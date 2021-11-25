العرض الجبار.... ب 600 ريال سعودي احصل على عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022

احصل على عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022، الإصدار الجديد لشركة هيونداي الكورية المعروفة عالمياً، كما أنها تعتبر من السيارات الاقتصادية من حيث استهلاكها للوقود، والسيارة تنتمي لفئة سيدان، وأيضاً نوع العجلات مزودة بالدفع الأمامي إلى جانب احتواء السيارة على محرك بسعة 1.4 لتر و4 أسطوانات خاصة بتوليد قوة بسعة 100 حصان، أما فيما يتعلق بناقل الحركة هيونداي اكسنت بعام 2021 سمارت وهو يعمل بنظام العمل الأوتوماتيكي المزود ب6 سرعات، ونوع الوقود المستخدم للسيارة البنزين، كما أن معدل استهلاك الوقود 18.1 كليو متر للتر الواحد، أما بالنسبة للتقنيات ووسائل الترفيه فالسيارة توفر إمكانية اتصال USB ومكبرات للصوت وغيرها من التقنيات الحديثة، وسوف نتعرف في السطور القادمة معاً على مواصفات وعروض تقسيط سيارة أكسنت سمارت 2022. عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت من عبد اللطيف جميل يتم تقسيط السيارة على 60 شهر .

يتم دفع 600 ريال سعودي شهرياً

توفر شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط للسيارة حيث لا يوجد أي مصاريف إدارية، لا تشترط دفع دفعة أولى.

حيث لا يوجد أي مصاريف إدارية، لا تشترط دفع دفعة أولى. ويتم تقسيط السيارة دون كفيل.

وهذا من أهم ما تتميز به الشركة عن باقي الشركات الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية.

والذين يطلبون كفيل ولكن تقوم بمساعدتهم على التمتع بالعروض المتميزة. عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت من عبد اللطيف جميل أهم مواصفات سيارة هيونداي أكسنت سمارت تعتمد السيارة على خيارين من المحركات الأول منها يعتمد على البنزين، مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.4 لتر، أهم مواصفات سيارة هيونداي أكسنت سمارت ويصدر عنه قودة 100 حصان ويبلغ بعزم الدوران حوالي 136 نيوتن متر. المحرك الثاني رباعي أسطوانات بسعة 1,6 لتر وينتج عنها قوة حصانية تبلغ بمقدار 124 حصان، وعزم الدوران يبغ 156 نيوتن/ متر، قد يصل ناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات، وكما أن متوسط استهلاك الوقود حوالي 16,8 كم/ لتر. من أهم ما تتميز به السيارة بتصميم عصري وجذاب يتميز بالأناقة، وهذا ما تقوم بتقديمه عن طريق شبكة أمامية على هيئة خلية نحل، وقد تم تزويدها بمصابيح أمامية ضخمة الهالوجين، أما في الجهة الجانبية تتميز بوجود خطوط بارزة، وبها إطار من الكروم بأطراف النوافذ.

بتصميم عصري وجذاب يتميز بالأناقة، وهذا ما تقوم بتقديمه عن طريق شبكة أمامية على هيئة خلية نحل، وقد تم تزويدها بمصابيح أمامية ضخمة الهالوجين، أما في الجهة الجانبية تتميز بوجود خطوط بارزة، وبها إطار من الكروم بأطراف النوافذ. هيونداي اكسنت سمارت دعمت بحزمة من أفضل الكماليات داخل السيارة منها مصابيح أمامية تحتوي على أضاءه الهالوجين.

كما تحتوي على مرأيات كهربائية ومكيف هوائي نقي.

زودت السيارة بأعلى انظمه الترفية والتجهيزات الحديثة مثل الوسائد الهوائية المريحة للركاب والسائق.

تحتوي على مظهر خارجي أنيق وجذاب.

تحتوي على لوحة تحكم على شكل حرق u. الوسوم

احصل على عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022، الإصدار الجديد لشركة هيونداي الكورية المعروفة عالمياً، كما أنها تعتبر من السيارات الاقتصادية من حيث استهلاكها للوقود، والسيارة تنتمي لفئة سيدان، وأيضاً نوع العجلات مزودة بالدفع الأمامي إلى جانب احتواء السيارة على محرك بسعة 1.4 لتر و4 أسطوانات خاصة بتوليد قوة بسعة 100 حصان، أما فيما يتعلق بناقل الحركة هيونداي اكسنت بعام 2021 سمارت وهو يعمل بنظام العمل الأوتوماتيكي المزود ب6 سرعات، ونوع الوقود المستخدم للسيارة البنزين، كما أن معدل استهلاك الوقود 18.1 كليو متر للتر الواحد، أما بالنسبة للتقنيات ووسائل الترفيه فالسيارة توفر إمكانية اتصال USB ومكبرات للصوت وغيرها من التقنيات الحديثة، وسوف نتعرف في السطور القادمة معاً على مواصفات وعروض تقسيط سيارة أكسنت سمارت 2022. عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت من عبد اللطيف جميل يتم تقسيط السيارة على 60 شهر .

يتم دفع 600 ريال سعودي شهرياً

توفر شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط للسيارة حيث لا يوجد أي مصاريف إدارية، لا تشترط دفع دفعة أولى.

حيث لا يوجد أي مصاريف إدارية، لا تشترط دفع دفعة أولى. ويتم تقسيط السيارة دون كفيل.

وهذا من أهم ما تتميز به الشركة عن باقي الشركات الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية.

والذين يطلبون كفيل ولكن تقوم بمساعدتهم على التمتع بالعروض المتميزة. عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت من عبد اللطيف جميل أهم مواصفات سيارة هيونداي أكسنت سمارت تعتمد السيارة على خيارين من المحركات الأول منها يعتمد على البنزين، مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.4 لتر، أهم مواصفات سيارة هيونداي أكسنت سمارت ويصدر عنه قودة 100 حصان ويبلغ بعزم الدوران حوالي 136 نيوتن متر. المحرك الثاني رباعي أسطوانات بسعة 1,6 لتر وينتج عنها قوة حصانية تبلغ بمقدار 124 حصان، وعزم الدوران يبغ 156 نيوتن/ متر، قد يصل ناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات، وكما أن متوسط استهلاك الوقود حوالي 16,8 كم/ لتر. من أهم ما تتميز به السيارة بتصميم عصري وجذاب يتميز بالأناقة، وهذا ما تقوم بتقديمه عن طريق شبكة أمامية على هيئة خلية نحل، وقد تم تزويدها بمصابيح أمامية ضخمة الهالوجين، أما في الجهة الجانبية تتميز بوجود خطوط بارزة، وبها إطار من الكروم بأطراف النوافذ.

بتصميم عصري وجذاب يتميز بالأناقة، وهذا ما تقوم بتقديمه عن طريق شبكة أمامية على هيئة خلية نحل، وقد تم تزويدها بمصابيح أمامية ضخمة الهالوجين، أما في الجهة الجانبية تتميز بوجود خطوط بارزة، وبها إطار من الكروم بأطراف النوافذ. هيونداي اكسنت سمارت دعمت بحزمة من أفضل الكماليات داخل السيارة منها مصابيح أمامية تحتوي على أضاءه الهالوجين.

كما تحتوي على مرأيات كهربائية ومكيف هوائي نقي.

زودت السيارة بأعلى انظمه الترفية والتجهيزات الحديثة مثل الوسائد الهوائية المريحة للركاب والسائق.

تحتوي على مظهر خارجي أنيق وجذاب.

تحتوي على لوحة تحكم على شكل حرق u.

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