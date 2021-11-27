عرض خيالي... تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها الخيالية

تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها، حيث تعد من أحدث السيارات داخل المملكة العربية السعودية ونالت إعجاب الكثير حتى أصبحت حُلم و مطلب للجميع في امتلاكها ولكن البعض لا يستطيع شراء السيارة نقدًا نظرًا لثمنها الباهظ ولذلك قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل عروض التقسيط على السيارة والتي جاءت كالآتي تابعونا.. تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها عروض تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها عروض تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 قامت شركة عبد اللطيف جميل وهي من أهم وأكبر شركات السيارات داخل المملكة العربية السعودية بتوفير عرض تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 بـ استرجاع نقدي 25 ألف ريال سعودي، ويعد هذا العرض على سيارة لكزس أل اكس 570 أس أس ويستمر العرض خلال الشهر الجاري بدايةً من يوم 14 نوفمبر وحتى نهاية الشهر 30 نوفمبر لعام 2021 والعرض كالتالي: تمنح شركة عبد اللطيف جميل فرصة تقسيط السيارة مع استرجاع نقدي 25 ألف ريال سعودي.

يحصل العميل على إمكانية عمل صيانة مجانية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

أو إمكانية عمل صيانة دورية بعد السير مسافة 50 ألف كيلومتر.

تقدم الشركة العرض لجميع فئات سيارة لكزس أل اكس 2021 وذلك بدايةً من الشهر الحالي وحتى نهايته.

يبلغ سعر سيارة لكزس أل اكس 570 أس أس 2021 داخل المملكة العربية السعودية حوالي 460.990 ألف ريال سعودي. مميزات سيارة لكزس أل اكس 2021 مميزات سيارة لكزس أل اكس 2021 وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مميزات سيارة لكزس أل اكس 2021 تتميز سيارة لكزس أل اكس 2021 باحتوائها على نظام ABS وهو نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان وأهمها وجود الوسائد الهوائية بنظام حديث وهو AABS .

تتميز السيارة بوجود جهاز إنذار في حالات السرقة.

تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح تعمل بنظام أوتوماتيكي .

يمكن التحكم عن بعد في إضاءة السيارة.

تتميز السيارة بوجود شبك من الأمام مصنوع من مادة الكروم.

تحتوي على مكيف من الداخل يعمل أوتوماتيكيا وموزع على جميع السيارة من الداخل.

تعمل السيارة بقوة 362 حصان وأقصى عزم دوران لها 530 نيوتن.

تعد السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود فهي تستخدم 15.7 لتر فقط عند السير مسافة 100 متر. الوسوم

تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها، حيث تعد من أحدث السيارات داخل المملكة العربية السعودية ونالت إعجاب الكثير حتى أصبحت حُلم و مطلب للجميع في امتلاكها ولكن البعض لا يستطيع شراء السيارة نقدًا نظرًا لثمنها الباهظ ولذلك قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل عروض التقسيط على السيارة والتي جاءت كالآتي تابعونا.. تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها عروض تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 ومميزاتها عروض تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 قامت شركة عبد اللطيف جميل وهي من أهم وأكبر شركات السيارات داخل المملكة العربية السعودية بتوفير عرض تقسيط سيارة لكزس أل اكس 2021 بـ استرجاع نقدي 25 ألف ريال سعودي، ويعد هذا العرض على سيارة لكزس أل اكس 570 أس أس ويستمر العرض خلال الشهر الجاري بدايةً من يوم 14 نوفمبر وحتى نهاية الشهر 30 نوفمبر لعام 2021 والعرض كالتالي: تمنح شركة عبد اللطيف جميل فرصة تقسيط السيارة مع استرجاع نقدي 25 ألف ريال سعودي.

يحصل العميل على إمكانية عمل صيانة مجانية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

أو إمكانية عمل صيانة دورية بعد السير مسافة 50 ألف كيلومتر.

تقدم الشركة العرض لجميع فئات سيارة لكزس أل اكس 2021 وذلك بدايةً من الشهر الحالي وحتى نهايته.

يبلغ سعر سيارة لكزس أل اكس 570 أس أس 2021 داخل المملكة العربية السعودية حوالي 460.990 ألف ريال سعودي. مميزات سيارة لكزس أل اكس 2021 مميزات سيارة لكزس أل اكس 2021 وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مميزات سيارة لكزس أل اكس 2021 تتميز سيارة لكزس أل اكس 2021 باحتوائها على نظام ABS وهو نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان وأهمها وجود الوسائد الهوائية بنظام حديث وهو AABS .

تتميز السيارة بوجود جهاز إنذار في حالات السرقة.

تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح تعمل بنظام أوتوماتيكي .

يمكن التحكم عن بعد في إضاءة السيارة.

تتميز السيارة بوجود شبك من الأمام مصنوع من مادة الكروم.

تحتوي على مكيف من الداخل يعمل أوتوماتيكيا وموزع على جميع السيارة من الداخل.

تعمل السيارة بقوة 362 حصان وأقصى عزم دوران لها 530 نيوتن.

تعد السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود فهي تستخدم 15.7 لتر فقط عند السير مسافة 100 متر.

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