المميزات الخارقة التي توفرها الشركه في السيارة.

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مواصفات سيارة كونسيبت اس الكهربائية