سيارة كيا كرنفال جننت السوق بجمالها ومواصفاتها وأسعارها الممتازة

سيارة كيا كرنفال جننت السوق بجمالها ومواصفاتها تعد سيارة كيا كرنفال من أفضل السيارات المقدمة مؤخرًا من شركة كيا لهذا العام 2021 حيث أنها تتميز بعدة مميزات ومواصفات ويأتي على رأس مميزاتها حجمها المناسب للاستعمال الشخصي وللعائلات فهي من نوع الميني فان فحجمها كبير نسبيًا يسمع بالرحلات العائلية حيث أنه يتسع لعدد 7 أفراد، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم أهم مميزات وعيوب سيارة كيا كرنفال موديل 2021 في سوق السيارات السعودي وكذلك سنعرض لكم أسعارها المتداولة في السوق. أهم مواصفات سيارة كرنفال 2021 في السعودية أهم مواصفات سيارة كرنفال 2021 في السعودية تتميز سيارة كرنفال 2021 في سوق السيارات السعودية بعدة مواصفات وتتمثل فيما يلي:- شاشة السيارة المعلوماتية مقاسها 12.3 بوصة تعمل باللمس.

تتمتع بنظام التحكم الذكي في المناخ.

تتسع من عدد 7 إلى 10 أشخاص.

محرك السيارة توربيني رباعي الأسطوانات 3500 سي سي سعته تصل إلى 2.5 لتر، قوته تصل إلى 225 حصان وأقصى عزم دوران له 310 رطل.

واجهتها الأمامية تشبه واجهة كيا سورينتو.

مصابيحها تعمل بنظام وتقنية الليد الحديثة.

مزودة بأجهزة استشعار عن بعد للتحكم في الظروف المناخية ومقاومتها. أهم مميزات سيارة كرنفال الجديدة من كيا السيارة مزودة بعدد كبير من وسائل الأمان والحماية.

ثباتها قوي جدًا حيث أنها لا تتأثر بالعفشة الناعمة بالإضافة إلى قوة تحملهأ.

ارتفاعها عن الأرض مناسب وجيد بالنسبة للشوارع التي تسير بها.

ليس هناك أي نقط عمياء في السيارة ومستوى رؤيتها واضح.

مزودة بالعديد من وسائل الراحة والآمان داخل الصالون الخاص بها.

عدد مقاعدها كبير حيث يصل إلى 8 مقاعد داخلية.

سعة الحقيبة الداخلية للسيارة تصل إلى 960 لتر.

تصميمها الخارجي جيد مناسب لكافة الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب. عيوب كرنفال السيارة الجديدة من كيا استهلاكها من البنزين كبير نسبيًا حيث يصل إلى 10.9 لتر لكل 100 متر.

سعرها عالي قليلًا حيث أنه سيكون غير مناسب لعدد كبير من الطبقات الاجتماعية.

بسبب عدم انتشارها كثيرًا فتكون عملية بيعها صعبة. أسعار سيارة كرنفال الجديدة في السوق السعودية أهم مميزات سيارة كرنفال الجديدة من كياعيوب كرنفال السيارة الجديدة من كياأسعار سيارة كرنفال الجديدة في السوق السعودية تختلف أسعار السيارة باختلاف الفئة وتتمثل فيما يلي:- تبدأ أسعار الفئة LX S1 من سعر 134 ألف ريال سعودي.

من سعر 134 ألف ريال سعودي. بينما الفئة LX L1 تبدأ من سعر 162 ألف ريال سعودي.

تبدأ من سعر 162 ألف ريال سعودي. أما الفئة EX L1 فسعرها يبدأ من 181 ألف ريال سعودي. الوسوم

سيارة كيا كرنفال جننت السوق بجمالها ومواصفاتها تعد سيارة كيا كرنفال من أفضل السيارات المقدمة مؤخرًا من شركة كيا لهذا العام 2021 حيث أنها تتميز بعدة مميزات ومواصفات ويأتي على رأس مميزاتها حجمها المناسب للاستعمال الشخصي وللعائلات فهي من نوع الميني فان فحجمها كبير نسبيًا يسمع بالرحلات العائلية حيث أنه يتسع لعدد 7 أفراد، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم أهم مميزات وعيوب سيارة كيا كرنفال موديل 2021 في سوق السيارات السعودي وكذلك سنعرض لكم أسعارها المتداولة في السوق. أهم مواصفات سيارة كرنفال 2021 في السعودية أهم مواصفات سيارة كرنفال 2021 في السعودية تتميز سيارة كرنفال 2021 في سوق السيارات السعودية بعدة مواصفات وتتمثل فيما يلي:- شاشة السيارة المعلوماتية مقاسها 12.3 بوصة تعمل باللمس.

تتمتع بنظام التحكم الذكي في المناخ.

تتسع من عدد 7 إلى 10 أشخاص.

محرك السيارة توربيني رباعي الأسطوانات 3500 سي سي سعته تصل إلى 2.5 لتر، قوته تصل إلى 225 حصان وأقصى عزم دوران له 310 رطل.

واجهتها الأمامية تشبه واجهة كيا سورينتو.

مصابيحها تعمل بنظام وتقنية الليد الحديثة.

مزودة بأجهزة استشعار عن بعد للتحكم في الظروف المناخية ومقاومتها. أهم مميزات سيارة كرنفال الجديدة من كيا السيارة مزودة بعدد كبير من وسائل الأمان والحماية.

ثباتها قوي جدًا حيث أنها لا تتأثر بالعفشة الناعمة بالإضافة إلى قوة تحملهأ.

ارتفاعها عن الأرض مناسب وجيد بالنسبة للشوارع التي تسير بها.

ليس هناك أي نقط عمياء في السيارة ومستوى رؤيتها واضح.

مزودة بالعديد من وسائل الراحة والآمان داخل الصالون الخاص بها.

عدد مقاعدها كبير حيث يصل إلى 8 مقاعد داخلية.

سعة الحقيبة الداخلية للسيارة تصل إلى 960 لتر.

تصميمها الخارجي جيد مناسب لكافة الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب. عيوب كرنفال السيارة الجديدة من كيا استهلاكها من البنزين كبير نسبيًا حيث يصل إلى 10.9 لتر لكل 100 متر.

سعرها عالي قليلًا حيث أنه سيكون غير مناسب لعدد كبير من الطبقات الاجتماعية.

بسبب عدم انتشارها كثيرًا فتكون عملية بيعها صعبة. أسعار سيارة كرنفال الجديدة في السوق السعودية أهم مميزات سيارة كرنفال الجديدة من كياعيوب كرنفال السيارة الجديدة من كياأسعار سيارة كرنفال الجديدة في السوق السعودية تختلف أسعار السيارة باختلاف الفئة وتتمثل فيما يلي:- تبدأ أسعار الفئة LX S1 من سعر 134 ألف ريال سعودي.

من سعر 134 ألف ريال سعودي. بينما الفئة LX L1 تبدأ من سعر 162 ألف ريال سعودي.

تبدأ من سعر 162 ألف ريال سعودي. أما الفئة EX L1 فسعرها يبدأ من 181 ألف ريال سعودي.

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