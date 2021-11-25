بيلتا 2022 السيارة التي تحاول تويوتا بها الاستحواذ على لقب السيارة الاقتصادية الأفضل في السعودية، لكن بيلتا الجديدة دخلت في منافسة شرسة مع يارس 2022 سيدان بكل الجوانب وأبرز هذه الجوانب السعر والإمكانيات وكذلك تجهيزات الأمان، وجرت هذه المنافسة على أساس أن يارس ظلت لمدة طويلة الاختيار الأفضل في السعودية كسيارة اقتصادية بسعر مناسب وجودة معقولة.

تأتي يارس 2022 بثلاثة فئات في السعودية وهما، سيدان y FLT بسعر 57 ألف ريال، سيدان y CVT بسعر 58 ألف.

وكذلك هناك سيدان y PLUS CVT بسعر 60 ألف و 950 ريال.

وفي الوقت نفسه تأتي بيلتا الجديدة بحسب أحدث التسريبات بفئتين هما:

اكتيف بسعر 56 ألف ريال والفئة الأخرى هي سمارت بسعر 65 ألف ريال.

المحركين قربين في القوة من بعضهم البعض بشكل يجعلهما متساويين في الأداء، وكذلك الحال هو الحال في استهلاك الوقود.

وفي الوقت نفسه السيارتين يستهلكون لتر بنزين كلما قطعوا مسافة 20 كيلومتر، وهو أبرز نقاط تميز السيارتين.

وهناك تميز كبير لتويوتا يارس 2022 سيدان في تجهيزات الأمان عن بيلتا لاحتوائها على نظام المحافظة على ثبات المركبة أثناء القيادة.

وفي الوقت تعود بيلتا 2022 لتتفوق على يارس حيث تحتوي بيلتا على مفتاح بصمة للمساعدة في الدخول السريع للسيارة.

طرحت تويوتا موديل بيلتا الجديد في مصر في شهر نوفمبر الجاري.

وهناك تسريبات تؤكد أن موعد طرح الموديل في السعودية سيكون قبل نهاية عام 2021.

وفي الوقت نفسه تتفوق بيلتا على يارس في فرش المقاعد الداخلية.

حيث تأتي بيلتا بفرش جلد وهو أفخم من القماش الذي تأتي به يارس 2022 سيدان.

وتتشارك السيارتين التابعين لعلامة تويوتا اليابانية في الكثير والكثير من التجهيزات.

لكن بيلتا تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية ضبابية وهو ما لا يتواجد في يارس الجديدة سيدان.

بيلتا 2022 في منافسة شرسة مع يارس 2022 في السعودية أيهما أفضل؟مقارنة بين بيلتا ويارس من حيث قوة المحركتجهيزات بيلتا ويارس الداخلية جودة عالية بسعر مناسب

ملحوظة: هناك تشابه كبير بين السيارتين في العديد من التجهيزات في جانب الأمان والرفاهية، عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء.