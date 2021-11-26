سيارات تويوتا موديلات (2012 – 2016) مستعملة نظيف وممشى قليل للبيع، يستقبل حراج السيارات خلال الفترة الحالية الكثير من الباحثين عن سيارات مستعملة بسعر معقول، فمن المعروف أن شهري نوفمبر وديسمبر يشهدان عادة عروض مميزة على السيارات المستعملة، وهناك فرصة ذهبية لامتلاك سيارة بحالة نظيفة وسعر رخيص. إليكم أبرز عروض سيارات تويوتا المستعملة من طرازات وموديلات مختلفة داخل الحراج، حيث يتضمن تقريرنا اليوم من فئة سيدان سيارات كورولا وكامري وأفالون، بالاضافة إلى تويوتا فورتشنر من فئة السيارات العائلية.

سيارات تويوتا مستعملة نظيف للبيع

تتوفر للبيع بالمدينة المنورة سيارة تويوتا كورولا 2015 في أولى عروض السيارات المستعملة اليوم، سيارة سيدان باللون الأسود محرك 4 سلندر والجير أوتوماتيكي كل منهما شد بلد خارج الوكالة، السيارة مزودة بنظام ECO لتوفير البنزين والممشى بلغ حوالي215 ألف كيلو متر، داخلية السيارة نظيفة على الشرط وكذلك المكيف والشواصي والإيرباقات، الفحص جديد والإستمارة جديدة والسعر المطلوب 30 ألف ريال.

تتوفر سيارة تويوتا أفالون 2012 للبيع بحفر الباطن لدى معرض الغزاوني للسيارات، السيارة فئة فل كامل ليمتد وارد وكالة عبد اللطيف جميل بالمملكة، اللون الخارجي للسيارة أبيض لؤلؤي والداخلي باللون البيج مصنوع من الجلد مع تخشيب بشكل مميز. الاستمارة والفحص جديدين ونسبة كبس المحرك 75%، المكيف ثلج وسليم تماماً والجير أوتوماتيك والممشى 310 ألف كيلو متر، البودي مرشوش حزام خارجي على نظافة والسعر 40 ألف ريال.

عروض مميزة على السيارات المستعملة

تتوفر للبيع بمدينة الدمام سيارة تويوتا كامري مستعمل أوتوماتيك 2016 باللون الرمادي وداخلية باللون البيج، جميع المحركات على الشرط والممشى 200 ألف كيلو متر، تم تغيير فلاتر كاملة وعمل غيار زيت للقير والماكينة في بيترومين. تتميز السيارة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع تشغيل بصمة وإمكانية التشغيل عن بعد، بها شاشة لمس تدعم نظام أندرويد وكاربلاي والشاشات الخلفية تعكس الشاشة الأمامية، أرضية السياره جلد والبودي على الشرط وسعرها 54 ألف ريال.

وفي آخر عروض السيارات المستعملة اليوم توفرت للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة تويوتا فورتشنر دبل موديل 2014، السيارة فئة VX2 باللون الذهبي بها فقط دقة قديمة بالشنطة غير مؤثرة على الإطلاق وبقية البودي شرط، محرك 6 سلندر سعته 4000 سي سي دبل والجير أوتوماتيك والممشى 120ألف كيلومتر فقط. تتميز السيارة بمواصفات رائعة وغنية عن التعريف والسعر المطلوب فيها هو 56 ألف ريال فقط.