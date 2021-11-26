وأخيرا وصلت السعودية…. سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها وأسعارها الخيالية

سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها، أسعار ومواصفات سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية سنتناولها معا، فقد قامت شركة هافال بإكمال تطور سيارة هافال الصينية في 2022، فتم إصدار سيارات ذات علامة تجارية لها تصميم خارجي يميزها عن غيرها، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة من الداخل، وتتمكن هذه السيارة من منافسة سيارة MG ZST. سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها مواصفات سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية تتميز سيارة هافال جوليون بالعديد من الخصائص أهمها:

يوجد بالسيارة محرك رباعي بقوة تصل إلى 110 حصان، وسعة 1.5 لتر.

تعمل السيارة بنظام دفع أمامي، بالإضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي به سبعة سرعات.

يوجد بالسيارة نظام للأمان العام، ونظام خاص بالوقوف، والرؤية، والسرعة.

تتميز السيارة بهيكل صلب يصل طوله 4.472 مليمتر، وعرضه 1.841.

يبلغ طول عجلات السيارة 270 سم، كما أنها مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 17 إنش، ويوجد بتصميمها الأمامي شبكة ذات لون أسود، بها أضواء تم صنعها بتقنية LED.

270 سم، كما أنها مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 17 إنش، ويوجد بتصميمها الأمامي شبكة ذات لون أسود، بها أضواء تم صنعها بتقنية LED. يوجد منها اللون الأسود والأبيض والأحمر.

تم تطويرها من الداخل، وتزويدها بأفضل التقنيات الحديثة، فبها شاشة ترفيهية بمقاس 12.3 بوصة.

عجلة القيادة بها تحمل العديد من الاستخدامات.

يتوافر بها خاصية الشحن اللاسلكي، وتتميز بالمساحة الواسعة من الداخل.

المقاعد مصممة من الجلود فتعمل على التدفئة، وبها العديد من أنظمة الجلوس.

قد يصل طول السيارة حوالى 4472 مم وقد يصل العرض إلي 1841 مم .

كما يصل ارتفاع السيارة حوالى 1619 مم، كما يصل حجم شنطه السيارة الخلفية إلي 337 لتر .

كما تضم السيارة إمكانيات عالية من وسائل الحماية والأمان مثل فرامل ABD .

وتحتوي السيارة على نوافذ كهربائية خاصة بدعم الفرامل .

كما يوجد بها أيضاً قفل مركزي .

تحتوي السيارة على وسائد هوائية عالية، وقد تصل الى 6 وسائد . الأبعاد الخارجية السيارة الطول 4472 مم.

العرض 1841 مم.

الارتفاع 1619 مم.

سعة الشنطة الخلفية 337 لتر. طرازات سيارات هافال جوليان 2021 بيسك.

أكتيف.

بريميوم. مواصفات سيارة هافال جوليون 2022 في السعوديةالأبعاد الخارجية السيارةطرازات سيارات هافال جوليان 2021 سعر سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية يبحث الكثير في المملكة عن سعر سيارة هافال جوليون وذلك باعتبارها واحدة من أفضل السيارات في هذا الوقت والجدير بذكره أن سعر السيارة يبدأ من 68,699 ريال سعودي. مميزات سيارة Haval Julien 2022 سعر سيارة هافال جوليون 2022 في السعوديةمميزات سيارة Haval Julien 2022 تحتوي السيارة على العديد كن المميزات وتتمثل تلك المميزات فيما يلي: يوجد بها تصميم مميز يعد من أفضل تصاميم السيارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

بها فتحة سقف بانوراما.

المقاعد بها مريحة جدا.

بها شاشة خاصة بمعلومات المستخدم تعمل باللمس.

تتميز بالأمان، ويتم ركنها دون الخوف من المخاطر.

بها فرامل يد كهربائية.

بها فتحات التكييف في جميع أنحاء السيارة الفئات المتواجدة والمتاحة من سيارة هافال جوليون 2022 الفئات المتواجدة والمتاحة من يوجد ثلاث فئات من سيارة جوليان 2022 وهم:- سيارة هافال جوليان بريميوم : يوجد بها فرش داخلي من الجلد، كما إنها تتميز بدفع أمامي .

وسيارة هافال جوليان أكتيف : يوجد بها نظام الجر الأمامي، كما أن سعه محرك السيارة 1.5 لتر، كما إن يوجد بها فرش مقاعد من الجلد .

