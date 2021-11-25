تويوتا لاندكروز toyota land cruiser 2021 الأسطورية المواصفات والأسعار

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تويوتا لاندكروز toyota land cruiser 2021 أسطورة الدفع الرباعي عندما تراها تشعر بالفخامة والقوة، لطالما كانت كذلك منذ طرازها الأول، حتى الآن، هي المفضل لدي معظم محبي تلك الفئة من السيارات، والتى تناسب القيادة في أصعب الطرقات بكل سهولة وسلاسة، وأمان، سيارة رياضية متعددة الإستخدامات، تناسب العائلة لأنها تتسع ل 7 أو 8 افراد، بمساحات راحبة، تناسب الرحلات الطويلة، ومحبي المغامرات، لاندكروز 2021 تمتلك إمكانيات عالية، راقية دعونا نتعرف على مواصفات وحش الطريق الجديد من TOYOTA بالتفصيل.تويوتا لاندكروز toyota land cruiser 2021
الفئة الأساسية من سيارة تويوتا لاندكروز 2021 حقيقة، لم يدخل عليها تغيرات ملحوظة عن الطراز السابق، لكن الإختلاف الظاهر يتوفر في الطرازات الأعلى مثل CRUSIER HERITAGE، من مقاعد صف ثالث والألوان المذهلة على غرار الفضي الكلاسيكي أو اللون الرمادي المغناطيسي.محرك toyota land cruiser 2021
وحش مثل لاندكروز يحتاج بتأكيد إلى محرك قوي، وهذا ماحدث بالفعل تمتلك ملكة الدفع الرباعي محرك ثماني الأسطوانات تأخذ شكل V يولد قوة هائلة 381 حصان، مع ناقل حركة متعدد السرعات”8″ أتوماتيكي، يدعم نظام الدفع الرباعي.
- السيارة سريعة بشكل نسبي على الرغم من شكلها الضخم، قيادتها سهلة، ثبات رائع، على أصعب الطرقات والمنحدرات، لديها قدرة سحب جبارة تستطيع أن تسحب أكثر من 8100 رطل هذا امر رائع، وقوة هائلة.
- بسبب قوة سيارة تويوتا لاندكروز 2021 أثار ذلك بشكل واضح على استهلاك الوقود، فمحرك يستهل وقود بشكل غير إقتصادي بمقدار 13 جالون إذا كنت على الطريق العادي، و 17 جالون عند القيادة في الطريق السريع.
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تويوتا لاندكروز toyota land cruiser 2021 أسطورة الدفع الرباعي عندما تراها تشعر بالفخامة والقوة، لطالما كانت كذلك منذ طرازها الأول، حتى الآن، هي المفضل لدي معظم محبي تلك الفئة من السيارات، والتى تناسب القيادة في أصعب الطرقات بكل سهولة وسلاسة، وأمان، سيارة رياضية متعددة الإستخدامات، تناسب العائلة لأنها تتسع ل 7 أو 8 افراد، بمساحات راحبة، تناسب الرحلات الطويلة، ومحبي المغامرات، لاندكروز 2021 تمتلك إمكانيات عالية، راقية دعونا نتعرف على مواصفات وحش الطريق الجديد من TOYOTA بالتفصيل.تويوتا لاندكروز toyota land cruiser 2021
الفئة الأساسية من سيارة تويوتا لاندكروز 2021 حقيقة، لم يدخل عليها تغيرات ملحوظة عن الطراز السابق، لكن الإختلاف الظاهر يتوفر في الطرازات الأعلى مثل CRUSIER HERITAGE، من مقاعد صف ثالث والألوان المذهلة على غرار الفضي الكلاسيكي أو اللون الرمادي المغناطيسي.محرك toyota land cruiser 2021
وحش مثل لاندكروز يحتاج بتأكيد إلى محرك قوي، وهذا ماحدث بالفعل تمتلك ملكة الدفع الرباعي محرك ثماني الأسطوانات تأخذ شكل V يولد قوة هائلة 381 حصان، مع ناقل حركة متعدد السرعات”8″ أتوماتيكي، يدعم نظام الدفع الرباعي.
- السيارة سريعة بشكل نسبي على الرغم من شكلها الضخم، قيادتها سهلة، ثبات رائع، على أصعب الطرقات والمنحدرات، لديها قدرة سحب جبارة تستطيع أن تسحب أكثر من 8100 رطل هذا امر رائع، وقوة هائلة.
- بسبب قوة سيارة تويوتا لاندكروز 2021 أثار ذلك بشكل واضح على استهلاك الوقود، فمحرك يستهل وقود بشكل غير إقتصادي بمقدار 13 جالون إذا كنت على الطريق العادي، و 17 جالون عند القيادة في الطريق السريع.
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