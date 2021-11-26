مواصفات وسعر ياريس 2022 تويوتا الوحش الجديد الياباني يطلق السيارة yares الجديدة

مواصفات تويوتا ياريس الجديدة 2022 بالمملكة، سيارة ياريس هي سيارة جديدة ستعرض في الأسواق خلال الأيام القادمة، وسيتم عرضها في الأسواق الخليجية، والأسواق العربية، وهذه السيارة مزودة بعدة خصائص ومميزات عديدة ،تجعلها مختلفة عن غيرها من السيارات المعروضة بالأسواق العربية والخليجية، وتجعل الناس يقررون شراء السيارة دون عن غيرها من السيارات، ونرصد لكم تفاصيل ومواصفات السيارة. مواصفات تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢ يمتاز محرك السيارة بسعته الجيدة وقوته الممتازة حيث تصل سعة المحرك إلى ١٥٠٠ سي سي ونذكر أن سعة المحرك لم تتغير عن الموديل السابق تويوتا ياريس ٢٠٢١.

قوة محرك السيارة يصل إلى ١٢٣ حصان.

عزم الدوران يصل إلى ١٥٣ نيوتن على المتر الواحد.

ناقل الحركة في السيارة من نوع cvt

يتميز ناقل حركة سيارة تويوتا ياريس ٢٠٢٢ بأنه اوتوماتيك ومزود بخصائص جديدة كثيرة أخرى.

تم وضع نظام للأمن والسلامة جديد في السيارة مثل خاصية الوسائد الأمامية.

يوجد بالسيارة نظام الوسائد الجانبية.

تم تزويد السيارة بأحدث أنواع الفرامل ” فرامل ضد الانزلاق”

يوجد بالسيارة نظام توزيع قوة الفرامل.

تحتوي على ٤ سماعات في جميع أنحاء السيارة.

في بالسيارة خاصية الثبات الإلكتروني.

تتواجد بالسيارة خاصية الحقن الالكتروني للوقود.

امكانية الحصول بالسيارة على خاصية تثبيت السرعة

يمكن في السيارة تحريك المقعد لجميع الاتجاهات.

تصل سرعة السيارة إلى ١-١٠٠كم لكل ١٣ ثانية. مميزات سيارة تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢ يوجد بالسيارة مصابيح امامية ضبابية

تحتوي السيارة على ٤ سماعات

في السيارة أنوار أمامية بكثافة عالية

بها راديو

يوجد بالسيارة CD كما تحتوي على Mp3 كما يوجد مدخل USB

تتميز السيارة بوجود مكيف هوائي.

تحتوي السيارة على عجلة متعددة الأغراض.

تمتلك السيارة شاشة عرض للمعلومات.

في السيارة ناقل حركي يحتوي على ٤ سرعات اوتوماتيك. أسعار سيارة تويوتا ياريس الجديدة سيارة تويوتا سيدان STD بسعر ٤٥ ألف و ٧٥٠ ريال سعودي.

سيارة تويوتا سيدان FLT بسعر ٤٨ ألف و ٩٦٠ ريال سعودي

سيارة تويوتا سيدان YX 1,5 بسعر ٥٦ ألف و١٦٠ ريال سعودي

سيارة تويوتا سيدان YX بسعر ٥٤الف و١٦٠ ريال سعودي. مواصفات تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢مميزات سيارة تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢أسعار سيارة تويوتا ياريس الجديدة الوسوم

مواصفات تويوتا ياريس الجديدة 2022 بالمملكة، سيارة ياريس هي سيارة جديدة ستعرض في الأسواق خلال الأيام القادمة، وسيتم عرضها في الأسواق الخليجية، والأسواق العربية، وهذه السيارة مزودة بعدة خصائص ومميزات عديدة ،تجعلها مختلفة عن غيرها من السيارات المعروضة بالأسواق العربية والخليجية، وتجعل الناس يقررون شراء السيارة دون عن غيرها من السيارات، ونرصد لكم تفاصيل ومواصفات السيارة. مواصفات تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢ يمتاز محرك السيارة بسعته الجيدة وقوته الممتازة حيث تصل سعة المحرك إلى ١٥٠٠ سي سي ونذكر أن سعة المحرك لم تتغير عن الموديل السابق تويوتا ياريس ٢٠٢١.

قوة محرك السيارة يصل إلى ١٢٣ حصان.

عزم الدوران يصل إلى ١٥٣ نيوتن على المتر الواحد.

ناقل الحركة في السيارة من نوع cvt

يتميز ناقل حركة سيارة تويوتا ياريس ٢٠٢٢ بأنه اوتوماتيك ومزود بخصائص جديدة كثيرة أخرى.

تم وضع نظام للأمن والسلامة جديد في السيارة مثل خاصية الوسائد الأمامية.

يوجد بالسيارة نظام الوسائد الجانبية.

تم تزويد السيارة بأحدث أنواع الفرامل ” فرامل ضد الانزلاق”

يوجد بالسيارة نظام توزيع قوة الفرامل.

تحتوي على ٤ سماعات في جميع أنحاء السيارة.

في بالسيارة خاصية الثبات الإلكتروني.

تتواجد بالسيارة خاصية الحقن الالكتروني للوقود.

امكانية الحصول بالسيارة على خاصية تثبيت السرعة

يمكن في السيارة تحريك المقعد لجميع الاتجاهات.

تصل سرعة السيارة إلى ١-١٠٠كم لكل ١٣ ثانية. مميزات سيارة تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢ يوجد بالسيارة مصابيح امامية ضبابية

تحتوي السيارة على ٤ سماعات

في السيارة أنوار أمامية بكثافة عالية

بها راديو

يوجد بالسيارة CD كما تحتوي على Mp3 كما يوجد مدخل USB

تتميز السيارة بوجود مكيف هوائي.

تحتوي السيارة على عجلة متعددة الأغراض.

تمتلك السيارة شاشة عرض للمعلومات.

في السيارة ناقل حركي يحتوي على ٤ سرعات اوتوماتيك. أسعار سيارة تويوتا ياريس الجديدة سيارة تويوتا سيدان STD بسعر ٤٥ ألف و ٧٥٠ ريال سعودي.

سيارة تويوتا سيدان FLT بسعر ٤٨ ألف و ٩٦٠ ريال سعودي

سيارة تويوتا سيدان YX 1,5 بسعر ٥٦ ألف و١٦٠ ريال سعودي

سيارة تويوتا سيدان YX بسعر ٥٤الف و١٦٠ ريال سعودي. مواصفات تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢مميزات سيارة تويوتا ياريس الجديدة ٢٠٢٢أسعار سيارة تويوتا ياريس الجديدة

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