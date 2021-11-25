تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الأفضل بين المنافسين يتجاوز 10%

تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة الأفضل بين المنافسين يتجاوز 10%، تتميز الفئة المطورة سمارت بلس من أزيرا بمحرك 3500 سي سي 6 سلندر بنزين، قير أوتوماتيك ثمانى سرعات تبترونك وتعمل بنظام الدفع الأمامي، وقد انضمت سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة إلى سلسلة التخفيضات المقامة الأن بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض نهاية العام، تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة الأفضل بين المنافسين يتجاوز %10.تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس
يتوفر العرض في معرض مكارم التميز للسيارات بالقادسية الرياض، حيث تتوفر سيارة بسعر 133 ألف و 400 ريال بدلاً من 149 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة و تخفيض مذهل يتجاوز 10.5% من السعر الأساسي، حيث تتميز سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة الفئة المطورة بسقف بانوراما وإضاءة LED بالكامل ليد نهاري و أنوار ليد عالي ومنخفض، أربعة حساسات امامية شبك كروم مميز و تطعيمات كروم رائعة على السيارة من الخارج، جنوط الومنيوم مكحلة مقاس 18 إنش و إشارات على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي أوتوماتيك، شنطة كهربائية بالكامل بالإضافة إلى كاميرا خلفية و عدد أربعة حساسات خلفية.هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس
تتميز فئة سمارت بلس بريموت مع امكانية الدخول والتشغيل الذكي، زجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة بالإَافة إلى نظام السنتر لوك للسائق والراكب، داخلية فخمة جداّ بتدرجات اللون البيج المميزة بها مقاعد جلد، مقعد كهربائي للسائق والراكب لسيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة و مقود مكسو بالجلد مع قير F1 خلف المقود، تحكم كامل من خلال المقود في النظام الصوتي، عداد الرحلات و مثبت السرعة.
بلوتوث بالإضافة إلى شاشة معلومات وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو، مكيف لمس ذو تحكم منفصل بين السائق والراكب، زر لتشغيل الكاميرا الخلفية وزر أخر لتشغيل وإيقاف الحساسات، منفذ للطاقة ومنفذين يو اس بي بالإضافة إلى شاحن لاسلكي، جلنط كهربائي مع خاصية الأوتو هولد، حاملات أكواب بالإضافة إلى مسند وسطي درج، المقاعد الخلفية بها فتحات تكييف خلفية، مسند خلفي مع حاملات أكواب و منفذ طاقة وأخر يو اس بي، هذا وقد عرضنا لكم أهم مزايا سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة.
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تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة الأفضل بين المنافسين يتجاوز 10%، تتميز الفئة المطورة سمارت بلس من أزيرا بمحرك 3500 سي سي 6 سلندر بنزين، قير أوتوماتيك ثمانى سرعات تبترونك وتعمل بنظام الدفع الأمامي، وقد انضمت سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة إلى سلسلة التخفيضات المقامة الأن بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض نهاية العام، تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة الأفضل بين المنافسين يتجاوز %10.تخفيض مذهل على هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس
يتوفر العرض في معرض مكارم التميز للسيارات بالقادسية الرياض، حيث تتوفر سيارة بسعر 133 ألف و 400 ريال بدلاً من 149 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة و تخفيض مذهل يتجاوز 10.5% من السعر الأساسي، حيث تتميز سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة الفئة المطورة بسقف بانوراما وإضاءة LED بالكامل ليد نهاري و أنوار ليد عالي ومنخفض، أربعة حساسات امامية شبك كروم مميز و تطعيمات كروم رائعة على السيارة من الخارج، جنوط الومنيوم مكحلة مقاس 18 إنش و إشارات على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي أوتوماتيك، شنطة كهربائية بالكامل بالإضافة إلى كاميرا خلفية و عدد أربعة حساسات خلفية.هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس
تتميز فئة سمارت بلس بريموت مع امكانية الدخول والتشغيل الذكي، زجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة بالإَافة إلى نظام السنتر لوك للسائق والراكب، داخلية فخمة جداّ بتدرجات اللون البيج المميزة بها مقاعد جلد، مقعد كهربائي للسائق والراكب لسيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة و مقود مكسو بالجلد مع قير F1 خلف المقود، تحكم كامل من خلال المقود في النظام الصوتي، عداد الرحلات و مثبت السرعة.
بلوتوث بالإضافة إلى شاشة معلومات وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو، مكيف لمس ذو تحكم منفصل بين السائق والراكب، زر لتشغيل الكاميرا الخلفية وزر أخر لتشغيل وإيقاف الحساسات، منفذ للطاقة ومنفذين يو اس بي بالإضافة إلى شاحن لاسلكي، جلنط كهربائي مع خاصية الأوتو هولد، حاملات أكواب بالإضافة إلى مسند وسطي درج، المقاعد الخلفية بها فتحات تكييف خلفية، مسند خلفي مع حاملات أكواب و منفذ طاقة وأخر يو اس بي، هذا وقد عرضنا لكم أهم مزايا سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس الفخمة.
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