الوحش الجديد وصل.. تويوتا لاند كروزر 6 عجلات أقوي سيارة في العالم بتعديل عراقي 

الوحش الجديد وصل.. تويوتا لاند كروزر6 عجلات أقوي سيارة في العالم انتشرت مؤخرًا عدة أخبار حول سيارة لاند كروزر الجديدة والتي تميزت يدعمها لأنظمة القيادة عبر 6 عجلات حتى تتميز بأولى تصميمات عراقية لتكون اول سيارة تم تصميمها بأفكار عربية بنسبة 100% وهذا عبر إضافة مجموعة من التغييرات التي تجعلها أحدث سيارة تنافسية والتي قام. بتعديلها حسين التميمي والذي ابدع في اختيار أهم التعديلات التي جعلت عشاق السيارات يرغبون في التعرف على تفاصيل هذا التصميم الجديد والرغبة في اقتناء حيث تمثلت أهم التعديلات في كل من البيانات التالية. تويوتا لاند كروزر 6 عجلات أقوي سيارة في العالم بتعديل عراقي تويوتا لاند كروزر 6 عجلات أقوي سيارة في العالم بتعديل عراقي قام صهيب بالتحدث عن اهم التفاصيل المتعلقة ب التعديلات والتي جعلت أحدث تعديل للسيارة يضم نحو 6 عجلات اساسية وشملت الاخبار الواردة هذه البيانات قام مالك السيارة حسين بإجراء بعض التعديلات يجعلها ذات طابع عراقي يتمثل في إضافة حوض تخزين للجزء الخلفي متسع قليلًا.

تم العمل على جعلها من بين السيارات النادرة والتي تعتمد على أنظمة الدفع السداسي وهذا من خلال تزويد عجلتين اضافتين.

كما تم العمل على تقصير مسلحة الاكصدام المتواجد في واجهة السيارة لتسهيل عملية القيادة.

جاء هذا التعديل ليجعل عملية القيادة أكثر سهولة خصوصا عند القيادة داخل الطرق الوعرة.

مع إضافة ونش للجزء الأمامي وتزويده قلص وبعض التصريحات الحماية الميكانيكية للجزء الأمامي.

ذكرت أحدث التفاصيل أيضا تزويد الجناحات الخلفية والامامية بإضافة وايد بدي وكذلك للأبواب الجانبية.

كما تم العمل على تعديل التغطية الخاصة بالمرايا المتواجده في الأبواب الجانبية لتظهر بتصميم يبدو أقرب لشكل قبضة الأسد.

تم. تعديل مستويات الإنارة. لمصابيح السيارة الموزع بمختلف أجزائها.

تمثلت تعديلات الانارة جعل الجملة الخلفية للسيارة وهي Land cruiser تنير باللون الأحمر.

أضيفت بعض العتبات التي تسهل ركوب السيارة ويمكن تشغيلها وإغلاقها عبر التحكم الأوتوماتيكي.

تم تغيير الكساء الخاص ب المقصورة والمقاعد عبر إضافة نوع جديد من الجلد لتغليف الجزء الخارجي.

تصميم سقف سيارة تويوتا لاند كروزر على هيئة سطح مرصع بأنواع من النجوم المنيرة والتي تم استحياء شكلها من فئة رولز رويس.

على هيئة سطح مرصع بأنواع من النجوم المنيرة والتي تم استحياء شكلها من فئة رولز رويس. وضع شاشة توجد في الجرد الأمامي الخاص ب المقعد الجانبي للقائد مع شاشة توضح شكل العداد الداخلي للقيادة. التجهيزات الأساسية للسيارة تواجدت بعض التقنيات الثابتة والتي لم يتم تعديلها حتى الآن ومن بينها:- الثبات على المحرك القديم لنوعية V8 وسعة تبلغ حوالي 5.700 سي سي.

كما استقرت السيارة على أنظمة الدفع الأمامي حتى بعد إضافة عجلات إضافية.

