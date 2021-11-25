اعرف سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو BMW X6 السيارة الفاخرة في السعودية

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سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو BMW X6 التي تعتبر من أولى سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثيرين في اقتنائها، وقد أنتجت شركة السيارات بي ام دبليو هذه السيارة العائلية والتي تتمتع بمزايا رائعة والأمان والابتكارات، حيث تقدم الشركة المنتجة سيارة BMW X6 ، كسيارة فاخرة وسيطة ذات جمالية على الرغم من أن الأشخاص التقليديين قد يفاجأون بشكلها وتخطيطها بالسقف المنحني، إلا أنهم سيعيدون النظر في تقييمهم بمجرد دخولهم. كما تم تجهيز السيارة بمجموعة من المحركات القوية التي تسمح لها بالتحرك في السباقات بسلاسة وسلاسة وبدون مشاكل.مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 BMW X6
- من أبرز ميزات سيارة BMW X6 أن لها تصميم داخلي يتميز بمواد فاخرة وأسطح ناعمة الملمس، وشاشتين رقميتين كبيرتين مقاس 12.3 بوصة تهيمن على المشهد على متن السيارة
- وأدوات التحكم في إيماءات BMW سوف تتيح لك التحكم في وظائف معينة مثل اهتزاز مستوى الصوت، أمام شاشة المعلومات والترفيه.
- تتوفر أيضًا العديد من المعدات القياسية في السيارة، بما في ذلك المقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائيًا مع 16 رأسًا وإضاءة شاملة قابلة للتخصيص
- ويوجد مساند أمامية مدفأة ومحول كهربائي ونوافذ كهربائية كما توجد إمكانية الوصول دون مفتاح ومقاعد جلدية وتكييف. iDrive، مصابيح أمامية LED، تنشيط لاسلكي، عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة.
هناك العديد من المميزات التي تتواجد في محرك السيارات والذي يبلغ سعة 3.0 لتر وهو يأتي بشاحن توربيني سداسي، حيث أن الإسطوانات يولد 335 حصانًا، وسيكون مصحوبًا بعلبة تروس أوتوماتيكية، وذلك بثمانية إمكانيات توافق المحرك خلفي أو الدفع رباعي
- أما بالنسبة للتكييف M50i، حيث يتواجد علبة التروس ونظام الركض القياسي المتكامل، نجد أن المحرك هنا عبارة عن محرك ثنائي التوربو ثماني الأسطوانات بسعة 4.4 لتر بقوة 523 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.8 فقط ثواني، يحتوي الموديل X6 40i و M50i كما أنه تتواجد صدمات تكون تكيفية وتتميز بأنها قياسية وأحجام عجلات من 20 إلى 22 بوصة.
- سعر بي ام دبليو x6 2021
جدير بالذكر أن أسعار سيارة BMW X6 في السعودية من 430 ألف ريال سعودي وتصل إلى 480 ألف ريال سعودي في الفئة الأولى.
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سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو BMW X6 التي تعتبر من أولى سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثيرين في اقتنائها، وقد أنتجت شركة السيارات بي ام دبليو هذه السيارة العائلية والتي تتمتع بمزايا رائعة والأمان والابتكارات، حيث تقدم الشركة المنتجة سيارة BMW X6 ، كسيارة فاخرة وسيطة ذات جمالية على الرغم من أن الأشخاص التقليديين قد يفاجأون بشكلها وتخطيطها بالسقف المنحني، إلا أنهم سيعيدون النظر في تقييمهم بمجرد دخولهم. كما تم تجهيز السيارة بمجموعة من المحركات القوية التي تسمح لها بالتحرك في السباقات بسلاسة وسلاسة وبدون مشاكل.مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 BMW X6
- من أبرز ميزات سيارة BMW X6 أن لها تصميم داخلي يتميز بمواد فاخرة وأسطح ناعمة الملمس، وشاشتين رقميتين كبيرتين مقاس 12.3 بوصة تهيمن على المشهد على متن السيارة
- وأدوات التحكم في إيماءات BMW سوف تتيح لك التحكم في وظائف معينة مثل اهتزاز مستوى الصوت، أمام شاشة المعلومات والترفيه.
- تتوفر أيضًا العديد من المعدات القياسية في السيارة، بما في ذلك المقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائيًا مع 16 رأسًا وإضاءة شاملة قابلة للتخصيص
- ويوجد مساند أمامية مدفأة ومحول كهربائي ونوافذ كهربائية كما توجد إمكانية الوصول دون مفتاح ومقاعد جلدية وتكييف. iDrive، مصابيح أمامية LED، تنشيط لاسلكي، عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة.
هناك العديد من المميزات التي تتواجد في محرك السيارات والذي يبلغ سعة 3.0 لتر وهو يأتي بشاحن توربيني سداسي، حيث أن الإسطوانات يولد 335 حصانًا، وسيكون مصحوبًا بعلبة تروس أوتوماتيكية، وذلك بثمانية إمكانيات توافق المحرك خلفي أو الدفع رباعي
- أما بالنسبة للتكييف M50i، حيث يتواجد علبة التروس ونظام الركض القياسي المتكامل، نجد أن المحرك هنا عبارة عن محرك ثنائي التوربو ثماني الأسطوانات بسعة 4.4 لتر بقوة 523 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.8 فقط ثواني، يحتوي الموديل X6 40i و M50i كما أنه تتواجد صدمات تكون تكيفية وتتميز بأنها قياسية وأحجام عجلات من 20 إلى 22 بوصة.
- سعر بي ام دبليو x6 2021
جدير بالذكر أن أسعار سيارة BMW X6 في السعودية من 430 ألف ريال سعودي وتصل إلى 480 ألف ريال سعودي في الفئة الأولى.
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