سيارات للبيع مستعملة لاندكروزر افالون راش بحالة الوكالة بأرخص الأسعار

اكتسبت لاندكروزر وسيارات تويوتا بشكل عامة شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية بفضل قوة أدائها وتنوع موديلاتها لتناسب جميع التفضيلات المختلفة للمستهلكين السعوديين، ويحاول الكثيرين في المملكة الحصول على سيارة مستعملة تتبع علامة تويوتا وتكون بحالة جيدة مثل حالة الوكالة وكذلك يكون سعرها مناسب، وتعد سيارات تويوتا على وجه التحديد أكثر أنواع السيارات التي يمكن ترشيحها لشرائها مستعملة، حيث أن جودتها تسمح بعد التأكد من حالتها الجيدة من بيعها لأكثر من مرة نظرًا لجودة خاماتها.

هناك لاندكروزر موديل 2021 فئة GXR V8 بالرياض، الجير أوتوماتيك، ممشى 29 ألف كيلو متر، اللون ابيض لؤلؤي، السيارة بحالة الوكالة.

وفي الوقت نفسه السيارة فل كامل الحالة نظيفة كسيارات الوكالة وسعرها هو 260 ألف ريال.

وأيضا هناك لاندكروزر 2021 فئة GXR V8 باللون الأبيض ممشى 20 ألف كيلومتر وسعرها 244 ألف ريال.

الحالة بحالة جيدة وهي بالشرقية وسعرها قابل للزيادة لأنها على السوم، بالإضافة إلى قابلية زيادة الممشى.

هناك سيارة تويوتا افالون ممشى 27 ألف كيلومتر قابل للزيادة، السيارة للبيع من يد أول مالك، اللون أبيض.

وفي الوقت نفسه حالات السيارة بحالة الوكالة، وهي تقع في أبها، وسعرها 141 ألف ريال سعودي، السيارة موديل 2021 فئة تورنق.

وكذلك هناك تويوتا افالون باللون الأسود الفخم في جده موديل 2021 تورينق ممشى 26 ألف كيلو متر بحالة ممتازة.

وفي الوقت نفسه السيارة سعرها 152 ألف و900 ريال، حالة السيارة بحالة الوكالة من الداخل والخارج.

هناك راش موديل 2021 بالشرقية القير اوتوماتيك، السيارة بحالة الوكالة، سعرها 62 ألف ريال، ممشى 15 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه لون السيارة هو الأحمر، حالة السيارة الخارجية البودي ممتازة، وكذلك حالة فرش السيارة الداخلي.

وأيضا هناك راش ستاندر 2021 بالقصيم ممشى 2800 كيلومتر السيارة بحالة الوكالة، اللون ابيض السعر 62 ألف ريال سعودي.

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ملحوظة: عليك التأكد بنفسك من حالات السيارة المستعملة قبل شرائها، عليك عدم الاعتماد على حديث البائع، ثق في الكشف المتخصص على كل قطعة بالسيارة.