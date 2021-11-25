اعرف سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو BMW X6 السيارة الفاخرة في السعودية

سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو BMW X6 التي تعتبر من أولى سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثيرين في اقتنائها، وقد أنتجت شركة السيارات بي ام دبليو هذه السيارة العائلية والتي تتمتع بمزايا رائعة والأمان والابتكارات، حيث تقدم الشركة المنتجة سيارة BMW X6 ، كسيارة فاخرة وسيطة ذات جمالية على الرغم من أن الأشخاص التقليديين قد يفاجأون بشكلها وتخطيطها بالسقف المنحني، إلا أنهم سيعيدون النظر في تقييمهم بمجرد دخولهم. كما تم تجهيز السيارة بمجموعة من المحركات القوية التي تسمح لها بالتحرك في السباقات بسلاسة وسلاسة وبدون مشاكل.

من أبرز ميزات سيارة BMW X6 أن لها تصميم داخلي يتميز بمواد فاخرة وأسطح ناعمة الملمس، وشاشتين رقميتين كبيرتين مقاس 12.3 بوصة تهيمن على المشهد على متن السيارة

وأدوات التحكم في إيماءات BMW سوف تتيح لك التحكم في وظائف معينة مثل اهتزاز مستوى الصوت، أمام شاشة المعلومات والترفيه.

تتوفر أيضًا العديد من المعدات القياسية في السيارة، بما في ذلك المقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائيًا مع 16 رأسًا وإضاءة شاملة قابلة للتخصيص

ويوجد مساند أمامية مدفأة ومحول كهربائي ونوافذ كهربائية كما توجد إمكانية الوصول دون مفتاح ومقاعد جلدية وتكييف. iDrive، مصابيح أمامية LED، تنشيط لاسلكي، عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة.

مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 BMW X6محركات سيارة بي ام دبليو 2021 BMW X6

هناك العديد من المميزات التي تتواجد في محرك السيارات والذي يبلغ سعة 3.0 لتر وهو يأتي بشاحن توربيني سداسي، حيث أن الإسطوانات يولد 335 حصانًا، وسيكون مصحوبًا بعلبة تروس أوتوماتيكية، وذلك بثمانية إمكانيات توافق المحرك خلفي أو الدفع رباعي