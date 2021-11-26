انخفاض سعر لاندكروزر 2021 مستعملة بنسبة كبيرة.. أسعار مفاجأة 100%

لاندكروزر 2021 واحدة من السيارات التي تمكنت من تحقيق مكانة لدى السعوديين نظرا للنجاح الساحق الذي حققته، ولم يأتي هذا الأمر من فراغ، ولكن هذه السيارة هي واحدة من أنجح السيارات في السعودية، وذلك لأنها تجمع تقريبا بين جميع مزايا الدفع الرباعي وقوة المحرك الخرافية وكذلك نظام التعليق الجبار الذي يؤدي دوره بمنتهى الجودة رغم كبر حجم السيارة ورغم كذلك ارتفاعها الكبير عن الأرض. انخفاض سعر لاندكروزر 2021 مستعملة بنسبة 4%.. أسعار مفاجأة للمستهلك السعودي شهدت لاندكروزر 2021 مفخرة الأرض وأحد أقوى السيارات بالعالم، حالة من انخفاض الأسعار في السعودية وتقدر نسبة الانخفاض بحوالي 4%.

وفي الوقت نفسه حدث هذا الانخفاض بشكل مكثف في فئة VXS ويرجع ذلك لنزول لاندكروزر 2022 الوعرة الجبارة.

تتراوح أسعار لاندكروزر 2021 فئة VXS حاليا ما بين الـ300 ألف ريال و305 ألف ريال.

وكانت اسعار لاندكروزر الفئة المشار إليها في المستعمل في مطلع هذا العام الجاري، تترواح ما بين الـ310 و312 ألف ريال. مواصفات لاندكروزر 2021 VXS الوعرة الجبارة الوحش الياباني محرك جبار بقوة 362 حصان ميكانيكي وهو محرك جبار يدعم القيام بجميع أنواع المغامرات.

وفي الوقت نفسه يتصل هذا المحرك الجبار بناقل حركة يحتوي على 8 نقلات اتوماتيكية يعطي أقصى قوة المحرك.

بفضل قوة محرك السيارة الجبار وبالرغم من حجم الكبير نسبيا، السيارة تصل إلى سرعة 100 كيلو في حوالي 7 ثوان.

وزن السيارة 3 طن وربع تقريبا وهو ما يعطيها ثابت خرافي على الطريق. تجهيزات لاندكروزر الوعرة الجبارة من الداخل تحتوي السيارة على مثبت سرعة وهو نظام يساعد على الحفاظ على سرعة محددة للسيارة وهي على الطريق آليا.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بأهم أنظمة مساعدة المكابح وهي ABS، ABD، وهي أنظمة تحافظ على أمان الركاب.

السيارة تحتوي على بوابة فتحة سقف وهو يعطيها رحابة داخلية قوية وشعور بالاتساع.

تحتوي لاندكروزر على كرسي مساج للمساعدة على تدليك الظهر وهو ما يعطي احساس قوي بالفخامة. سعر لاندكروزر VXS لدى عبداللطيف جميل جديدة 322 ألف ريال سعودي وهو العديد من الألوان المتاحة منها، الأسود، الأبيض، الأبيض اللؤلؤي، الرمادي، الأحمر. انخفاض سعر لاندكروزر 2021 مستعملة بنسبة 4%.. أسعار مفاجأة للمستهلك السعوديمواصفات لاندكروزر 2021 VXS الوعرة الجبارة الوحش اليابانيتجهيزات لاندكروزر الوعرة الجبارة من الداخلسعر لاندكروزر VXS لدى عبداللطيف جميل جديدة الوسوم

لاندكروزر 2021 واحدة من السيارات التي تمكنت من تحقيق مكانة لدى السعوديين نظرا للنجاح الساحق الذي حققته، ولم يأتي هذا الأمر من فراغ، ولكن هذه السيارة هي واحدة من أنجح السيارات في السعودية، وذلك لأنها تجمع تقريبا بين جميع مزايا الدفع الرباعي وقوة المحرك الخرافية وكذلك نظام التعليق الجبار الذي يؤدي دوره بمنتهى الجودة رغم كبر حجم السيارة ورغم كذلك ارتفاعها الكبير عن الأرض. انخفاض سعر لاندكروزر 2021 مستعملة بنسبة 4%.. أسعار مفاجأة للمستهلك السعودي شهدت لاندكروزر 2021 مفخرة الأرض وأحد أقوى السيارات بالعالم، حالة من انخفاض الأسعار في السعودية وتقدر نسبة الانخفاض بحوالي 4%.

وفي الوقت نفسه حدث هذا الانخفاض بشكل مكثف في فئة VXS ويرجع ذلك لنزول لاندكروزر 2022 الوعرة الجبارة.

تتراوح أسعار لاندكروزر 2021 فئة VXS حاليا ما بين الـ300 ألف ريال و305 ألف ريال.

وكانت اسعار لاندكروزر الفئة المشار إليها في المستعمل في مطلع هذا العام الجاري، تترواح ما بين الـ310 و312 ألف ريال. مواصفات لاندكروزر 2021 VXS الوعرة الجبارة الوحش الياباني محرك جبار بقوة 362 حصان ميكانيكي وهو محرك جبار يدعم القيام بجميع أنواع المغامرات.

وفي الوقت نفسه يتصل هذا المحرك الجبار بناقل حركة يحتوي على 8 نقلات اتوماتيكية يعطي أقصى قوة المحرك.

بفضل قوة محرك السيارة الجبار وبالرغم من حجم الكبير نسبيا، السيارة تصل إلى سرعة 100 كيلو في حوالي 7 ثوان.

وزن السيارة 3 طن وربع تقريبا وهو ما يعطيها ثابت خرافي على الطريق. تجهيزات لاندكروزر الوعرة الجبارة من الداخل تحتوي السيارة على مثبت سرعة وهو نظام يساعد على الحفاظ على سرعة محددة للسيارة وهي على الطريق آليا.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بأهم أنظمة مساعدة المكابح وهي ABS، ABD، وهي أنظمة تحافظ على أمان الركاب.

السيارة تحتوي على بوابة فتحة سقف وهو يعطيها رحابة داخلية قوية وشعور بالاتساع.

تحتوي لاندكروزر على كرسي مساج للمساعدة على تدليك الظهر وهو ما يعطي احساس قوي بالفخامة. سعر لاندكروزر VXS لدى عبداللطيف جميل جديدة 322 ألف ريال سعودي وهو العديد من الألوان المتاحة منها، الأسود، الأبيض، الأبيض اللؤلؤي، الرمادي، الأحمر. انخفاض سعر لاندكروزر 2021 مستعملة بنسبة 4%.. أسعار مفاجأة للمستهلك السعوديمواصفات لاندكروزر 2021 VXS الوعرة الجبارة الوحش اليابانيتجهيزات لاندكروزر الوعرة الجبارة من الداخلسعر لاندكروزر VXS لدى عبداللطيف جميل جديدة

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