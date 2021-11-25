“ارخص سيارة مناسبة في السعودية” تويوتا يارس 2020 .. بتقنية عالية ومواصفات ممتاز

“ارخص سيارة مناسبة في السعودية” تويوتا يارس 2020 إذا كنت تريد امتلاك سيارة صغيرة واقتصادية فتعد سيارة تويوتا يارس 2020 هي خيارك الأفضل حيث أنها تتميز بحجمها الصغير المناسب لكل الأماكن وتتوفر السيارة بكافة فئاتها في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية وتعتبر السيارة هي السيارة الأفضل لفئة الشباب من حيث الشكل الخارجي والمواصفات والأسعار أيضًا وفي مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الالكتروني سنوضح لكم كل ما يخص سيارة تويوتا يارس 2020 من مميزات وعيوب وأسعار. أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2020 في السعودية أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2020 في السعودية تتمتع سيارة تويوتا يارس 2020 بالعديد من المواصفات الرائعة وتأتي مواصفاتها كالآتي:- محرك السيارة يحتوي على 4 سلندر، سعته 1.5 لتر وقوته 105 حصان بينما تم تزويده بعدد 16 من نظام VVT-I وناقل حركة أوتوماتيكي.

المحرك يحتوي على 4 أسطوانات ويدور بأقصى عدم دوران يصل إلى 140 نيوتن لكل متر في غصون 20 ثانية.

الجنوط الأمامي مصنوع من مادة الألومنيوم مقاسه 15 بوصة.

مزودة بنظام الوسائد الهوائية الممتاز لكل من سائق السيارة والشخص الذي يجلس بجواره.

كما أنها مزودة بنظام الحماية ضد السرقة ونظام مراقبة ضغط اطارات السيارة.

شاشتها المعلوماتية تعمل باللمس بالإضافة إلى أن مقاعدها رياضية مصنوعة من قماش مخملي عالي الجودة.

طول السيارة يبلغ 4425 ميللي متر بينما عرضها يصل إلى 1730 ميللي متر وارتفاعها حوالي 1475 ميللي متر.

قدرة استهلاكه من الوقود تصل إلى 20.0 كيلو متر لكل لتر. مميزات سيارة تويوتا يارس موديل 2020 تحتوي السيارة على USB و منفذ AUX.

مكيف الهواء بها سهل الاستخدام وجودته عالية.

مزودة بنظام قوة المكابح الإلكتروني وهو EBD .

الأنوار الأمامية مصنوعة من الهالوجين.

شاشة اللمس مزودة بنظام صوتي ذات صوت جيد ومسموع. أبرز عيوب سيارة تويوتا يارس أداء محركها ضعيف نسبيًا مقارنة بمنافسيها من نفس الجيل.

التصميم قديم وتقليدي بالرغم من كونه لطيف لكنه يفتقر إلى الإبداع.

بعض الخامات الداخلية ضعيفة الجودة.

التحكم في المقاعد يتم يدويًا وليس أوتوماتيكيًا مقارنة بمنافسيها.

ثبات السيارة ضعيف يتأثر بالعفشة الناعمة. أسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة تويوتا يارس موديل 2020أبرز عيوب سيارة تويوتا يارسأسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي تتوفر السيارة في سوق السيارات السعودي بكل فئاتها بأسعار متفاوتة تبدأ من سعر 52,785 ريال سعودي. الوسوم

“ارخص سيارة مناسبة في السعودية” تويوتا يارس 2020 إذا كنت تريد امتلاك سيارة صغيرة واقتصادية فتعد سيارة تويوتا يارس 2020 هي خيارك الأفضل حيث أنها تتميز بحجمها الصغير المناسب لكل الأماكن وتتوفر السيارة بكافة فئاتها في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية وتعتبر السيارة هي السيارة الأفضل لفئة الشباب من حيث الشكل الخارجي والمواصفات والأسعار أيضًا وفي مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الالكتروني سنوضح لكم كل ما يخص سيارة تويوتا يارس 2020 من مميزات وعيوب وأسعار. أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2020 في السعودية أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2020 في السعودية تتمتع سيارة تويوتا يارس 2020 بالعديد من المواصفات الرائعة وتأتي مواصفاتها كالآتي:- محرك السيارة يحتوي على 4 سلندر، سعته 1.5 لتر وقوته 105 حصان بينما تم تزويده بعدد 16 من نظام VVT-I وناقل حركة أوتوماتيكي.

المحرك يحتوي على 4 أسطوانات ويدور بأقصى عدم دوران يصل إلى 140 نيوتن لكل متر في غصون 20 ثانية.

الجنوط الأمامي مصنوع من مادة الألومنيوم مقاسه 15 بوصة.

مزودة بنظام الوسائد الهوائية الممتاز لكل من سائق السيارة والشخص الذي يجلس بجواره.

كما أنها مزودة بنظام الحماية ضد السرقة ونظام مراقبة ضغط اطارات السيارة.

شاشتها المعلوماتية تعمل باللمس بالإضافة إلى أن مقاعدها رياضية مصنوعة من قماش مخملي عالي الجودة.

طول السيارة يبلغ 4425 ميللي متر بينما عرضها يصل إلى 1730 ميللي متر وارتفاعها حوالي 1475 ميللي متر.

قدرة استهلاكه من الوقود تصل إلى 20.0 كيلو متر لكل لتر. مميزات سيارة تويوتا يارس موديل 2020 تحتوي السيارة على USB و منفذ AUX.

مكيف الهواء بها سهل الاستخدام وجودته عالية.

مزودة بنظام قوة المكابح الإلكتروني وهو EBD .

الأنوار الأمامية مصنوعة من الهالوجين.

شاشة اللمس مزودة بنظام صوتي ذات صوت جيد ومسموع. أبرز عيوب سيارة تويوتا يارس أداء محركها ضعيف نسبيًا مقارنة بمنافسيها من نفس الجيل.

التصميم قديم وتقليدي بالرغم من كونه لطيف لكنه يفتقر إلى الإبداع.

بعض الخامات الداخلية ضعيفة الجودة.

التحكم في المقاعد يتم يدويًا وليس أوتوماتيكيًا مقارنة بمنافسيها.

ثبات السيارة ضعيف يتأثر بالعفشة الناعمة. أسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة تويوتا يارس موديل 2020أبرز عيوب سيارة تويوتا يارسأسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي تتوفر السيارة في سوق السيارات السعودي بكل فئاتها بأسعار متفاوتة تبدأ من سعر 52,785 ريال سعودي.

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