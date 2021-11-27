السيارة الجبارة ..كياسول 2022 الجديدة مميزاتها وأسعارها وفئاتها الجديدة

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كياسول 2022 الجديدة مميزاتها، تم إطلاق موديل جديد من كياسول 2022 والذي يتميز بالعديد من التحديثات الجديدة في شكلها وتصميمها منها التصميم الخارجي البارز والجديد، وأيضا المقصورة الداخلية التي تتميز بالاتساع مع المحافظة على الشكل التقليدي في أنواع السيارات الكروس، وهذه السيارة لا تعمل بكفاءة مع استخدام الوقود، وذلك في أنواع السيارات الدفع الرباعي والمقاعد الخلفية، وفيما يلي نعرف المزيد عن سيارة كياسول.
كياسول 2022 الجديدة مميزاتها
مواصفات كياسول 2022 في السعودية
- إن الكثير من مصممين السيارات يعرفون ذلك النوع من السيارات بأنها شبيهة لمحمصة الخبز،
وأنها حازت على نجاح وانتشار كبير بالنسبة للأنواع الأخرى من السيارات مثل هوندا اليمنت ونيسان كيوب.
- حيث أنه من أبرز المنافسين لهذا النوع من السيارات هي شيفرولية تريل بليزر وجيب رينيجيد
حيث أنها تتميز بالشكل المنفرد في التصميم والمحرك القوي لها بقوة تصل إلى 147 حصان.
- بالإضافة إلى المحرك الاختياري الذي يصل إلى 201 حصان مع الاحتفاظ بالتصميم التقليدي في
شكل الصندوق الخلفي الذي يتميز بالمساحة الكبيرة الواسعة، وذلك حتي حفظ الحاجات الشخصية والأدوات فيها.
ما الجديد في كياسول 2022
- من أهم التحديثات التي تمت في هذا النوع من السيارات هو التغيير في شكل الشعار والذي كان في القديم ذو شكل بيضاوي
إلى إن يتطور ليحصل على شعار حديث في أول السيارة وأخرها، والذي يدل على الشعار الخاص المستقبلي لشركة كياسول.
- التجديد الأبرز يتمثل في تغيير ناقل الحركة إلى النظام الأوتوماتيكي والاستغناء عن المحرك اليدوية، وتم تغيير الشكل
من الداخل ليتم إضافة شاشه ملاحة وبيانات خاصة بقياس 10.3 بوصة والتي كانت تأتي في السابق بنسبة قياس 7,8 بوصة.
منافسين سيارة كياسول 2022
إن هذه السيارة تأتي كأول سيارة من أفضل السيارات التابعة لماركة الآس يو والتي تندرج تحت فئة الحجم الصغير ومن أهم المنافسين لها كالآتي:
- مازد أس اكس بداية من 23000 دولار.
- هوندا كونا بسعر 21000 دولار.
بالنسبة لأسعار كياسول لجميع الفئات تتمثل في الآتي:
- فئة 2022 XLبسعر75000 ريال سعودي
- وفئة 2022 S بسعر 48000 ريال سعودي.
- فئة 2022 Line بسعر88000 ريال سعودي.
- وفئة 2022 EX بسعر 91.700 ريال سعودي.
- فئة 2022 turbo بسعر 108000 ريال سعودي.
الوسوم
كياسول 2022 الجديدة مميزاتها، تم إطلاق موديل جديد من كياسول 2022 والذي يتميز بالعديد من التحديثات الجديدة في شكلها وتصميمها منها التصميم الخارجي البارز والجديد، وأيضا المقصورة الداخلية التي تتميز بالاتساع مع المحافظة على الشكل التقليدي في أنواع السيارات الكروس، وهذه السيارة لا تعمل بكفاءة مع استخدام الوقود، وذلك في أنواع السيارات الدفع الرباعي والمقاعد الخلفية، وفيما يلي نعرف المزيد عن سيارة كياسول.
كياسول 2022 الجديدة مميزاتها
مواصفات كياسول 2022 في السعودية
- إن الكثير من مصممين السيارات يعرفون ذلك النوع من السيارات بأنها شبيهة لمحمصة الخبز،
وأنها حازت على نجاح وانتشار كبير بالنسبة للأنواع الأخرى من السيارات مثل هوندا اليمنت ونيسان كيوب.
- حيث أنه من أبرز المنافسين لهذا النوع من السيارات هي شيفرولية تريل بليزر وجيب رينيجيد
حيث أنها تتميز بالشكل المنفرد في التصميم والمحرك القوي لها بقوة تصل إلى 147 حصان.
- بالإضافة إلى المحرك الاختياري الذي يصل إلى 201 حصان مع الاحتفاظ بالتصميم التقليدي في
شكل الصندوق الخلفي الذي يتميز بالمساحة الكبيرة الواسعة، وذلك حتي حفظ الحاجات الشخصية والأدوات فيها.
ما الجديد في كياسول 2022
- من أهم التحديثات التي تمت في هذا النوع من السيارات هو التغيير في شكل الشعار والذي كان في القديم ذو شكل بيضاوي
إلى إن يتطور ليحصل على شعار حديث في أول السيارة وأخرها، والذي يدل على الشعار الخاص المستقبلي لشركة كياسول.
- التجديد الأبرز يتمثل في تغيير ناقل الحركة إلى النظام الأوتوماتيكي والاستغناء عن المحرك اليدوية، وتم تغيير الشكل
من الداخل ليتم إضافة شاشه ملاحة وبيانات خاصة بقياس 10.3 بوصة والتي كانت تأتي في السابق بنسبة قياس 7,8 بوصة.
منافسين سيارة كياسول 2022
إن هذه السيارة تأتي كأول سيارة من أفضل السيارات التابعة لماركة الآس يو والتي تندرج تحت فئة الحجم الصغير ومن أهم المنافسين لها كالآتي:
- مازد أس اكس بداية من 23000 دولار.
- هوندا كونا بسعر 21000 دولار.
بالنسبة لأسعار كياسول لجميع الفئات تتمثل في الآتي:
- فئة 2022 XLبسعر75000 ريال سعودي
- وفئة 2022 S بسعر 48000 ريال سعودي.
- فئة 2022 Line بسعر88000 ريال سعودي.
- وفئة 2022 EX بسعر 91.700 ريال سعودي.
- فئة 2022 turbo بسعر 108000 ريال سعودي.
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