الأسطورة الجبارة وصلت.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا هناك العديد من الأشخاص يرغبون في شراء سيارة جديدة تكون ذات إمكانيات ومواصفات عالمية، فمنذ شهور قليلة قامت شركة تويوتا بإصدار سيارة جديدة ذات موصفات عالمية وبسعر يناسب فئة كبيرة من الناس، قامت شركة تويوتا بطرح عدد كبير من السيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، ومؤخرا أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا عن طرح سيارتها السيدان تويوتا بيلتا موديل 2022.، من المعروف أن تويوتا ماركة عالمية تقوم بتقديم سيلرات على مستوى عالي نن الصنع والامكانيات الرهيبة الذي يرغبها كل ممتلكين السيارات، لذلك سوف نقوم في السطور القادمة بععرض سعر ومواصفات أحدث سيارة تم إصدارها من شركة تويوتا، هذه السيارة متاحة في الأسواق المصرية لدى الوكلاء المعتمدين من تويوتا.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022

سنقدم لكم فب هذه الفقرة قائمة بأسعار سيارة تويوتا الجديدة المتوافرة في الاسواق، يتوفر من السيارة اصداريين وتأتي أسعارهم كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 235 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بيلتا

تتميز هذه السيارة بأنها تختوي على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

تستهلك السيارة متوسط 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

تاتي السيارة بأبعاد (4490 ملم الطول، 1730 ملم العرض، 1475 ملم الارتفاع، 2650 ملم طول قاعدة العجلات).

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 495 لترا.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك،شاشة تعمل بنظام اللمس المتعدد، ويبلغ حجمها 7 بوصات، تعمل بنظام آي أو إس أو أندرويد، مزودة بخمسة مقاعد، ومزودة بنظام التحكم عن بُعد، والثبات على الطرق السريعة