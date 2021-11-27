تويوتا بيلتا 2022 السيارة الاسطورية بمواصفات خرافية الجديدة كليا في الاسواق

تويوتا بيلتا 2022 السيارة الاسطورية بمواصفات خرافية أعلنت شركة تويوتا للسيارات عن اصدار جديد من السيارات ترغب في طرحه في الشرق الأوسط والأسواق العالمية بأكملها، حيث تم إصدار هذا النوع من السيارات على الأساس الموجود بالفعل في سيارات سوزوكي كيز بعدما تحققت الشراكة فيما بين الشركتين، وتوقعت الشركة أن سيارة بيلتا سوف تحقق نسبة مبيعات عالية لعام 2022 لما تتميز به من مواصفات عالمية ومميزات لا توجد في أي نوع من سيارات هذه الفئة السعرية حيث المحرك الرباعي والقوة التي تبلغ 138 حصان لعزم الدوران والناقل الاوتوماتيكي التي تتمتع به.

تتمتع السيارة بالعديد من الإمكانيات والمميزات الفائقة والمواصفات التي تجعلها تحقق نسبة مبيعات عالية على مستوى الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهذه الموصفات الخاصة بالسيارة متمثلة في التالي:

تضم السيارة محرك ناقل أوتوماتيكي يضم أربع سرعات، والنسخة المانيوال منه يضم خمس سرعات للمحرك الناقل

وبالنسبة إلى استهلاك الوقود للسيارة فهي تستهلك 5.1 لتر لمسافة 100 كم.

كما تعتمد السيارة على نظام الجر الامامي المزود في العجلات.

تتمتع السيارة بالانتقال من وضعية الثبات وحتى 100 كم في خلال 12 ثانية فقط.

وتضم السيار وسائل الأمان التي يحتاجها السائق بأكملها منها الفرامل

تضم السيارة وسادات هوائية والتوزيع الإلكتروني للفرامل ومصابيح ضبابية في الخلف والأمام.

يوجد الكثير من المميزات الرائعه في السيارة التي يبحث عنها عشاق السيارات ومن أهمها هي:-

تتميز تويوتا بيلتا الجديدة كليا بوجود شاشة نقية للغاية تعمل باللمس ويبلغ حجمها 7 بوصة.

كليا بوجود شاشة نقية للغاية تعمل باللمس ويبلغ حجمها 7 بوصة. يتوفر بها مرأى تعتيم أوتوماتيك في الداخل.

مثبت قوي خاص بالسرعة

ومزودة السيارة بجنوط مقاسها حوالي 16 بوصة

السيارة بها خمس مقاعد خلفية وأمامية

بها نظام تحكم في السيارة عن بعد

تتميز بالثبات أثناء القيادة على الطرقات.