أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية الوحش الياباني موفر للوقود

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية تويوتا يارس أشهر إصدارات شركة تويوتا اليابانية والاكثر استخدام في أنحاء العالم، حيث نجحت شركة تويوتا التي تحظى بثقة الملايين من مستخدمي السيارات بإدارج العديد من الكماليات والمميزات في سيارة تويوتا يارس 2022، وذلك سواء بالنسبة للتعديلات الداخلية أو التصميم والشكل الخارجي الذي يتماشى مع أغلب الأشخاص ونوضح في تقرير اليوم أهم مواصفات واسعارسيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق، حيث من المعروف أن جميع سيارات شركة تويوتا اليابانية ذات جودة عالية تجعلها المفضلة لفىة كبيرة من المستخدمين حول العالم .

مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022

وتطرح شركة تويوتا هذا الاصدار من السيارة يارس مزود بأفضل الكماليات التقنية وفقاً للتصنيع المطور مثل السعة الكبيرة للمحركات والدقة العالية في تصميم مكيف الهواء والمكابح ذات الأنظمة الثابتة المانعة للغلق وأنظمة الصوت بالإضافة إلى أنظمة الدخول الذكي، مم يجعل من تويوتا يارس الجديدة تحتوى على مميزات فريدة لم تكون في الإصدارات السابقة من سيارات يارس، وفي ظل كل هذه الإمكانيات المذهلة التي تتمتع بها سيارة تويوتا يارس حيث أنها من أجمل السيارات وأميزها في توفير الوقود للمواطنين لذلك أثبتت السيارة نفسها في ذلك وهناك أيضاً العديد من الامتيازات والامكانيات الاتي تمتلها تويوتا يارس الجديدة إليك العديد من أهم مواصفاتها:

سعة المحرك 1500 سي سي

القوة الحصانية 123 حصان

السرعة القصوى 175 كم / ساعة

العزم 135 نيوتن / متر

عدد 4 سلندر و16 صمام

خزان وقود 42 لتر

وسائد هوائية

مكابح جانبية إضافية

مخرج usb

خاصية تثبت السرعة

خاصية قياس حجم الضغط داخل إطارات السيارة

خاصية مانع الإنزلاق

أسعار سيارة تويوتا يارس 2022

قد تكون هي الأفضل بين الفئات الجديدة للتويتا بالإضافة إلى تويتا بيلتا التي تتمتع بإمكانيات مشابهة لها، وبعد التعرف على المواصفات المتعددة والمذهلة التى تشتمل عليها سيارة تويوتا يارس في إصدارها الجديد، والذي يجعل منها السيارة التي يرغب محبي السيارات في أقتنائها، نعرض السعر التقريبي للسيارة في ظل زيادة معدل البحث عن معرفة سعر سيارة يارس 2022 الجديدة، ويتراوح سعر سيارات تويوتا يارس سيدان بفئاتها المختلفة بداية من 45 الف ريال سعودي وحتى 160 الف ريال سعودي .