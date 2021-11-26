سعر تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota land cruiser ومواصفاتها من الداخل والخارج

تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota land cruiser ذات التصميم الأنيق هي حلم كل عشاق سيارات تويوتا في الوقت الحالي، فهي توفر لك كافة احتياجاتك من الرفاهية والفخامة التي تريدها في سيارتك، سيارات تويوتا Toyota من أكثر السيارات التي يفضلها فئة كبيرة من الناس، يرجع ذلك إلى ريادة تويوتا في عالم السيارات وتصاميمها الأخاذة، وكذلك توفر مزايا الأمن والسلامة والإمكانيات القوية التي تساعدك على الطريق، في هذا المقال من “ثقفني” نقدم لكم سعر ومواصفات سيارة لاند كروزر تويوتا Toyota land cruiser 2022 من الداخل والخارج بكافة التفاصيل.

تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota land cruiser

إذا كنت تحب الفخامة والرفاهية، وتود أن تكون سيارتك مزودة بكافة وسائل الأمان والراحة، إلى جانب القيادة الممتعة، فأنت بلا شك في المكان الصحيح، توفر لك سيارات تويوتا قيادة مريحة حتى على أصعب الطرق، العديد من الموديلات التي قدمتها تويوتا لعملائها بأسعار متفاوتة ومزايا جديدة في كل فئة، حتى تضمن لقاعدة كبيرة من العملاء استخدام سيارات لاند كروزر 2022 الجديدة بما يناسب إمكانياتهم.

توجد العديد من الإصدارات من لاند كروزر 2022 ومنها:

GXR2: بسعر 263,120 ريال سعودي.

GXR3: بسعر 293,020 ريال سعودي.

GXR4: بسعر 307,970 ريال سعودي.

GX DSL: بسعر 242,190 ريال سعودي.

GXR2 DSL: بسعر 260,360 ريال سعودي.

GXR3 DSL: بسعر 290,605 ريال سعودي.

GXR4 DSL: بسعر 302,680 ريال سعودي.

VX: بسعر 362,250 ريال سعودي.

VXR: بسعر 404,570 ريال سعودي.

VX DSL: بسعر 357,190 ريال.

GR-S DSL: بسعر 405,605 ريال.

مفروشات السيارة من الداخل مصنوعة من القماش الفاخر للفئات GXR2 و GXR3، وGXR2 DSL وGXR3 DSL ومصنوعة من الجلد الفاخر في باقي الفئات.

تحكم كهربائي لمقعد السائق في جميع الفئات.

واقيات للشمس قابلة للتعديل.

نظام تكييف أمامي يسهل التحكم فيه للقائد والركب وتكييف تبريد خلفي.

شاشة معلومات بمقاسات مختلفة حسب الموديل.

تأتي تويوتا land cruiser بعدة ألوان منها الأبيض اللؤلؤ، والأبيض اللؤلؤ الفاخر، والفضي، والرمادي، واللون الأسود اللامع لمحبي الفخامة والأناقة، وألوان الأزرق الداكن والبرونزي والأحمر الداكن العصري.

تأتي السيارة لاند كروزر من تويوتا بالعديد من الموديلات التي تناسب كافة المستخدمين ومنها:

محرك 3.5 لتر مزود ب 6 أسطوانات بقوة 409 حصان.

ناقل حركة اوتوماتيكي ب 10 سرعات مختلفة مع خاصية الدفع الرباعي.

خزان وقود بسعة 110 لتر.

تسع لسبعة أشخاص من ضمنهم القائد.

چنوط ألمنيوم بمقاس 18 بوصة.

إضاءة ليد بالكامل مع إمكانية تعديل ارتفاع نسبة الإضاءة، مع وجود كشافات للضباب.

شبك أمامي كروم باللون الفضي.

مرايا خارجية من نفس لون السيارة مع تحكم كهربائي كامل.

أنظمة صوتية عالية الجودة بشاشة مقاس 9 بوصات صنع في الصين ومعتمدة من تويوتا.

6 سماعات، USB ونظام الدخول الذكي.

بها مثبت سرعة وفتحة سقف وكاميرا خلفية وثلاجة.

أنظمة الأمان عالية الجودة منها أنظمة التحكم بالميل وأنظمة الطرق الوعرة والوسائد الهوائية.

خاصية تشغيل المحرك عن بعد مع 3 خيارات لوضع القيادة.

نفس المزايا السابقة يزيد عليها جنوط مقاس 20 بوصة.

شريط حماية جانبي مصنوع من الكروم بلون السيارة.

نظام صوتي فاخر بشاشة مقاس 12.3 بوصة.

نظام ملاحة عالي الدقة، ونظام حماية ضد السرقة.

نفس المميزات السابقة بالإضافة إلى منافذ USB لكل من المقاعد الأمامية والخلفية إلى جانب شاشات للمقاعد الخلفية مثبتة على ظهر المقاعد الأمامية.

4 كاميرات برؤية محيطية وحساسات أمامي وخلفي ونظام لمراقبة ضعط الإطار.

نفس المميزات السابقة بالإضافة إليها نظام تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية.

شاشة المعلومات مقاس 7 بوصة.

مكيفات مستقلة لأربع مناطق، ومزودة كذلك بإضاءة أرضية وترحيبية بألوان رائعة.

نفس المزايا السابقة بالإضافة إلى 14 سماعة من ماركة JBL.

5 اختيارات لوضع القيادة.

أنظمة امان فائقة وتحذير للنقطة العمياء.

محرك 3.3 لتر بقوة 302 حصان.

تحمل نفس المميزات السابقة من حيث الأمن والسلامة والنظام الصوتي والترفيه عدا الشاشات الخلفية.

محرك 3.3 لتر بقوة 302 حصان.

كافة مميزات الأمن والسلامة والأنظمة الصوتية والترفيهية.

محرك 3.5 لتر جنوط 20 بوصة الومنيوم.

إضاءة ليد أسفل غطاء المحرك، ومنفاخ إطارات داخلي.

بالإضافة إلى كافة المميزات البارزة الأخرى.

محرك 3.3 لتر 6 اسطوانات، جنوط 20 ألمنيوم.

نظام ترفيهي خلفي بشاشات مثبتة في المقاعد الأمامية.

محرك 3.3 لتر 6 أسطوانات، بقوة 302 حصان، جنوط ألمنيوم مقاس 20.

كافة إعدادات الرفاهية والنظام الصوتي وأنظمة الأمن والسلامة.

محرك 3.3 لتر 6 أسطوانات بقوة 302 حصان.

جنوط مقاس 20 بوصة من الألومنيوم.

المرايا الخارجية باللون الأسود.

مقابض الأبواب من الخارج كلها باللون الأسود.

عوارض سقف باللون الأسود.

مزودة ب 14 سماعة من ماركة

أنظمة تويوتا للأمان مع نظام اختيار التضاريس.

GXR3GXR4VXVXRGX DSLGXR2 DSLGXR3 DSLGXR4 DSLVX DSLGR-S DSLمميزات لاند كروزر تويوتا من حيث الأمان

جميع فئات تلك السيارة مزودة بنظام الأمان قبل الاصطدام، وهو نظام يرصد المشاة وراكبي الدراجات وكذلك المركبات من خلال مستشعرات خاصة للرادار، عن طريق تفعيل مساعد الفرامل بشكل تلقائي، مما يقي من الحوادث والصدمات، كذلك توجد السائد الهوائية بالسيارة في مستوى الركبة لكل من القائد والراكب بالأمان، كذلك وجود مثبت السرعة عامل هام من عوامل الأمن والسلامة، وإضاءة ممتازة أثناء الليل لكشف الطريق.