افخم وارخص سيارة دفع رباعى.. لكزس أل أكس الجديدة كليًا في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

افخم وارخص سيارة دفع رباعى.. لكزس أل أكس الجديدة ، سيارة لكزس LX 2022 ينتظرها أعداد كبيرة من عاشقي التميز، فهي من السيارات المعروف عنها أنها من النوع القوي المتحمل لغالب المشاكل التي قد تواجه الأفراد على الطريق، وهي من نفس طراز سيارة تويوتا من نوع اللاند كروزر، المعروف عنها قوتها في تحمل الرحلات الصحراوية والطرق الجبلية، لذا إن الحصول عليها يمكن الأشخاص محبي الرحلات من التمتع بالرحلات بالشكل الذي يرغبوا فيه، كل هذا بجانب الشكل الجذاب الذي تتميز به.

افخم وارخص سيارة دفع رباعى.. لكزس أل أكس الجديدة

من المواصفات التي تم الإعلان عنها للسيارة لكزس أل أكس الجديدة 2022 والتي تجعل منها سيارة مميزة عما يتشابه معها من سيارات أخري ما يلي

تمتاز السيارة بالمحرك V6 المعروف عنه أنه من النوع المزدوج الذي يعمل بشكل ميكانيكي.

محرك السيارة بقوة 5700 CC، كما أنه يعمل بـ 8 سرعات مختلفة، وهو ما يجعل السيارة من الأنواع السريعة التي يفضلها غالبية الشباب.

تمتاز السيارة باحتوائها على جهاز استشعار للصدمات لحماية السيارة من الاصطدام بأي جدار أو سيارات أخري.

السيارة مزودة بنظام ملاحة.

يوجد بالسيارة كاميرات لمراقبة خارج السيارة بشكل جيد في أثناء التنقل بها.

السيارة بها نظام أمان عالي الجودة لحماية الركاب من الإصابة بأي عوارض في حالة التعرض لأي صدمة مفاجئة.

يوجد بالسيارة نظام لمراقبة جميع جوانب السيارة للمساعدة في ركنها بدون إصابتها من الخارج.

تحتوي السيارة على عشرة من الوسائد الهوائية الموزعة على جميع أماكن الراكبين والتي تحمي الركاب في حالة التوقف المفاجئ للسيارة، أو الاصطدام بشتى العوائق.

يوجد عدد أربع كاميرات خارجية مدعمة بالسيارة.

تتمتع السيارة بمقاعد مريحة للغاية وتحتوي على إمكانية فرد الكرسي للخلف للنوم أثناء السفر.

يوجد حقيبة في السيارة لوضع مستلزمات السفر من مأكولات ومشروبات.

تتميز السيارة بوجود ماتور عالي الكفاءة ويعيش لمدة أعوام.

لو يتم الإعلان عن السعر النهائي للسيارة في السعودية، ولكن هناك بعض التكهنات التي تنشر أن السعر المتوقع للسيارة في السعودية سوف يكون مقاربًا لمبلغ الستمائة ألف ريال في السعودية.