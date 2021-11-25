وأخيراً وصلت السعودية... سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السعودية

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سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها، تعتبر ماركة تويوتا من أفضل أنواع السيارات لإنها تحتوى على العديد من المواصفات والمميزات التى قد تمزيها عن غيرها من السيارات وقد تم نوع جديد من أنواع سيارة تويوتا وهى سيارة تويتا تندار 2022 وهى التى قد تحتوى على العديد من المميزات والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات السيارة في السعودية .
سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية
سوف نقدم لكم الان من خلال موقعنا أحدث مواصفات سيارة تويتا تندرا2022
مواصفات سيارة تويتا تندار 2022
- المظهر الخارجي للسيارة بالقوة والإنافة .
- غطاء السيارة مزود بخطوط ديناميكية والغطاء محرك يتسم بالضخامة .
- وقد يصل حموله السيارة الى نصف طن .
- سيارة تويوتا تندرا 2022 بها عجلات قوية جداً وقد تتحمل الطرق الواعرة قياس 20 بوصة .
- تأتي جوانب السيارة بزاوية كبيرة وبالتالي قد تعطي السيارة مظهر عضلي رياضي .
- تحتوى سيارة تويتا تندار 2022 على محرك توربيني سداسي الاسطوانات .
- كما أن السيارة مزودة بالشاحن سعته 3.5 لتر .
- كما أن بها محرك هجين وقد تصل قوته الى 437 حصان .
- ومحرك سيارة تويتا تندار 2022 أقوي من V8 وقد تصل سعه المحرك 5.7 لتر وتبلغ قوته أيضاً 381 حصان .
أهم مميزات السيارة تويوتا تندرا 2022
قد تحتوي سيارة تويوتا تندرا 2022 العديد من المميزات التى قد تميزها عن غيرها من السيارات ومن أهم هذه المميزات هي :-
- عجلة قيادة السيارة مكسوة بالجلد مثل السيارات الرياضية بشريط احمر .
- وتحتوي سيارة تويوتا تندرا 2022 على مقصورة تتسع لخمسه أشخاص، كما إنها مزودة بمقاعد جلدية حمراء اللون .
- والمصابيح الأمامية في السيارة بتقنية الليد .
- ويجد بها أيضاً شريط إضاءة بارز .
- وتحتوي السيارة على خاصية الشحن اللاسلكي .
- ويوجد داخل السيارة نظام المساعدة في صعود المرتفعات HAC .
الفئات المتاحة من السيارة تويوتا تندرا 2022
قدمن شركة تويوتا العديد من فئات سيارة تويوتا تندرا 2022 والتي قد تصل الى 6 فئات والآن سوف نذكر لكم هذه الفئات :-
- فئه تندرا SR 2022.
- و فئة تندرا SR5 2022.
- تندرا Limited 2022.
- ويوجد فئه طراز تندرا Platinum 2022.
- و فئة تندرا 1794.
- ويوجد فئه طراز TRD Pro.
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سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها، تعتبر ماركة تويوتا من أفضل أنواع السيارات لإنها تحتوى على العديد من المواصفات والمميزات التى قد تمزيها عن غيرها من السيارات وقد تم نوع جديد من أنواع سيارة تويوتا وهى سيارة تويتا تندار 2022 وهى التى قد تحتوى على العديد من المميزات والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات السيارة في السعودية .
سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية
سوف نقدم لكم الان من خلال موقعنا أحدث مواصفات سيارة تويتا تندرا2022
مواصفات سيارة تويتا تندار 2022
- المظهر الخارجي للسيارة بالقوة والإنافة .
- غطاء السيارة مزود بخطوط ديناميكية والغطاء محرك يتسم بالضخامة .
- وقد يصل حموله السيارة الى نصف طن .
- سيارة تويوتا تندرا 2022 بها عجلات قوية جداً وقد تتحمل الطرق الواعرة قياس 20 بوصة .
- تأتي جوانب السيارة بزاوية كبيرة وبالتالي قد تعطي السيارة مظهر عضلي رياضي .
- تحتوى سيارة تويتا تندار 2022 على محرك توربيني سداسي الاسطوانات .
- كما أن السيارة مزودة بالشاحن سعته 3.5 لتر .
- كما أن بها محرك هجين وقد تصل قوته الى 437 حصان .
- ومحرك سيارة تويتا تندار 2022 أقوي من V8 وقد تصل سعه المحرك 5.7 لتر وتبلغ قوته أيضاً 381 حصان .
أهم مميزات السيارة تويوتا تندرا 2022
قد تحتوي سيارة تويوتا تندرا 2022 العديد من المميزات التى قد تميزها عن غيرها من السيارات ومن أهم هذه المميزات هي :-
- عجلة قيادة السيارة مكسوة بالجلد مثل السيارات الرياضية بشريط احمر .
- وتحتوي سيارة تويوتا تندرا 2022 على مقصورة تتسع لخمسه أشخاص، كما إنها مزودة بمقاعد جلدية حمراء اللون .
- والمصابيح الأمامية في السيارة بتقنية الليد .
- ويجد بها أيضاً شريط إضاءة بارز .
- وتحتوي السيارة على خاصية الشحن اللاسلكي .
- ويوجد داخل السيارة نظام المساعدة في صعود المرتفعات HAC .
الفئات المتاحة من السيارة تويوتا تندرا 2022
قدمن شركة تويوتا العديد من فئات سيارة تويوتا تندرا 2022 والتي قد تصل الى 6 فئات والآن سوف نذكر لكم هذه الفئات :-
- فئه تندرا SR 2022.
- و فئة تندرا SR5 2022.
- تندرا Limited 2022.
- ويوجد فئه طراز تندرا Platinum 2022.
- و فئة تندرا 1794.
- ويوجد فئه طراز TRD Pro.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وأخيراً وصلت السعودية… سيارة تويتا تندار 2022 الشكل الجديد في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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