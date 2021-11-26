ب 1140 ريال احصل عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث ميزات ومواصفات السيارة

عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر سيارة تويوتا راش الجديدة بإصدار 2022 من أبرز السيارات التي طرحتها شركة تويوتا ويهتم بها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ويبحث عنها العديد من الأشخاص للتعرف على أفضل العروض المميزة لتقسيط السيارة والحصول عليها، مما جعل العديد من المعارض بالقيام بتقديم أفضل عروض التقسيط للسيارة لسهولة الحصول عليها دون عناء. عروض عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا راش توفر لكم شركة عبد اللطيف جميل إمكانية تقسيط السيارة بقسط شهري بقيمة 1140 ريال سعودي.

بقسط شهري بقيمة 1140 ريال سعودي. كما أنها تمنحك أطول فترة سداد تصل حتى 5 سنوات مع العلم أن عند زيادة المدة تزيد قيمة الأقساط الشهرية.

لا يلتزم العميل بدفع أي رسوم إدارية، ولا يطلب منك القيام بدفع دفعة أولى ولكن تقوم الشركة بسداد قيمة الدفعة الأولى.

سيارة تويوتا راش متوفرة بسعر 66.800 ألف ريال سعودي ولم يتم الإعلان بأن السعر شامل الضريبة المضافة أم لا. مميزات سيارة تويوتا راش 2022 تتسم السيارة بأنها ذات وزن خفيف وهذه ميزة رائعة تمكنها من التحكم بالسيارة.

كما أن السيارة تنتمي للسيارات الاقتصادية للوقود حيث أنها تعمل بكفاءة عالية عند استهلاك الوقود.

قد تم تصميم السيارة بشكل احترافي لتتمكن من السير على الطرق الصعبة والمنحنيات والطرق الرملية وغيرها.

السيارة تدعم حد أقصى نصف قطر وقد يصل حتى 5.2 متر ليسهل القيادة. عروض عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا راشمميزات سيارة تويوتا راش 2022 مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 تحمل السيارة كافة وسائل الأمان والتي قد تتركز على المكابح التي تمنع الانغلاق.

يتم توزيع المكابح بنظام إلكتروني، وتحمل السيارة خاصية الحماية من السرقة من خلال منع تشغيل المحرك الخاص بالسيارة.

خاصية الحماية من السرقة من خلال منع تشغيل المحرك الخاص بالسيارة. متوفر لها تقنية التحكم بالتوازن عند القيام حيث يتمكن السائق أيضاً من متابعة ضغط الهواء الموجود بإطار السيارة.

تحتوي السيارة على سبع مقاعد وجميعهم مصنع من القماش.

يتمكن القيام بطي المقاعد الخلفية من أجل توسيع الصندوق بالخلفية أمام الركاب.

يوجد بالسيارة مسجل صوتي يعمل بحوالي 6 سماعات يصل حتى المقاعد الخلفية.

مزودة بمكيف هواء يعمل يدوياً، مع تقنية تنقية الهواء بداخل السيارة.

بإمكانك أيضاً التحكم بالمقاعد الأمامية الموجودة بالسيارة بشكل يدوي، والكثير من المزايا الأخرى التي تجعل السيارة الاختيار الأمثل لك. الوسوم

عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر سيارة تويوتا راش الجديدة بإصدار 2022 من أبرز السيارات التي طرحتها شركة تويوتا ويهتم بها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ويبحث عنها العديد من الأشخاص للتعرف على أفضل العروض المميزة لتقسيط السيارة والحصول عليها، مما جعل العديد من المعارض بالقيام بتقديم أفضل عروض التقسيط للسيارة لسهولة الحصول عليها دون عناء. عروض عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا راش توفر لكم شركة عبد اللطيف جميل إمكانية تقسيط السيارة بقسط شهري بقيمة 1140 ريال سعودي.

بقسط شهري بقيمة 1140 ريال سعودي. كما أنها تمنحك أطول فترة سداد تصل حتى 5 سنوات مع العلم أن عند زيادة المدة تزيد قيمة الأقساط الشهرية.

لا يلتزم العميل بدفع أي رسوم إدارية، ولا يطلب منك القيام بدفع دفعة أولى ولكن تقوم الشركة بسداد قيمة الدفعة الأولى.

سيارة تويوتا راش متوفرة بسعر 66.800 ألف ريال سعودي ولم يتم الإعلان بأن السعر شامل الضريبة المضافة أم لا. مميزات سيارة تويوتا راش 2022 تتسم السيارة بأنها ذات وزن خفيف وهذه ميزة رائعة تمكنها من التحكم بالسيارة.

كما أن السيارة تنتمي للسيارات الاقتصادية للوقود حيث أنها تعمل بكفاءة عالية عند استهلاك الوقود.

قد تم تصميم السيارة بشكل احترافي لتتمكن من السير على الطرق الصعبة والمنحنيات والطرق الرملية وغيرها.

السيارة تدعم حد أقصى نصف قطر وقد يصل حتى 5.2 متر ليسهل القيادة. عروض عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا راشمميزات سيارة تويوتا راش 2022 مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 تحمل السيارة كافة وسائل الأمان والتي قد تتركز على المكابح التي تمنع الانغلاق.

يتم توزيع المكابح بنظام إلكتروني، وتحمل السيارة خاصية الحماية من السرقة من خلال منع تشغيل المحرك الخاص بالسيارة.

خاصية الحماية من السرقة من خلال منع تشغيل المحرك الخاص بالسيارة. متوفر لها تقنية التحكم بالتوازن عند القيام حيث يتمكن السائق أيضاً من متابعة ضغط الهواء الموجود بإطار السيارة.

تحتوي السيارة على سبع مقاعد وجميعهم مصنع من القماش.

يتمكن القيام بطي المقاعد الخلفية من أجل توسيع الصندوق بالخلفية أمام الركاب.

يوجد بالسيارة مسجل صوتي يعمل بحوالي 6 سماعات يصل حتى المقاعد الخلفية.

مزودة بمكيف هواء يعمل يدوياً، مع تقنية تنقية الهواء بداخل السيارة.

بإمكانك أيضاً التحكم بالمقاعد الأمامية الموجودة بالسيارة بشكل يدوي، والكثير من المزايا الأخرى التي تجعل السيارة الاختيار الأمثل لك.

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