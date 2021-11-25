شوف الجبارة.. نيسان صني 2020 أسطورة السيارات بالمواصفات والاسعار

نيسان صني 2020 أسطورة السيارات المواصفات والاسعار قامت شركة نيسان بإطلاقها في أسواق الوطن العربي وحققت في ذلك الوقت نسبة جيدة من المبيعات خاصة في الفئات التلقائية ، وشهدت العديد من الميزات والوظائف الرائعة ،تقدم نيسان 5 موديلات من السيارة صني ذات السمعة المعروفة بها والمشهود لها بالكفاءة ، حيث تأتي السيارة بالعديد من المميزات والكماليات التي تجعلها فريدة من نوعها ويمكن وصفها بأنها سيارة ناجحة في سوق السيارات لذلك يبحث الكثير من العملاء عن مميزات وعيوب سيارة نيسان صني 2020 وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال. نيسان صني 2020 أسطورة السيارات المواصفات والاسعار نيسان صني 2020 أسطورة السيارات المواصفات والاسعار صممت نيسان صني في الأصل لتكون سيارة عملية ومريحة، ولغتها التصميمية متوافقة مع التصاميم العالمية، وهذا واضح في شكلها. تتميز هذه السيارة الجديدة بتصميم خارجي مذهل ومقصورة داخلية جذابة ، فضلاً عن ميزات غير عادية لسيارة في فئتها. إنه الأول من نوعه وسيطرح للبيع اعتبارًا من مارس 2020. تعتبر صني من أكثر سيارات نيسان مبيعاً في الوطن العربي و دول مجلس التعاون الخليجي .

يبدو أن التصميم الخارجي لنيسان صني 2020 مستوحى من الإصدار السابق ، نيسان ألتيما 2019 ، التي اختبرناها سابقًا.

يعد تصميم صني الجديدة أحد نقاط قوتها الرئيسية ، مما يسمح لها بالمنافسة بنجاح. أعادت نيسان تصور سيارة بتصميم جديد يترك انطباعًا أوليًا إيجابيًا. مميزات نيسان صني 2020 المظهر الخارجي لسيارة نيسان صني أكثر جاذبية وجمالية من المنافسة.

ارتفاعها الاستثنائي عن سطح الأرض يجعلها مناسبة للقيادة على الطرق الوعرة.

اقتصادية للغاية من حيث استهلاك الوقوداستخدام مواد داخلية أفضل جودة من المنافسين.

وجود وسائد هوائية أمامية .

المقعد الخلفي مريح ويوفر مساحة واسعة للأرجل.

يوجد فتحات لمكيفات الهواء في الخلف.

الاستقرار عند السرعات العالية والنزول.

توافر قطع الغيار في السوق بأسعار مناسبة. تستخدم المقاعد المصنوعة من القماش ، لذا فهي تتعرض بسهولة شديدة للبقع والأوساخ.

التصميم الخارجي للسيارة قديم بعض الشيء ولم يتحسن منذ صدوره

الجزء الخارجي للسيارة مصنوع من المعدن الخفيف وبالتالي يقلل من مستوى الأمان للسيارة.

لا يعمل ناقل الحركة بما يتناسب مع محرك السيارة

لا تشكل تجربة قيادة ممتعة على الرغم من إمكانية استجابة السيارة في حالة الطوارئ.

ضعف مستوى المعدات في السيارة ووسائل السلامة والأمان قليلة وتحتاج لمزيد من التطوير. سعر نيسان صنى 2020 سعر سيارة نيسان 188 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية بسعر 199 ألف جنيه.

نيسان الفئة الثالثة بسعر 210 آلاف جنيه.

نيسان 4 Series بسعر 221.000 جنيه مصري. عيوب نيسان صنى 2020سعر نيسان صنى 2020 الوسوم

نيسان صني 2020 أسطورة السيارات المواصفات والاسعار قامت شركة نيسان بإطلاقها في أسواق الوطن العربي وحققت في ذلك الوقت نسبة جيدة من المبيعات خاصة في الفئات التلقائية ، وشهدت العديد من الميزات والوظائف الرائعة ،تقدم نيسان 5 موديلات من السيارة صني ذات السمعة المعروفة بها والمشهود لها بالكفاءة ، حيث تأتي السيارة بالعديد من المميزات والكماليات التي تجعلها فريدة من نوعها ويمكن وصفها بأنها سيارة ناجحة في سوق السيارات لذلك يبحث الكثير من العملاء عن مميزات وعيوب سيارة نيسان صني 2020 وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال. نيسان صني 2020 أسطورة السيارات المواصفات والاسعار نيسان صني 2020 أسطورة السيارات المواصفات والاسعار صممت نيسان صني في الأصل لتكون سيارة عملية ومريحة، ولغتها التصميمية متوافقة مع التصاميم العالمية، وهذا واضح في شكلها. تتميز هذه السيارة الجديدة بتصميم خارجي مذهل ومقصورة داخلية جذابة ، فضلاً عن ميزات غير عادية لسيارة في فئتها. إنه الأول من نوعه وسيطرح للبيع اعتبارًا من مارس 2020. تعتبر صني من أكثر سيارات نيسان مبيعاً في الوطن العربي و دول مجلس التعاون الخليجي .

يبدو أن التصميم الخارجي لنيسان صني 2020 مستوحى من الإصدار السابق ، نيسان ألتيما 2019 ، التي اختبرناها سابقًا.

يعد تصميم صني الجديدة أحد نقاط قوتها الرئيسية ، مما يسمح لها بالمنافسة بنجاح. أعادت نيسان تصور سيارة بتصميم جديد يترك انطباعًا أوليًا إيجابيًا. مميزات نيسان صني 2020 المظهر الخارجي لسيارة نيسان صني أكثر جاذبية وجمالية من المنافسة.

ارتفاعها الاستثنائي عن سطح الأرض يجعلها مناسبة للقيادة على الطرق الوعرة.

اقتصادية للغاية من حيث استهلاك الوقوداستخدام مواد داخلية أفضل جودة من المنافسين.

وجود وسائد هوائية أمامية .

المقعد الخلفي مريح ويوفر مساحة واسعة للأرجل.

يوجد فتحات لمكيفات الهواء في الخلف.

الاستقرار عند السرعات العالية والنزول.

توافر قطع الغيار في السوق بأسعار مناسبة. تستخدم المقاعد المصنوعة من القماش ، لذا فهي تتعرض بسهولة شديدة للبقع والأوساخ.

التصميم الخارجي للسيارة قديم بعض الشيء ولم يتحسن منذ صدوره

الجزء الخارجي للسيارة مصنوع من المعدن الخفيف وبالتالي يقلل من مستوى الأمان للسيارة.

لا يعمل ناقل الحركة بما يتناسب مع محرك السيارة

لا تشكل تجربة قيادة ممتعة على الرغم من إمكانية استجابة السيارة في حالة الطوارئ.

ضعف مستوى المعدات في السيارة ووسائل السلامة والأمان قليلة وتحتاج لمزيد من التطوير. سعر نيسان صنى 2020 سعر سيارة نيسان 188 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية بسعر 199 ألف جنيه.

نيسان الفئة الثالثة بسعر 210 آلاف جنيه.

نيسان 4 Series بسعر 221.000 جنيه مصري. عيوب نيسان صنى 2020سعر نيسان صنى 2020

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