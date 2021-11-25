شوف الفخامة سيارة تويوتا يارس 2020 مواصفاتها واسعارها

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شوف الفخامة سيارة تويوتا يارس 2020 تعتبر من أفضل السيارات التي أنتجتها شركة تويوتا اليابانية وكانت الشركة على استعداد دائم لتطوير هذه السيارة لتنال إعجاب جميع الفئات تنتمي السيارة إلى فئة الجيل الرابع ، لأنها تتميز بجانب ديناميكي هوائي كبير ، بالإضافة إلى شكل مختلف تمامًا عن الإصدارات السابقة من هاتشباك ، وهو أكبر من الشكل المعتاد وقد قدمت السيارة تويوتا ياريس أداءً وقوة أكثر مما كانت تقدمه في السابق.
هي إحدى السيارات التي اكتسبت شهرة كبيرة في السوق كانت السيارة متوفرة منذ سنوات وحققت الأجيال السابقة مبيعات وتوزيع عالية بفضل موثوقيتها لذلك ،كما يفضلها العديد من العملاء ، بلغة تصميم سيارة تويوتا ياريس مميزوجرئ لكنه ليس الأفضل بين المنافسين.مواصفات سيارة تويوتا يارس 2020
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