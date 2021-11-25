تويوتا بيلتا 2022 تعلن عن قوتها في السوق العربية بيلتا اقتصادية وأسعار متوسطة ورائعة للوحش الياباني

بيلتا 2022 سيارة جديدة تم إطلاقها خلال الأيام الماضية للسيطرة على السوق العالمية للسيارات من قبل تويوتا، وفي المملكة العربية السعودية أحدثت السيارة بيلتا ضجة كبيرة للغاية حيث أنها بسبب الإمكانيات الرائعة التي تمتلكها دخلت في منافسات كبيرة مع العديد من السيارات الرائعة مثل السيارة تويوتا ياريس الجيل الجديد، تعد تلك السيارة بيلتا بسعر إقتصادي أكثر من رائع للمواطن السعودي علاوة على أنها تمتلك إمكانيات مميزة للغاية سواء على وجه الاستخدام الكلي أو تحكمها في أمان كامل للسيارة.

السيارة بيلتا 2022 تفرض السيطرة على السيارات الأخرى

تمتلك السيارة بيلتا أكثر من فئة عند نزولها حيث أنها تتميز أن لها 2 فئات مختلفة أبرز تلك الفئات هي السيارة الذكية التي تعرف بسمارت والتي يكون السعر المختص بها ما يعادل 65 ألف ريال سعودي، بينما الفئو الثانية الأقل قليلاً من الفئة التي عرضناها لكم هي الفئة التي تسمى أكتيف والتي يكون سعرها 56 ريالاً سعودياً، تلك الأسعار رائعة بالنسبة للإمكانيات التي تتميز بها السيارة بيلتا.

تتميز السيارة بيلتا أنها يمكنها السير بلتراً واحداً كل 20 كيلو متر حيث أن ذلك إقتصادياً في الوقود بشكل كبير وتأتي تلك المعادلة في تميز رهيب عن التويوتا ياريس التي تكون بنفس الجودة ولكن السعر أعلى، وتمتلك بيلتا أيضاً شكل مفتاح يحتوى على بصمة يمكن المواطن من الدخول للسيارة بمجرد ظهور البصمة على المفتح وفتح السيارة بمنتهى السهولة واليسر.

تعرف على أهم روائع السيارة بيلتا الداخلية

تتميز السيارة بيلتا الجديدة تويوتا بأنها تحتوى على مقاعد جلدية رائعة المنظر وقوية تساعد الشخص على رؤية صالون للسيارة مميز للغاية بالإضافة إلى وجود الشاشات التليفزيونية الرائعة التي بداخل السيارة، والتي تكون بأعلى الجودات الممكنة في ظل تلك الفئة لتويوتا اليابانية التي بالفعل قد تمكنت من فرض السيطرة في مصر والمملكة العربية السعودية، تلك السيارة لها كل التفخيم والتمييز نظراً لإقتصاديتها في كل شيئ وعلى رأس ذلك الوقود وتوفيره الرائع، بالإضافة إلى أنها تحتوى على محرك ياباني أكثر من رائع لزيادة السعر والتحكم فيها أيضاً بشكل إنسيابي.