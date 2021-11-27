انطلاق اسطورة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 الجديدة كليا بمواصفات رائعه تعرف عليها

انطلاق اسطورة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 الجديدة كليا سيارة تويوتا أنوفا انطلقت منذ فترة في الأسواق العالمية بشكل مميز وفريد من نوعه، حيث تم إضافة بعض التعديلات على السيارة سواء في التصميم الخارجي للسيارة أو التصميم الداخلي لها، بالإضافة إلى بعض التقنيات التكنولوجية المتوفرة بها في الإصدار الجديد لعام 2022، فهي سيارة عائلية حققت شهرة عالية وسيط السيارات الموجودة في الأسواق العالمية فقد تضم الشكل المثالي من الخارج أضواء الليد الLED والعجلات الرياضية والتفاصيل المصنوعة من مادة الكروم العالية الجودة التي تضيف للسيارة شكل مميز ومثالي للغاية.

تتمتع السيارة بالتصميم الرياضي الانيق والمثالي من الداخل حيث المساحة المناسبة التي تضم جميع أفراد العائلة بشكل رحب ومميز، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل التي تتمثل في التالي:

تضم السيارة من الداخل الأدوات الرقمية التي تتمثل في لوحة خاصة بالعدادات متطورة بشكل تقني وتكنولوجي مميز.

بالإضافة إلى المقاعد المصنوعة من الجلد التي تكفي أكثر من ست أشخاص.

تضم السيارة شاشة رقمية مقاس 9 بوصة.

التصميم الخارجي للسيارة:

السيارة متوفرة بتصميم خارجي مميز وأنيق حيث الواجهة الامامية في السيارة باللون الأسود.

السيارة بها مصد أمامي مزود بمجموعة مختلفة من المصابيح بتقنية الليد

لمسات إضافة في السيارة من مادة الكروم على شكل مثلث.

حواف نوافذ وأبواب ومرايات باللون الرمادي

مزودة بجناح خلفي ورقم تسجيل باللون الأسود

السيارة بها جنوط رياضية مقاس 16 بوصة باللون الفضي

تتمتع تويوتا بالكثير من المواصفات الخرافية داخل السيارة ومن بينها كالتالي:-