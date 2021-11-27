ارخص نظام تقسيط.. سيارة تويوتا لاند كروز فالسعودية 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات ب 600 ريال فقط

ارخص نظام تقسيط.. سيارة تويوتا لاند كروز 2022 ، هل تبحث عن طريقة سهلة لتقسيط سيارة لاند كروز تويوتا 2022؟، شركة عبد اللطيف جميل للتقسيط تساعدكم في الحصول على فرص تقسيط ميسرة، حيث أن البعض لا يستطيع شراء سيارة تويوتا لاند كروز الجديدة بشكل حصري وكاش، ولذلك يلجأ البعض للبحث عن طرق سداد ميسرة على عدة شهور، وفي تلك المقالة سنوضح لك نظام التقسيط الجديد لشركة عبد اللطيف جميل، والتي تقدم لك فرصة جديدة لشراء وتقسيط السيارة.

ارخص نظام تقسيط.. سيارة تويوتا لاند كروز 2022

تعد سيارة لاند كروز من السيارة التي تحتوي على العديد من المميزات ومن ضمن المواصفات التي تحتوي عليها، هي:

سيارة دفع رباعي متميزة، تناسب الطرق الوعرة والمتعرجة.

السيارة تضم العديد من أنظمة الأمان ومنها الوسائد الهوائية التي تحمي السائق والركاب.

تتميز السيارة مصممة بوجود فتحة سقف ممتازة.

السيارة مزودة بتقنيات حديثة مثل الشاشات التي تعمل باللمس.

يوجد داخل السيارة مقاعد مصنوعة من الجلد ليستريح السائق أثناء القيادة.

تحتوي السيارة على وصلة شاحن لشحن هاتفك اذا نفذ أثناء السفر.

تتميز سيارة لاند كروزر ٢٠٢٢ بوجود إمكانية التقسيط على مدار خمس سنوات.

فيما يلي سنعرض تفاصيل تقسيط سيارة لاند كروز من شركة عبداللطيف جميل: