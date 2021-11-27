سيارة رينو ميجان RENAULT MEGANE 2022 التحفة الفرنسية الجديدة السعر والمواصفات

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سيارة رينو ميجان RENAULT MEGANE 2022 ، أعلنت الشركة الفرنسية رينو عن تحفتها الفنية الجديدة MEGANE فئة السيدان الراقية، والأنيقة ذات التصميم الرياضي، متعددة الإستخدامات، تناسب العائلة ورجال الأعمال أيضا، سيارة فاخرة، تتضمن العديد من المميزات للباحثين عن الآمن ومتعة القيادة، ذات مظهر جذاب حد الإبهار، مزودة بأحدث التقنيات مع محرك جديد يمنحها أداء قوي على الطرقات، متاح منها 3 إصدارات، إليكم التفاصيل.سيارة رينو ميجان RENAULT MEGANE 2022 التحفة الفرنسية الجديدة
رينو ميجان 2022 سيارة تأتي بالعديد من الترقيات والتحديثات مقارنة بالطرازات السابقة، لو تحدثنا عن المظهر الخارجي منظومة الإضاءة والشبكة الأمامية تم تغيرها بشكل مختلف ومميز تحاوطها الأضواء مع ثاثيرات بتقنية الأبعاد الثلاثية، تدعم أيضا وجود مصابيح نهارية، تم تزويدها بكشافات ضبابية ليد، والمصابيح الخلفية تعمل بنفس التقنية، لرؤية أفضل وأوضح.تصميم رينو ميجان 2022
تأتي السيارة بجنوط جديدة كلياً، قياس 16 أو 18 حسب الفئة، مزودة بفتحات تهوية تعمل على تحسين ديناميكية الهواء، المقصورة الداخلية رائعة جداً، وفاخرة مصنوعة من مواد ذات جودة عالية تلاحظ كروم الستان، بالداخل، المساحة الداخلية كبيرة، ومريحة، ومجهزة على اعلى مستوى.
وسائل الترفية بها شاشة تعمل باللمس، سهلة التعامل قياس 8،7 بوصة، ولوحة العدادات قياس 10،2 بوصة، نظام الصوت المتوفر 6 سماعت، ثلاثي الأبعاد مزود ب 8 مكبرات صوت جهير وواضح لقيادة ممتعة على أنغام الموسيقى، الزجاج الجانبي للنوافد من النوع المعتم الذي يمنح رينو ميجان 2022 مظهر الغموض، والإثارة، الفئات الأعلى مزودة بفتحة سقف كبيرة.محرك RENAULT MEGANE 2022
- سر قوة رينو ميجان 2022 في المحرك، حيث تأتي بخيارين، النوع الأول في الفئة الأساسية رباعي الأسطوانات، تصل قوته إلى 115 حصان، يدعمه ناقل حركة نوع CVT ، سعة المحرك 1,6 لتر.
- الفئة الثانية تأتي بشاحن من النوع التيربو بقوة 130 حصان، مع ناقل حركة 7 سرعات ذو قابضة مزدوجة، سعة 1،2 لتر.
الفئة الثالث من MEGANE 2022 تعمل بالكهرباء ببطارية قوتها 60 كيلو وات، تكفي للسير 280 كيلو قبل أن تحتاج للشحن مرة أخري، تعمل بنظام الدفع الأمامي، المحرك بقوة 217 حصان.
السعر المعلن بشكل تقريبي بالنسبة للفئة الأساسية ما يعادل 67،700 ريال، ويصل سعر الفئة الأعلى إلى 78،545 ريال.
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سيارة رينو ميجان RENAULT MEGANE 2022 ، أعلنت الشركة الفرنسية رينو عن تحفتها الفنية الجديدة MEGANE فئة السيدان الراقية، والأنيقة ذات التصميم الرياضي، متعددة الإستخدامات، تناسب العائلة ورجال الأعمال أيضا، سيارة فاخرة، تتضمن العديد من المميزات للباحثين عن الآمن ومتعة القيادة، ذات مظهر جذاب حد الإبهار، مزودة بأحدث التقنيات مع محرك جديد يمنحها أداء قوي على الطرقات، متاح منها 3 إصدارات، إليكم التفاصيل.سيارة رينو ميجان RENAULT MEGANE 2022 التحفة الفرنسية الجديدة
رينو ميجان 2022 سيارة تأتي بالعديد من الترقيات والتحديثات مقارنة بالطرازات السابقة، لو تحدثنا عن المظهر الخارجي منظومة الإضاءة والشبكة الأمامية تم تغيرها بشكل مختلف ومميز تحاوطها الأضواء مع ثاثيرات بتقنية الأبعاد الثلاثية، تدعم أيضا وجود مصابيح نهارية، تم تزويدها بكشافات ضبابية ليد، والمصابيح الخلفية تعمل بنفس التقنية، لرؤية أفضل وأوضح.تصميم رينو ميجان 2022
تأتي السيارة بجنوط جديدة كلياً، قياس 16 أو 18 حسب الفئة، مزودة بفتحات تهوية تعمل على تحسين ديناميكية الهواء، المقصورة الداخلية رائعة جداً، وفاخرة مصنوعة من مواد ذات جودة عالية تلاحظ كروم الستان، بالداخل، المساحة الداخلية كبيرة، ومريحة، ومجهزة على اعلى مستوى.
وسائل الترفية بها شاشة تعمل باللمس، سهلة التعامل قياس 8،7 بوصة، ولوحة العدادات قياس 10،2 بوصة، نظام الصوت المتوفر 6 سماعت، ثلاثي الأبعاد مزود ب 8 مكبرات صوت جهير وواضح لقيادة ممتعة على أنغام الموسيقى، الزجاج الجانبي للنوافد من النوع المعتم الذي يمنح رينو ميجان 2022 مظهر الغموض، والإثارة، الفئات الأعلى مزودة بفتحة سقف كبيرة.محرك RENAULT MEGANE 2022
- سر قوة رينو ميجان 2022 في المحرك، حيث تأتي بخيارين، النوع الأول في الفئة الأساسية رباعي الأسطوانات، تصل قوته إلى 115 حصان، يدعمه ناقل حركة نوع CVT ، سعة المحرك 1,6 لتر.
- الفئة الثانية تأتي بشاحن من النوع التيربو بقوة 130 حصان، مع ناقل حركة 7 سرعات ذو قابضة مزدوجة، سعة 1،2 لتر.
الفئة الثالث من MEGANE 2022 تعمل بالكهرباء ببطارية قوتها 60 كيلو وات، تكفي للسير 280 كيلو قبل أن تحتاج للشحن مرة أخري، تعمل بنظام الدفع الأمامي، المحرك بقوة 217 حصان.
السعر المعلن بشكل تقريبي بالنسبة للفئة الأساسية ما يعادل 67،700 ريال، ويصل سعر الفئة الأعلى إلى 78،545 ريال.
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