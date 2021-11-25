الوحش الكاسر… تويوتا افانزا 2021 الجديدة للبيع بالتقسيط 1000 ريال شهري فقط

تويوتا افانزا 2021 الجديدة بالمملكة العربية السعودية الآن وبالتقسيط المريح فقط 1000 ريال شهريًا وسوف تحصل على الوحش الكاسر سيارة الأحلام التي تتميز بالكثير من المواصفات وبها العديد من سبل الأمان للسائق والركاب أيضًا، ومن المعروف أن ماركة تويوتا من الماركات العالمية في الأسواق العربية والغربية، ويوجد الكثير من عشاق ماركة تويوتا بمختلف تصميماتها والفئات الخاصة بها وقد لا يستطيع الكثير أن يقوم بشراء نوع معين من أنواع سيارات تويوتا، لكن دومًا شركة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات تقدم الكثير من عروض تويوتا وبالتقسيط المريح لمدة 5 سنوات فيمكنك بكل سهولة اختيار السيارة التي تناسبك والعمل على تقسيط سعرها.

تويوتا افانزا 2021 الجديدة

تعد من السيارات المتميزة التي يحب الكثير قيادتها والتعامل معها نظرًا للإمكانيات الداخلية والخارجية للسيارة، ويقدم عبد اللطيف جميل عروض على سيارة تويوتا افانزا 2021 بالتقسيط وأيضًا تويوتا افانزا 2020 بالتقسيط أيضًا وسوف نتعرف على مواصفات النوعين وسبل الأمان لكل نوع من النوعين المشمولين في العرض بالتقسيط.

مواصفات تويوتا افانزا استاندرد 2021

إن مواصفات افانزا استاندرد 2021 جعلت الكثير من الفئة الشبابية يحبون قيادتها وسوف نعرض مواصفاتها بالكامل.

تنتمي افانزا ستاندرد إلى فئة سيدان فان/ بوكس.

نوع دفع العجلات في تويوتا افانزا دفع خلفي.

كما أن محرك السيارة يبلع سعة 1.5 لتر.

تحتوي السيارة على عدد 4 أسطوانات.

كما أن اسطوانات السيارة تولد قوة بمقدار 103 حصان.

ناقل الحركة في افانزا ستاندرد هو ناقل أوتوماتيكي.

يتميز ناقل حركة السيارة بأنه يحتوي على 4 سرعات.

كما أن السيارة تعمل بنظام استهلاك البنزين.

تستهلك افانزا استاندرد لتر واحد من الوقود عند اليسر مسافو 16.1 كيلو متر.

تحتوي السيارة على تكييف يدوي.

كما يوجد بها ابواب ذات قفل آلي.

نوع الإضاء في السيارة ليد.

تحتوي على يو اس بي.

كما تحتوي على مشغل خاص للسي دي.

السيارة بها 4 مكبرات من الصوت.

سعر تويوتا افانزا ستاندرد2021 يبدأ بسعر 58.300 ريال سعودي.

يقدم عبداللطيف جميل سيارة تويوتا افانزا التقسيط على 60 شهرًا، حيث إن سعر السيارة 58.300 ريال سعودي.

لا يوجد دفعة أولى للسيارة.

القسط الشهري للسيارة هو 1.086 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة من سعر سيارة افانزا 2021 هو 22.901 ريال سعودي.

اسعار تويوتا افانزا 2021 بالتقسيط