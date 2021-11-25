الاسطورة الفخمه.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة .. مواصفات وأسعار السيارة في السعودية

الاسطورة الفخمه سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في سوق السيارات السعودي بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها شركة تويوتا الكورية العالمية بعد اصدارها هذه التحفة الفنية من فئة بيلتا ومن المتوقع أن يتم انتشار هذه السيارة في الأسواق بحلول الربع الأول من العام القادم 2022 بمواصفات ومميزات رائعة وسنقدم لكم من خلال مقالنا عبر موقعنا الإلكتروني “ثقفني” أهم مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليًا وعيوبها بالإضافة إلى أسعارها.

أشهر مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السوق السعودي

تتميز سيارة تويوتا بيلتا بالعديد من المواصفات المختلفة عن غيرها من المنافسين مما جعلها الأفضل فيما بينهم ومن بين هذه المواصفات:-

السيارة مزودة بنظام إلكتروني لحمايتها ضد الحوادث الخطيرة التي قد تتسبب فيها الفرامل أو السرعة الزائدة عن الحد.

تتميز السيارة بوجود مكبرات صوتية ذات جودة عالية وصوت واضح.

شاشتها المعلوماتية جودة الصورة ممتازة ونقية ومزودة أيضًا بوسائد هوائية للأمان.

تحتوي على نظام تحكم إلكتروني المرتبط بنظام تكييف الهواء بالإضافة إلى فتحات التهوية من كل جانب.

سهولة التحكم في المقاعد الأمامية كما أن مساحة المقعد واسعة ومريحة لكل الأجسام.

الفرامل تعمل أوتوماتيكيًا ذات معدل التحكم بالثبات بها وذلك يزيد من الحماية والأمان.

يضاف إليها نظام جر العجلات الأمامي الأوتوماتيكي.

الصندوق الخلفي للسيارة سعته 495 لتر ويستهلك كمية من الوقود تصل إلى 42 لتر.

تسارع السيارة يصل إلى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 12 ثانية فقط.

نظام الفرامل بها ABS ومزودة أيضًا بنظام EBD المتقدم.

كما أنها مزودة بنظام الحماية من السرقة وهو نظام إيموبليزر الذكي.

أبواب السيارة مرنة حيث يمكن التحكم في فتحها وغلقها بسهولة.

أسعار سيارة سيارة تويوتا بيلتا الجديدة كليًا في الأسواق السعودية

أعلن الوكيل الرسمي لشركة تويوتا في المملكة العربية السعودية عن أسعار السيارة الجديدة تويوتا بيلتا حيث:-