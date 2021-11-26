أفضل عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا اكس أل آي 2022 بجميع فئاتها وقيمة تقسيط ميسرة

تقسيط سيارة تويوتا كورولا اكس أل آي 2022 ،سيارة تويوتا كورولا تعمل بالدفع الأمامي وتأتي ثلاث أسطوانات وتعمل بواسطة ناقل أوتوماتيك ويتميز محرك السيارة بسعة تصل إلى 1.5 لتر ويعمل بقوة 119 حصان، وهذه الإمكانيات موجوده في سيارة تويوتا كورولا اكس أل آي، كما تتميز بوجود حساسات خلفيه وأربع وسائل للتهوية أن مقصورتها الداخلية واسعة، تأتي سيارة تويوتا كورولا عروض تقسيط مختلفة الفئات المتعددة.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا اكس أل آي 2022 عرض تقسيط تويوتا كورولا اكس أل آي

نظام تقسيط السيارة في بعض المعارض وأسعارها وكم مدة التقسيط وهي تكون كالتالي تابعوا معنا:-

يبدأ سعر تويوتا كورولا اكس أل أي من 64 ألف ريال سعودي ولا توجد دفعة أولى لتقسيط هذه السيارة

أما الدفعة الأخيرة فتاتي بقيمة 24,840 ريال سعودي وتقسيط على مدة 60 شهر و قيمة القسط الشهري لها 1152 ريال سعودي.

تبدأ أسعار سيارة اكس أل آي 2022 من 65,700 ريال سعودي.

لا توجد دفعة أولى أما الدفعة الأخيرة فتاتي بقيمة 26,280 ريال سعودي يمكن تقسيط السيارة على مدّة زمنية تصل إلى 60 شهر

عرض تقسيط تويوتا كورولا اكس أل آي 2022

و قيمة القسط الشهري 1314 ريال سعودي.

عرض تقسيط سياره تويوتا كورولا أل آي المطور 2021

كورولا أل آي المطور 2021 تقسيط تلك السيارة شهريا بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 1210 ريال سعودي لمدة تصل إلى 60 شهر لا يوجد مقدم الدفعة الأخيرة فتكون بقيمة 26100 ريال سعودي، ويبلغ سعر سيارة 67,700 ريال سعودي.

أما سيارة العام الجديد من تويوتا كورولا اكس أل آي سعرها من 68,900 ريال سعودي

كورولا اكس أل آي سعرها من 68,900 ريال سعودي وقيمة الدفعة الأخيرة 27,700 ولا توجد دفعة أولي وقسط على لمدة 60 شهر بقسط يبلغ 1378 ريال سعودي.

عرض تقسيط سياره تويوتا كورولا اكس أل آي المطور 2021 بفتحة سقف بانورامية

تقسيط هذه السيارة على 60 شهر بحيث يكون القسط الشهري 1285 ريال سعودي.

لا توجد دفعة أولى والدفعة الأخيرة بقيمة 27,700، يبدأ سعر السيارة من 70,800 ريال سعودي.

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا اكس أل آي 2022 المطور بفتحة سقف بانورامية.

سعر السيارة للبيع 74,100 ريال سعودي، ويبلغ قيمة قسطها الشهري 1482 ريال وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 29,640 وقسط على 60 شهر.

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا اكس أل آي المطور 2022