الوحش الجديد .. إزاحة الستار عن لكزس LX600 الاسطورية أحدث موديل 2022 بمواصفات رهيبة

الوحش الجديد .. إزاحة الستار عن لكزس LX600 الاسطورية أحدث موديل 2022 بعد إقامة أحدث احتفالية داخل مدينة الرياض السعودية وبدء استعدادها لاستقبال اجدد موديلات لكزس LX600 2022 والتي تعتمد على أنظمة الدفع الرباعي، حيث قامت الشركة بالإعلان مؤخرًا عن عدة بيانات تتعلق ب تعديلات التصميم الداخلي للسيارة والذي يختلف كليًا عن الاصدارات الخاصة ب الأعوام الماضية لهذا نستعرض سويًا مختلف المواصفات التالية مع عض توقعات مواعيد إطلاقها في الأسواق والأسعار التقريبية.

إزاحة الستار رسميًا عن لكزس LX600

كشفت الشركة المنتجة عن أحدث إصداراتها من لكزس LX 600 والتي تم العمل على إعدادها وتصميمها داخل منصة TANJA-F وشملت هذه السيارة كل من الآتي

صممت السيارة من خلال وضع محرك بعدد ستة اسطوانات من نوع توين تيربو سعة التخزين تعادل نحو 3.5 لتر من الوقود.

استطاعت أن ترفع معدلات قوة المحرك في عزم يسجل 649 دورة.

بينما قوة المعدلات الخاصة بتسارع السيارة تصل لنحو 409 حصان.

تدعم السيارة وضع ناقل أوتوماتيكي للحركة والذي يمكن استخدامه بمعدل عشرة سرعات مختلفة.

زودت بوسائل متنوعة لرفع معدل الأمان وهذا وضع نظام الاستشعار لتوقعات السير عبر الطرقات المختلفة.

تستطيع الاستعانة بانظمة المساعدة الخاصة بالسير والقيادة في مناطق المرتفعات.

توفر بعض الخصائص لحماية السيارة وتجنب الاصطدام مع أنظمة الثبات في معدل السرعة.

كما تحتوي على شاشة في الجزء الأعلى من السيارة بقياس يقدر بنحو 12.3 بوصة.

حيث تأتي هذه الشاشة بخدمات توصيل مع الكاميرا الخارجية لزيادة معدل الرؤية لمختلف الزوايا المحددة.

بينما تأتي الشاشة الثانية بقياس نحو 7 بوصة وتوفر أنظمة إضافية للتحكم في معدلات التدفئة أو التبريد مكيف السيارة.

صممت مقاعد السيارة باستخدام الجلد في تغليف أجزاءها الأخرى.

من المتوقع أن تقوم الشركة المنتجة بطرح هذا الإصدار الجديد من السيارة في اوائل عام 2022 القادم وهذا عبر طرحها لأكثر من طراز لسيارات لكزس LX600 2022 والمتوقع أن تأتي تكلفة شراء السيارة بأسعار قريبة من موديلات العام الماضي والتي كانت تبلغ قيمتها 90 ألف دولار والذي يقابلها بالعملة السعودية 337.570 الف ريال كحد أدنى للشراء.