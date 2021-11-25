سيارات ومحركات

سيارات للتنازل بدون مقابل وفرص ذهبية لن تتكرر بأقساط قليلة جداً

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سيارات للتنازل بدون مقابل وفرص ذهبية لن تتكرر بأقساط قليلة جداً على مركبات مستعملة موديلات 2021 فأقل، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة ⁨شيفروليه⁩ ⁨سبارك⁩ مستعملة موديل ⁨2020⁩ متواجدة في جدة، السيارة بمحرك بنزين وقير أوتوماتيك⁩ وقراءة العداد بلغت ⁨62⁩ ألف كيلو متر فقط. السيارة للتنازل بدون مقابل على البنك الأهلي بقسط شهري 690 ريال فقط، تم سداد قيمة 16 قسط ويتبقي 44 قسط بالاضافة إلى دفعة تملك أخيرة تبلغ 11 ألف ريال، كما يمكنك طلب السداد المبكر بمبلغ 34 ألف ريال وتخفيض قيمة هامش الربح التي يحصل عليها البنك.

فرصة سيارات مستعملة للتقبيل

شيفروليه⁩ ⁨سبارك⁩ ⁨2020 للتنازل
سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2020 للتقبيل بمدينة الرياض بقسط شهري قليل جداً، وذلك بسبب شراء السيارة في توقيت عروض التمويل بدون فوائد وقسط بسيط من الراجحي. السيارة موفرة للبنزين وسعة المحرك 1.6 لتر مع ناقل أوتوماتيكي للحركة وممشى 30 ألف كيلو متر فقط. السيارة بها نظام تثبيت سرعة ومكيف متعدد المناطق وسبب التنازل وجود سيارة ثانية، تم سداد 10 أقساط فقط ويتبقى 50 قسط بقيمة 989 ريال للقسط الواحد، وذلك بالاضافة إلى دفعة تملك تبلغ 31 ألف ريال، السيارة للتقبيل على بنك الراجحي بشرط تحويل الراتب.

تويوتا مستعمل 2020 للتنازل

كورولا 2020 للتقبيل أقساط

السيارة التالية هي ميتسوبيشي اتراج دبل موديل 2021 متواجدة في مكة للتنازل بدون مقابل على بنك البلاد، السيارة بمحرك بنزين 3 سلندر وقير أوتوماتيك⁩ والممشى تجاوزت قراءته 56 ألف كيلو متر بقليل. السيارة موفرة للبنزين بحالة الوكالة بدون أي عيوب وسبب التنازل هو الرغبة بالحصول على قرض عقاري. تم سداد 12 قسط من قيمة التمويل بقيمة 764 للقسط الواحد، ويتبقى 48 قسط بالاضافة إلى 12 ألف ريال دفعة أخيرة، يمكن طلب السداد المبكر ودفع 34 ألف ريال فقط وتملك السيارة مباشرة.

للتنازل تقسيط بدون مقابل

ميتسوبيشي اتراج 2021 للتنازل
سيارات للتقبيل على الراجحي

السيارة الأخيرة في عروض تقبيل السيارات لهذا الأسبوع هي نيسان صني 2020 متواجدة في جيزان، السيارة للتنازل على الراجحي بدون مقابل وهامش الربح قليل للغاية، تم سداد قيمة 19 قسط من أقساط التمويل وتبلغ قيمة القسط الواحد 832 ريال فقط، يتبقى 41 قسط بالاضافة إلى 16 ألف ريال دفعة تملك. يشترط أن يكون راتبك على مصرف الراجحي لكي يتم التنازل، كما يجب أن تكون الاستحقاقات الشهرية للبنك أقل من نسبة 45% من راتبك الشهري.

للتنازل تقسيط بدون مقابل

نيسان صني 2020 للتنازل

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سيارات للتنازل بدون مقابل وفرص ذهبية لن تتكرر بأقساط قليلة جداً على مركبات مستعملة موديلات 2021 فأقل، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة ⁨شيفروليه⁩ ⁨سبارك⁩ مستعملة موديل ⁨2020⁩ متواجدة في جدة، السيارة بمحرك بنزين وقير أوتوماتيك⁩ وقراءة العداد بلغت ⁨62⁩ ألف كيلو متر فقط. السيارة للتنازل بدون مقابل على البنك الأهلي بقسط شهري 690 ريال فقط، تم سداد قيمة 16 قسط ويتبقي 44 قسط بالاضافة إلى دفعة تملك أخيرة تبلغ 11 ألف ريال، كما يمكنك طلب السداد المبكر بمبلغ 34 ألف ريال وتخفيض قيمة هامش الربح التي يحصل عليها البنك.

فرصة سيارات مستعملة للتقبيل

شيفروليه⁩ ⁨سبارك⁩ ⁨2020 للتنازل
سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2020 للتقبيل بمدينة الرياض بقسط شهري قليل جداً، وذلك بسبب شراء السيارة في توقيت عروض التمويل بدون فوائد وقسط بسيط من الراجحي. السيارة موفرة للبنزين وسعة المحرك 1.6 لتر مع ناقل أوتوماتيكي للحركة وممشى 30 ألف كيلو متر فقط. السيارة بها نظام تثبيت سرعة ومكيف متعدد المناطق وسبب التنازل وجود سيارة ثانية، تم سداد 10 أقساط فقط ويتبقى 50 قسط بقيمة 989 ريال للقسط الواحد، وذلك بالاضافة إلى دفعة تملك تبلغ 31 ألف ريال، السيارة للتقبيل على بنك الراجحي بشرط تحويل الراتب.

تويوتا مستعمل 2020 للتنازل

كورولا 2020 للتقبيل أقساط

السيارة التالية هي ميتسوبيشي اتراج دبل موديل 2021 متواجدة في مكة للتنازل بدون مقابل على بنك البلاد، السيارة بمحرك بنزين 3 سلندر وقير أوتوماتيك⁩ والممشى تجاوزت قراءته 56 ألف كيلو متر بقليل. السيارة موفرة للبنزين بحالة الوكالة بدون أي عيوب وسبب التنازل هو الرغبة بالحصول على قرض عقاري. تم سداد 12 قسط من قيمة التمويل بقيمة 764 للقسط الواحد، ويتبقى 48 قسط بالاضافة إلى 12 ألف ريال دفعة أخيرة، يمكن طلب السداد المبكر ودفع 34 ألف ريال فقط وتملك السيارة مباشرة.

للتنازل تقسيط بدون مقابل

ميتسوبيشي اتراج 2021 للتنازل
سيارات للتقبيل على الراجحي

السيارة الأخيرة في عروض تقبيل السيارات لهذا الأسبوع هي نيسان صني 2020 متواجدة في جيزان، السيارة للتنازل على الراجحي بدون مقابل وهامش الربح قليل للغاية، تم سداد قيمة 19 قسط من أقساط التمويل وتبلغ قيمة القسط الواحد 832 ريال فقط، يتبقى 41 قسط بالاضافة إلى 16 ألف ريال دفعة تملك. يشترط أن يكون راتبك على مصرف الراجحي لكي يتم التنازل، كما يجب أن تكون الاستحقاقات الشهرية للبنك أقل من نسبة 45% من راتبك الشهري.

للتنازل تقسيط بدون مقابل

نيسان صني 2020 للتنازل

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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