والتي تعتمد في تحركها لكل من الاتجاه الخلفي او الأمامي بواسطة التحكم ب عجلات الجزء الأمامي فقط. الوسوم

الوحش الجديد وصل.. تويوتا لاند كروزر6 عجلات أقوي سيارة في العالم انتشرت مؤخرًا عدة أخبار حول سيارة لاند كروزر الجديدة والتي تميزت يدعمها لأنظمة القيادة عبر 6 عجلات حتى تتميز بأولى تصميمات عراقية لتكون اول سيارة تم تصميمها بأفكار عربية بنسبة 100% وهذا عبر إضافة مجموعة من التغييرات التي تجعلها أحدث سيارة تنافسية والتي قام. بتعديلها حسين التميمي والذي ابدع في اختيار أهم التعديلات التي جعلت عشاق السيارات يرغبون في التعرف على تفاصيل هذا التصميم الجديد والرغبة في اقتناء حيث تمثلت أهم التعديلات في كل من البيانات التالية. تويوتا لاند كروزر 6 عجلات أقوي سيارة في العالم بتعديل عراقي تويوتا لاند كروزر 6 عجلات أقوي سيارة في العالم بتعديل عراقي قام صهيب بالتحدث عن اهم التفاصيل المتعلقة ب التعديلات والتي جعلت أحدث تعديل للسيارة يضم نحو 6 عجلات اساسية وشملت الاخبار الواردة هذه البيانات قام مالك السيارة حسين بإجراء بعض التعديلات يجعلها ذات طابع عراقي يتمثل في إضافة حوض تخزين للجزء الخلفي متسع قليلًا.

تم العمل على جعلها من بين السيارات النادرة والتي تعتمد على أنظمة الدفع السداسي وهذا من خلال تزويد عجلتين اضافتين.

كما تم العمل على تقصير مسلحة الاكصدام المتواجد في واجهة السيارة لتسهيل عملية القيادة.

جاء هذا التعديل ليجعل عملية القيادة أكثر سهولة خصوصا عند القيادة داخل الطرق الوعرة.

مع إضافة ونش للجزء الأمامي وتزويده قلص وبعض التصريحات الحماية الميكانيكية للجزء الأمامي.

ذكرت أحدث التفاصيل أيضا تزويد الجناحات الخلفية والامامية بإضافة وايد بدي وكذلك للأبواب الجانبية.

كما تم العمل على تعديل التغطية الخاصة بالمرايا المتواجده في الأبواب الجانبية لتظهر بتصميم يبدو أقرب لشكل قبضة الأسد.

تم. تعديل مستويات الإنارة. لمصابيح السيارة الموزع بمختلف أجزائها.

تمثلت تعديلات الانارة جعل الجملة الخلفية للسيارة وهي Land cruiser تنير باللون الأحمر.

أضيفت بعض العتبات التي تسهل ركوب السيارة ويمكن تشغيلها وإغلاقها عبر التحكم الأوتوماتيكي.

تم تغيير الكساء الخاص ب المقصورة والمقاعد عبر إضافة نوع جديد من الجلد لتغليف الجزء الخارجي.

تصميم سقف سيارة تويوتا لاند كروزر على هيئة سطح مرصع بأنواع من النجوم المنيرة والتي تم استحياء شكلها من فئة رولز رويس.

على هيئة سطح مرصع بأنواع من النجوم المنيرة والتي تم استحياء شكلها من فئة رولز رويس. وضع شاشة توجد في الجرد الأمامي الخاص ب المقعد الجانبي للقائد مع شاشة توضح شكل العداد الداخلي للقيادة. التجهيزات الأساسية للسيارة تواجدت بعض التقنيات الثابتة والتي لم يتم تعديلها حتى الآن ومن بينها:- الثبات على المحرك القديم لنوعية V8 وسعة تبلغ حوالي 5.700 سي سي.

كما استقرت السيارة على أنظمة الدفع الأمامي حتى بعد إضافة عجلات إضافية.

والتي تعتمد في تحركها لكل من الاتجاه الخلفي او الأمامي بواسطة التحكم ب عجلات الجزء الأمامي فقط.

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