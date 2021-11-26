انطلاق الأسطورة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

يبحث كل مهتم بعالم السيارات عن سعر ومواصفات سياره تويوتا بيلتا، وهي سيارة مميزة وتجذب اهتمام الكثير، ويريد كل شخص يرغب شراء سيارة أو تجديد السيارة الخاصة به معرفة مواصفات وسعر السيارة، والمقارنة بين األفضل من جهة الطاقة والقوة بالاضافة إلي اإلمكانيات الداخلية والمظهر الخارجي الخاص بالسيارة، ولذلك على التطلع على المواصفات التي تم التصريح عنها،حيث تعرف الشركة المصنعة سيارة تويوتا بيلتا من أشهر الشركات في سوق السيارات الحديثة، حيث الشركة تضم أفضل السيارات التي يمكنك شرائها، والتي يتوفر بجميع سيارتها ما يرغب بة السائق تعرف على سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيتا

إذا كنت ترغب في شراء سيارة تويوتا بيلتا يجب عليك معرفة مواصفات وسعر السيارة وهي كاآلتي:

متوفرة السيارة في األسواق بفئتين وهي من نوعية السيارات السيدان.

.تتميز بأن محرك السيارة رباعي.

لديها ناقل حركي أوتوماتيكيا

.تتميز السيارة أن محرك القوة الخاص بها يبلغ مائة وخمسة حصان، وهذه ميزة قوية في انواع سيارات تويوتا بيتا تميزها في الهيكل الداخلي الخاص بالسيارة

به أربع مستويات سرعة متدرجة من الناقل األوتوماتيكي ، وبها خمس مستويات سرعة الخاص بالناقل اليدوي

.تستهلك السيارة ما يقارب خمسة لتر وقود وهذه الكمية مناسبة لسير السيارة ما يقارب مائة كيلو متر

تتميز السيارة أن أبعادها أربعة ونصف متر وهذا الطول وأما العرض يصل إلى متر ونصف

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 20221سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في األسواق

متابعين شركة تويوتا الخاصة بموديالت السيارات الحديثة يهتمون بمعرفة أسعار ومواصفات تويوتا بيلتا وهذه بيانات مهمة بالنسبة لهم،يصل سعر سيارة تويوتا بيلتا الخاصة بالفئة األولى مائتي خمسة وثالثين ألف جنية مصري، ويصل سعر سيارة تويوتا بيلتا الخاصة بالفئة الثانية إلى مائتين خمسة وسبعين ألف جنية مصري وبذلك نكون تحدثنا عن ما ترغب معرفته عن سيارة تويوتا بيلتا لعام 2022 من حيث مواصفاتها التي تم التصريح عنها وعن سعر الفئة األولى الفئة الثانية للسيارة، يمكنك مشاهدة بعض الصور للسيارة لتوضيح الصورة وكيف يبدو هيكل السيارة من الداخل