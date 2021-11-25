سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية السيارة الاكبر حجما

سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية مطلوبة لدى الكثيرين، الذين يعشقون مثل هذا النوع من السيارات، حيث أنها من السيارات الحديثة والتي أصبحت مناسبة للكثير من العائلات في المملكة، وتتميز السيارة بأنها يمكن أن تسير في الطرق الصعبة، وأثبتت هذه السيارة كفائتها علي مدار السنوات الماضية، منذ انطلاقها في عام 1993 عن طريق مصنع كيا موتورز الذي يتواجد في دولة كوريا الجنوبية، وتمتاز السيارة الرياضية كيا سبورتاج 2022 بالكثير من التقنيات الرائعة التي تم اضافتها.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

تمتلك سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات جعلتها من السيارات الأولي التي ازداد عليها الطلب كثيراً و سنوضح ذلك في السطور التالية العديد من مميزات سيارات كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج وهي من نوع LX 1.6 2022 تعتبر سيارة رياضية مميزة من الدفع الأمامي، كما أنها المحرك الخاص بها يمتاز بأنه 1.6 لتر، كما أن ناقل الحركة الخاص بالسيارة يعتبر أوتوماتيكي ويمتاز بأنه يتواجد بها ست سرعات. سيارة كيا سبورتاج 2022 من السيارات المميزة التي يوجد بها أربعة اسطوانات كما أن هذه الاسطوانات تولد قوة حوالي 133 حصان وسيارة كيا سبورتاج تعمل بالبنزين وتستهلك السيارة حوالي لتر وذلك لكل 14.9 كيلو متر تسيره كما أن سيارة كيا سبورتاج يتوفر بها يو إس بي، كما يوجد مدخل خاص بالنسبة لـ AUX توجد في السيارة مشغل سي دي، كما يوجد بالسيارة اربع مكبرات صوت مقاس عجلات كيا سبورتاج سيكون 17، كما أن السيارة بها إضاءة من النوع الهالوجين، لا توجد كاميرا مدمجة في السيارة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

تم إنتاج سيارة كيا سبورتاج لأول مرة في كوريا الجنوبية وكان ذلك عام 1993 حيث كانت في البداية السيارة بحجم صغير واستمر ذلك حتى عام 2002 بعد ذلك أصبح شكل السيارة ضخم الحالي ويتواجد من سيارة كيا سبورتاج أربعة أنواع في السعودية ونعرض لكم اسعار سيارات كيا سبورتاج في السعودية وهي كالتالي :