سيارة هافال جوليان بيسك : يوجد بها نظام دفع أمامي، كما يوجد بها فرش مقاعد مخملي وتتميز بسعة محرك 1.5 لتر . الوسوم

سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها، أسعار ومواصفات سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية سنتناولها معا، فقد قامت شركة هافال بإكمال تطور سيارة هافال الصينية في 2022، فتم إصدار سيارات ذات علامة تجارية لها تصميم خارجي يميزها عن غيرها، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة من الداخل، وتتمكن هذه السيارة من منافسة سيارة MG ZST. سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها و مواصفاتها مواصفات سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية تتميز سيارة هافال جوليون بالعديد من الخصائص أهمها:

يوجد بالسيارة محرك رباعي بقوة تصل إلى 110 حصان، وسعة 1.5 لتر.

تعمل السيارة بنظام دفع أمامي، بالإضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي به سبعة سرعات.

يوجد بالسيارة نظام للأمان العام، ونظام خاص بالوقوف، والرؤية، والسرعة.

تتميز السيارة بهيكل صلب يصل طوله 4.472 مليمتر، وعرضه 1.841.

يبلغ طول عجلات السيارة 270 سم، كما أنها مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 17 إنش، ويوجد بتصميمها الأمامي شبكة ذات لون أسود، بها أضواء تم صنعها بتقنية LED.

270 سم، كما أنها مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 17 إنش، ويوجد بتصميمها الأمامي شبكة ذات لون أسود، بها أضواء تم صنعها بتقنية LED. يوجد منها اللون الأسود والأبيض والأحمر.

تم تطويرها من الداخل، وتزويدها بأفضل التقنيات الحديثة، فبها شاشة ترفيهية بمقاس 12.3 بوصة.

عجلة القيادة بها تحمل العديد من الاستخدامات.

يتوافر بها خاصية الشحن اللاسلكي، وتتميز بالمساحة الواسعة من الداخل.

المقاعد مصممة من الجلود فتعمل على التدفئة، وبها العديد من أنظمة الجلوس.

قد يصل طول السيارة حوالى 4472 مم وقد يصل العرض إلي 1841 مم .

كما يصل ارتفاع السيارة حوالى 1619 مم، كما يصل حجم شنطه السيارة الخلفية إلي 337 لتر .

كما تضم السيارة إمكانيات عالية من وسائل الحماية والأمان مثل فرامل ABD .

وتحتوي السيارة على نوافذ كهربائية خاصة بدعم الفرامل .

كما يوجد بها أيضاً قفل مركزي .

تحتوي السيارة على وسائد هوائية عالية، وقد تصل الى 6 وسائد . الأبعاد الخارجية السيارة الطول 4472 مم.

العرض 1841 مم.

الارتفاع 1619 مم.

سعة الشنطة الخلفية 337 لتر. طرازات سيارات هافال جوليان 2021 بيسك.

أكتيف.

بريميوم. مواصفات سيارة هافال جوليون 2022 في السعوديةالأبعاد الخارجية السيارةطرازات سيارات هافال جوليان 2021 سعر سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية يبحث الكثير في المملكة عن سعر سيارة هافال جوليون وذلك باعتبارها واحدة من أفضل السيارات في هذا الوقت والجدير بذكره أن سعر السيارة يبدأ من 68,699 ريال سعودي. مميزات سيارة Haval Julien 2022 سعر سيارة هافال جوليون 2022 في السعوديةمميزات سيارة Haval Julien 2022 تحتوي السيارة على العديد كن المميزات وتتمثل تلك المميزات فيما يلي: يوجد بها تصميم مميز يعد من أفضل تصاميم السيارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

بها فتحة سقف بانوراما.

المقاعد بها مريحة جدا.

بها شاشة خاصة بمعلومات المستخدم تعمل باللمس.

تتميز بالأمان، ويتم ركنها دون الخوف من المخاطر.

بها فرامل يد كهربائية.

بها فتحات التكييف في جميع أنحاء السيارة الفئات المتواجدة والمتاحة من سيارة هافال جوليون 2022 الفئات المتواجدة والمتاحة من يوجد ثلاث فئات من سيارة جوليان 2022 وهم:- سيارة هافال جوليان بريميوم : يوجد بها فرش داخلي من الجلد، كما إنها تتميز بدفع أمامي .

وسيارة هافال جوليان أكتيف : يوجد بها نظام الجر الأمامي، كما أن سعه محرك السيارة 1.5 لتر، كما إن يوجد بها فرش مقاعد من الجلد .

سيارة هافال جوليان بيسك : يوجد بها نظام دفع أمامي، كما يوجد بها فرش مقاعد مخملي وتتميز بسعة محرك 1.5 لتر .

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