الفخامة والقوة.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage، تعد واحدة من بين السيارات الرياضية الأشهر والتي تعد مطلوبة بكلا السوقين المحلي والعالمي، وتعتبر الأسواق المحلية زاخرة بالكثير من موديلات السيارات من النوع الرياضي ولكن السيارة الرياضية من موديل كيا ألفين اثنين وعشرين تعتبر السيارة الأفضل والتي تجمع ما بين الخصائص والمواصفات الهامة للسيارة الرياضية وما بين مواصفات السيارة العصرية المصممة تصميمات داخلية وخارجية أكثر حداثة، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتحدث بالتفصيل فيما يلي من الفقرات القادمة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

المواصفات تجعل مفضلي اقتناء السيارات ذات التصميم الرياضي الأنيق يتهافتون على الشراء لتلك النوعية من السيارات، حيث أنها تعد السيارة الأفضل من منتجات واحدة من بين أكبر الشركات الكورية المشتهرة بالتصنيع لأفخم وأرقى أنواع السيارات، وتعتبر السيارة من بين أكثر الموديلات المزودة بكل سبل الراحة وهذا ما يلاحظ على التصميم الداخلي الخاص بالسيارة، وشكل المقاعد واتساعها، والكابينة الخاصة بقائد السيارة، ومن أهم ما تحتويه السيارة ما يلي:

المحرك القوي الذي يبلغ من السعة ألف وخمسمائة سي سي.

السيارة تحتوي مقاعد مزودة بالوسائد هوائية تحد من الارتطامات القوية.

تتوفر المصابيح الضبابية والتي تعطي السيارة الإضاءة المتميزة النهارية والقوية والتي تحد من الضباب في الرؤية.

تحتوي السيارة على القفل المركزي.

المدخل إي يو إكس متوفر في السيارة من الداخل.

يتوفر النظام الخاص بالفرامل من نوع إي بي إس، وهو ما يعرف بالنظام مانع الانزلاق.

السيارة الشبابيك الخاصة بها باتساع ملائم ولها تصميمها الخاص.

المصابيح التي تتوفر في تلك السيارة منها ما هو أمامي ومنها المصابيح الخلفية.

السيارة متوفر فيها نظام التكييف الذي يمتاز بكونه أهم الملحقات التي تحسن من الأجواء بداخل السيارة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

سيارة من نوع موديل كيا سبورتاج متاحة بأسعار مختلفة تكون على حسب الفئة، وعلى حسب نوع النسخة ومميزاتها، وأغلى نسخة تتوفر في الأسواق المحلية السعودية بمبلغ يعدل تسعة وثمانين ألف ريال سعودي، والسعر الأقل لهذا الموديل يبلغ اثنين وثمانين ألف ريال سعودي بمعارض المملكة.