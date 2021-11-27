العملاق الكورى.. كيا سيلتوس فى السعودية الجديدة كليا فى عالم السيارات بمواصفات واسعار خيالية

العملاق الكورى.. كيا سيلتوس فى السعودية ، بعد مرور عام على إطلاق سيارة كيا سيلتوس موديل 2021 من شركة كيا الكورية 2021 kia seltos، والتى تعتبر من أفضل السيارات الموجودة في السوق والتى تنضم لفئة السيارات الرياضية ذات الاستخدامات الكثيرة حيث تظهر بشكل رائع وجذاب وذو تصميم مميز وفريد من نوعها، يمكنك أن تقوم بشراء بالتقسيط على 60 شهرًا من عبد اللطيف جميل، ونعرض لكم أهم مواصفات وأسعار سيارة كيا سيلتوس 2021.

العملاق الكورى.. كيا سيلتوس فى السعودية

تظهر سيارة كيا سيلتوس نسخة 2021 kia seltos بشكل جميل ورائع ، فهي تشتمل على بعض المواصفات القياسية، وسنقدم لكي عدة مميزات لسيارة كيا سيلتوس، والتي سنعرضها في السطور الآتية:

ويوجد بها بعض المنحنيات التى تعطيها شعور القوة والفخامة.

وتتمتع من الداخل بمقصورة تمكنك من قيادتها بشكل مريح دون بذل الكثير من المجهود.

كما تتمتع ببعض التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة المختلفة التى يمكنها مساعدة السائق أثناء القيادة.

وتحتوى سيارة كيا سيلتوس موديل 2021 على شبك في الجهة الأمامية ويبدو بشكل أنيق وجميل.

كما تحتوى مقابض مصنوع من الكروم ومصابيح هالوجين وليد، وكذلك جنوط سبور بعدد 17 انش.

كما تتميز السيارة بوجود مرايا جانبية تعمل بالطاقة الكهربائية، ويمكن طيها آليًا مع وجود بعض الانعطافات والإشارات.

وتتميز السيارة بوجود بعض المصابيح من ناحية الخلف وكذلك مصابيح ليد.

ويوجد بها أيضًا مساحة خلفية حساسة للمطر، وحساسات من الأمام والخلف وسبويلر رياضي.

كما تتميز السيارة بوجود مرايات.

جانبية تعمل بالطاقة الكهربائية، ويمكن طيها آليًا مع وجود بعض الانعطافات والإشارات.

تتميز السيارة بوجود تصميم عالي الجودة.

تتمتع السيارة بمقاعد جيدة الصنع.

نقدم لكم أسعار سيارات كيا سيلتوس الكورية موديل2021 في جميع الأسواق والوكلاء في المملكة العربية السعودية، وإليكم الأسعار: