السيارة الجبارة ..كياسول 2022 الجديدة مميزاتها وأسعارها وفئاتها الجديدة

كياسول 2022 الجديدة مميزاتها، تم إطلاق موديل جديد من كياسول 2022 والذي يتميز بالعديد من التحديثات الجديدة في شكلها وتصميمها منها التصميم الخارجي البارز والجديد، وأيضا المقصورة الداخلية التي تتميز بالاتساع مع المحافظة على الشكل التقليدي في أنواع السيارات الكروس، وهذه السيارة لا تعمل بكفاءة مع استخدام الوقود، وذلك في أنواع السيارات الدفع الرباعي والمقاعد الخلفية، وفيما يلي نعرف المزيد عن سيارة كياسول.

كياسول 2022 الجديدة مميزاتها

مواصفات كياسول 2022 في السعودية

إن الكثير من مصممين السيارات يعرفون ذلك النوع من السيارات بأنها شبيهة لمحمصة الخبز،

وأنها حازت على نجاح وانتشار كبير بالنسبة للأنواع الأخرى من السيارات مثل هوندا اليمنت ونيسان كيوب.

حيث أنه من أبرز المنافسين لهذا النوع من السيارات هي شيفرولية تريل بليزر وجيب رينيجيد

حيث أنها تتميز بالشكل المنفرد في التصميم والمحرك القوي لها بقوة تصل إلى 147 حصان.

بالإضافة إلى المحرك الاختياري الذي يصل إلى 201 حصان مع الاحتفاظ بالتصميم التقليدي في

شكل الصندوق الخلفي الذي يتميز بالمساحة الكبيرة الواسعة، وذلك حتي حفظ الحاجات الشخصية والأدوات فيها.

من أهم التحديثات التي تمت في هذا النوع من السيارات هو التغيير في شكل الشعار والذي كان في القديم ذو شكل بيضاوي

ما الجديد في كياسول 2022

إلى إن يتطور ليحصل على شعار حديث في أول السيارة وأخرها، والذي يدل على الشعار الخاص المستقبلي لشركة كياسول.

التجديد الأبرز يتمثل في تغيير ناقل الحركة إلى النظام الأوتوماتيكي والاستغناء عن المحرك اليدوية، وتم تغيير الشكل

من الداخل ليتم إضافة شاشه ملاحة وبيانات خاصة بقياس 10.3 بوصة والتي كانت تأتي في السابق بنسبة قياس 7,8 بوصة.

منافسين سيارة كياسول 2022

إن هذه السيارة تأتي كأول سيارة من أفضل السيارات التابعة لماركة الآس يو والتي تندرج تحت فئة الحجم الصغير ومن أهم المنافسين لها كالآتي:

مازد أس اكس بداية من 23000 دولار.

هوندا كونا بسعر 21000 دولار.

بالنسبة لأسعار كياسول لجميع الفئات تتمثل في الآتي: