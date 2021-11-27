شوف جمالها تويوتا بريوس الجديدة 2022 مواصفاتها واسعارها جبارة في سوق السيارات

شوف جمالها تويوتا بريوس الجديدة 2022 مواصفاتها واسعارها استطاعت شركة تويوتا الأشهر في عالم صناعة السيارات أن تقوم بطرح مجموعة سيارات تويوتا بريوس في جيلها الرابع لموديلات العام الحالي 2022 حيث صممت بثلاث خيارات مختلفة لهذا الإصدار والذي إتاحتها الشركة بعدة خيارات للمحرك والألوان الخارجية بين درجات متعددة للون الأحمر والأزرق كما تعتمد هذه السيارة على مجموعة أخرى من التعديلات والاضافات المتعلقة برفع أنظمة الأمان الداخلي والمعروفة بأسعار مميزة على الصعيد العالمي ويتضح هذا من خلال التعرف على البيانات التالية. مواصفات السيارة الداخلية وأنظمة الأمان مواصفات السيارة تتضمن كل من هذه المواصفات التالية صممت السيارة بخيارين للمحرك الداخلي الهجين والتي يأتي محركها الأول بعدد اربع اسطوانات.

مع تصميم معدل القوة بنحو 96 حصان وتبلغ معدلات تسجيل المحرك لنحو 142 دورة نيوتن.

كما تصل سعة المحرك الى 1.8 لتر.

تعتمد آلية عمل المحرك الثاني على العمل الكهربي والذي يولد حوالي 53 حصان بينما يبلغ معدل تسارع عزم نيوتن إلى 163 نيوتن.

بينما نجد تعدد أنظمة الأمان ومن بينها التنبيهات الخاصة بالكشف عن حركة المشاة أو التنبيه في حالة التعرض للتصادم.

أنظمة أمان تساعدك في قراءة مختلف الإشارات الخاصة بالمرور واللافتات.

مثبت تفاعلي يعمل على تثبيت معدل سرعة السيارة أثناء السير في إحدى الطرقات.

كما تدعم العمل والتحكم الأوتوماتيكي في مصابيح الانارة للجاد الأمامي من واجهة السيارة. سعر سيارة تويوتا بريوس 2022 تتوفر هذه السيارة بثلاث فئات اساسية تختلف تكلفة شراءها على الصعيد العالمي والمحلي بين كل من الآتي الفئة الأولى والتي تعتمد على آلية العمل بانظمة تختص بالدفع الأمامي للعجلات تتواجد في الأسواق العالمية بنحو 24.525 دولار أمريكي.

بينما تبلغ أسعارها داخل الأسواق الإماراتية بنحو 90 الف درهم.

الفئة الثانية من هذه السيارة والتي تصنف في نوعية AWD-e حيث تعتمد هذه الفئة على أنظمة الدفع الكلى للقيادة.

حيث تبلغ أسعارها عالميًا بنحو 27.300 دولار بينما تتوفر داخل دولة الإمارات بتكلفة شراء 102.375 درهم.

الإصدار الأخير تويوتا بريوس برايم والتي تأتي ضمن أحدث موديلات 2022 نوعية PHEV.

كما نلاحظ أن أسعار هذه السيارة ترتفع عن الأنواع الخبرة.ة حيث تبلغ 28.250 دولار وتتواجد بنحو 104 ألف درهم بالعملة الإماراتية. الوسوم

شوف جمالها تويوتا بريوس الجديدة 2022 مواصفاتها واسعارها استطاعت شركة تويوتا الأشهر في عالم صناعة السيارات أن تقوم بطرح مجموعة سيارات تويوتا بريوس في جيلها الرابع لموديلات العام الحالي 2022 حيث صممت بثلاث خيارات مختلفة لهذا الإصدار والذي إتاحتها الشركة بعدة خيارات للمحرك والألوان الخارجية بين درجات متعددة للون الأحمر والأزرق كما تعتمد هذه السيارة على مجموعة أخرى من التعديلات والاضافات المتعلقة برفع أنظمة الأمان الداخلي والمعروفة بأسعار مميزة على الصعيد العالمي ويتضح هذا من خلال التعرف على البيانات التالية. مواصفات السيارة الداخلية وأنظمة الأمان مواصفات السيارة تتضمن كل من هذه المواصفات التالية صممت السيارة بخيارين للمحرك الداخلي الهجين والتي يأتي محركها الأول بعدد اربع اسطوانات.

مع تصميم معدل القوة بنحو 96 حصان وتبلغ معدلات تسجيل المحرك لنحو 142 دورة نيوتن.

كما تصل سعة المحرك الى 1.8 لتر.

تعتمد آلية عمل المحرك الثاني على العمل الكهربي والذي يولد حوالي 53 حصان بينما يبلغ معدل تسارع عزم نيوتن إلى 163 نيوتن.

بينما نجد تعدد أنظمة الأمان ومن بينها التنبيهات الخاصة بالكشف عن حركة المشاة أو التنبيه في حالة التعرض للتصادم.

أنظمة أمان تساعدك في قراءة مختلف الإشارات الخاصة بالمرور واللافتات.

مثبت تفاعلي يعمل على تثبيت معدل سرعة السيارة أثناء السير في إحدى الطرقات.

كما تدعم العمل والتحكم الأوتوماتيكي في مصابيح الانارة للجاد الأمامي من واجهة السيارة. سعر سيارة تويوتا بريوس 2022 تتوفر هذه السيارة بثلاث فئات اساسية تختلف تكلفة شراءها على الصعيد العالمي والمحلي بين كل من الآتي الفئة الأولى والتي تعتمد على آلية العمل بانظمة تختص بالدفع الأمامي للعجلات تتواجد في الأسواق العالمية بنحو 24.525 دولار أمريكي.

بينما تبلغ أسعارها داخل الأسواق الإماراتية بنحو 90 الف درهم.

الفئة الثانية من هذه السيارة والتي تصنف في نوعية AWD-e حيث تعتمد هذه الفئة على أنظمة الدفع الكلى للقيادة.

حيث تبلغ أسعارها عالميًا بنحو 27.300 دولار بينما تتوفر داخل دولة الإمارات بتكلفة شراء 102.375 درهم.

الإصدار الأخير تويوتا بريوس برايم والتي تأتي ضمن أحدث موديلات 2022 نوعية PHEV.

كما نلاحظ أن أسعار هذه السيارة ترتفع عن الأنواع الخبرة.ة حيث تبلغ 28.250 دولار وتتواجد بنحو 104 ألف درهم بالعملة الإماراتية.

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