حاجه تجنن.. سوزوكي أرتيجا 2021 ..مواصفاتها واسعارها في السعودية

تعد سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 من أفضل السيارات السوزوكي المقدمة مؤخرًا في سوق السيارات العالمي والمحلي وهي من فئة السيارات الـ mini/compact MPV المتعددة الاستخدامات والمدمجة، تتمتع بمميزات رائعة وخاصة بالنسبة لحجمها المناسب للرحلات العائلية حيث يتسع حجمها لعدد سبعة أفراد وتقوم هذه السيارة حاليًا بمنافسة سيارة جيتور X70، تويوتا راش وميتسوبيشي اكسباندر من حيث السعر وسنناقش أهم مواصفات سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 في مقالنا اليوم. أهم مواصفات سوزوكي أرتيجا 2021 في السوق السعودية أهم مواصفات سوزوكي أرتيجا 2021 في السوق السعودية تتميز سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 بعد مواصفات ومميزات تتمثل فيما يلي:- كراسي السيارة مصنوعة من القماش الفاخر ويتم توزيعها على ثلاث صفوف.

مقصورتها الداخلية تحتوي على الإضاءة الداخلية جيدة تحتوي على 6 كشافات.

مساند المقاعد مصنوعة من تقنية الليد الحديثة وتحتوي على حامل للأكواب.

السيارة مزودة بمصدرين للكهرباء قوة كل منها 12 فولت الأول موجود في وحدة التحكم الأمامية الوسطية بينما الثاني يوجد في صف الكراسي الخلفي.

يتم التحكم في وسائط السيارة عن طريق البلوتوث أو عجلة القيادة.

تحتوي على مساند للأقدام عند أسفل كرسي المستخدم.

مزودة بريموت كنترول حتى يمكنك التحكم في وظائف السيارة الأساسية.

المقابض الداخلية لها مصنوعة من مادة الكروم الممتازة المطعم بالخشب.

زجاج السيارة يتم التحكم به كهربيًا كما أنها تحتوي على نظام مركزي يساعد في غلق أبوابها.

كما أنها مزودة بخاصية الدخول الذي أي دخولك إلى السيارة دون الحاجة إلى استخدام المفاتيح.

تكييف الهواء يتم التحكم به أوتوماتيكيًا من خلال وحدة التحكم الوسطية أو يدويًا بواسطة وحدة التحكم الخلفية.

زجاج السيارة الخلفي يحتوي على سخانات تساعد في إذابة الجليد.

طول السيارة حوالي 4395 ميللي متر وعرضها 1735 ميللي لتر بينما ارتفاعها 1690 ميللي لتر.

محرك السيارة جيد مكون من 4 سرعات و 4 سلندرات، سعته 1500 سي سي بينما قوته 109 حصان.

سرعة السيارة القصوى تبلغ 175 كيلو متر لكل ساعة.

عزم السيارة يصل إلى 138 نيوتن لكل متر.

سعة خزان البنزين تصل إلى 45 لتر. أسعار سيارة سوزوكي أرتيجا الجديدة في السعودية أسعار سيارة سوزوكي أرتيجا الجديدة في السعودية بلغ سعر سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 في سوق السيارات السعودي حيث تبدأ الأسعار من 68,850 ريال سعودي. الوسوم

تعد سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 من أفضل السيارات السوزوكي المقدمة مؤخرًا في سوق السيارات العالمي والمحلي وهي من فئة السيارات الـ mini/compact MPV المتعددة الاستخدامات والمدمجة، تتمتع بمميزات رائعة وخاصة بالنسبة لحجمها المناسب للرحلات العائلية حيث يتسع حجمها لعدد سبعة أفراد وتقوم هذه السيارة حاليًا بمنافسة سيارة جيتور X70، تويوتا راش وميتسوبيشي اكسباندر من حيث السعر وسنناقش أهم مواصفات سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 في مقالنا اليوم. أهم مواصفات سوزوكي أرتيجا 2021 في السوق السعودية أهم مواصفات سوزوكي أرتيجا 2021 في السوق السعودية تتميز سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 بعد مواصفات ومميزات تتمثل فيما يلي:- كراسي السيارة مصنوعة من القماش الفاخر ويتم توزيعها على ثلاث صفوف.

مقصورتها الداخلية تحتوي على الإضاءة الداخلية جيدة تحتوي على 6 كشافات.

مساند المقاعد مصنوعة من تقنية الليد الحديثة وتحتوي على حامل للأكواب.

السيارة مزودة بمصدرين للكهرباء قوة كل منها 12 فولت الأول موجود في وحدة التحكم الأمامية الوسطية بينما الثاني يوجد في صف الكراسي الخلفي.

يتم التحكم في وسائط السيارة عن طريق البلوتوث أو عجلة القيادة.

تحتوي على مساند للأقدام عند أسفل كرسي المستخدم.

مزودة بريموت كنترول حتى يمكنك التحكم في وظائف السيارة الأساسية.

المقابض الداخلية لها مصنوعة من مادة الكروم الممتازة المطعم بالخشب.

زجاج السيارة يتم التحكم به كهربيًا كما أنها تحتوي على نظام مركزي يساعد في غلق أبوابها.

كما أنها مزودة بخاصية الدخول الذي أي دخولك إلى السيارة دون الحاجة إلى استخدام المفاتيح.

تكييف الهواء يتم التحكم به أوتوماتيكيًا من خلال وحدة التحكم الوسطية أو يدويًا بواسطة وحدة التحكم الخلفية.

زجاج السيارة الخلفي يحتوي على سخانات تساعد في إذابة الجليد.

طول السيارة حوالي 4395 ميللي متر وعرضها 1735 ميللي لتر بينما ارتفاعها 1690 ميللي لتر.

محرك السيارة جيد مكون من 4 سرعات و 4 سلندرات، سعته 1500 سي سي بينما قوته 109 حصان.

سرعة السيارة القصوى تبلغ 175 كيلو متر لكل ساعة.

عزم السيارة يصل إلى 138 نيوتن لكل متر.

سعة خزان البنزين تصل إلى 45 لتر. أسعار سيارة سوزوكي أرتيجا الجديدة في السعودية أسعار سيارة سوزوكي أرتيجا الجديدة في السعودية بلغ سعر سيارة سوزوكي أرتيجا 2021 في سوق السيارات السعودي حيث تبدأ الأسعار من 68,850 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاجه تجنن.. سوزوكي أرتيجا 2021 ..مواصفاتها واسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.