وأخيراً وصلت السعودية... سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السعودية

سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها، تعتبر ماركة تويوتا من أفضل أنواع السيارات لإنها تحتوى على العديد من المواصفات والمميزات التى قد تمزيها عن غيرها من السيارات وقد تم نوع جديد من أنواع سيارة تويوتا وهى سيارة تويتا تندار 2022 وهى التى قد تحتوى على العديد من المميزات والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات السيارة في السعودية .

سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية

سوف نقدم لكم الان من خلال موقعنا أحدث مواصفات سيارة تويتا تندرا2022

المظهر الخارجي للسيارة بالقوة والإنافة .

غطاء السيارة مزود بخطوط ديناميكية والغطاء محرك يتسم بالضخامة .

وقد يصل حموله السيارة الى نصف طن .

سيارة تويوتا تندرا 2022 بها عجلات قوية جداً وقد تتحمل الطرق الواعرة قياس 20 بوصة .

تندرا 2022 بها عجلات قوية جداً وقد تتحمل الطرق الواعرة قياس 20 بوصة . تأتي جوانب السيارة بزاوية كبيرة وبالتالي قد تعطي السيارة مظهر عضلي رياضي .

تحتوى سيارة تويتا تندار 2022 على محرك توربيني سداسي الاسطوانات .

كما أن السيارة مزودة بالشاحن سعته 3.5 لتر .

كما أن بها محرك هجين وقد تصل قوته الى 437 حصان .

ومحرك سيارة تويتا تندار 2022 أقوي من V8 وقد تصل سعه المحرك 5.7 لتر وتبلغ قوته أيضاً 381 حصان .

مواصفات سيارة تويتا تندار 2022

أهم مميزات السيارة تويوتا تندرا 2022

قد تحتوي سيارة تويوتا تندرا 2022 العديد من المميزات التى قد تميزها عن غيرها من السيارات ومن أهم هذه المميزات هي :-

عجلة قيادة السيارة مكسوة بالجلد مثل السيارات الرياضية بشريط احمر .

وتحتوي سيارة تويوتا تندرا 2022 على مقصورة تتسع لخمسه أشخاص، كما إنها مزودة بمقاعد جلدية حمراء اللون .

تندرا 2022 على مقصورة تتسع لخمسه أشخاص، كما إنها مزودة بمقاعد جلدية حمراء اللون . والمصابيح الأمامية في السيارة بتقنية الليد .

ويجد بها أيضاً شريط إضاءة بارز .

وتحتوي السيارة على خاصية الشحن اللاسلكي .

ويوجد داخل السيارة نظام المساعدة في صعود المرتفعات HAC .

الفئات المتاحة من السيارة تويوتا تندرا 2022

قدمن شركة تويوتا العديد من فئات سيارة تويوتا تندرا 2022 والتي قد تصل الى 6 فئات والآن سوف نذكر لكم هذه الفئات :-