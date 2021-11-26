سيارات للبيع مستعملة تويوتا لاندكروزر 2022 كامري ويارس 2022 بأرخص الأسعار مفاجأة

سيارات للبيع مستعمله لاندكروزر 2022 ويارس 2022 وكامري 2021 بأرخص الأسعار وأفضل الحالات، وتعد الموديلات السابقة التابعة لعلامة تويوتا اليابانية من أشهر الموديلات في المملكة العربية، ومن أكثر طلبا نظرًا لادائهم الجبار خاصة لاندكروزر وحش الطريق، وكذلك يارس 2022 سيدان التي تعد أحد أفضل السيارات الاقتصادية في السعودية والعالم، والحال نفسه يسري على كامري 2021 حيث تجمع بين الفخامة وفي الوقت نفسه قوة الأداء والاعتمادية.

هناك لاندكروزر 2022 فئة GXR L4 J توين تيربو، قير اتوماتيك، ممشى 16 ألف كيلومتر السيارة بحالة الوكالة، اللون أبيض.

وفي الوقت نفسه موقع هذه السيارة بالشرقية وسعرها 333 ألف ريال، جميع أغراض السيارة من الوكالة متواجدة داخلها.

وكذلك هناك كامري 2021 مواصفات خليجي مالك أول في الشرقية، ممشى 2000 كيلو متر بحالة الوكالة.

وتحتوي السيارة على ناقل اتوماتيك وزر تشغيل السيارة وكاميرا خلفية وتعمل بالبنزين وسعرها هو 118 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه هناك يارس 2022 سيدان تعمل بالبنزين، جير اتوماتيك، اللون أبيض لؤلؤي قوة السيارة بالحصان 105، بحالة الوكالة وموقعها في الشرقية.

سعر السيارة 63 ألف ريال وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز الاختيارات إذا كانت هناك رغبة في توفير الوقود حيث تسير هذه السيارة 20 كيلومتر بلتر واحد.

وهناك أيضا لاندكروزر 2022 بجده فئة L3 فل كامل، جير اتوماتيك بحالة الوكالة، ممشى منخفض للغاية هو 5000 كيلومتر فقط.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على رادار، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، إمكانية الدخول السريع وسعر السيارة 272 ألف ريال.

يجب التأكد من سلامة السيارات المستعملة قبل شرائها خاصة سيارات لاندكروزر.

ولذلك لأن موديل لاندكروزر تحديد تشجع على المغامرات وبالتالي هي معرضة أكثر من غيرها لتلف بعض أجزائها.

وفي الوقت نفسه سوف يفيد الفحص الجيد للسيارة في الحصول عليها بسعر أقل نظرا للخصم مقابل أجرة تصليح الأجزاء التالفة.

الأمر نفسه ينطبق على جميع السيارات المستعملة بما في ذلك كامري 2022 ويارس 2022 وأي موديل أخر من تويوتا.

التقويم الدراسي بالأسابيع 1443

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