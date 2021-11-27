سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية بمواصفات ومميزات لن تتخيلها والسعر مفاجاة

سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية ، سيارة شانجان 2022 تتميز بالعديد من الصفات المميزة الرائغة والتي تجعلها على قائمة السيارات المميزة لهذا العام، وتلك السيارة تتميز بوجود كافة تقنيات الأمان والسلامة، حيث توجد العديد من الوسادات لحماية الراكبات، بالإضافة لوجود نظام EPS، كما أن السيارة تعمل بمحرك 1500 سي سي، ويوجد من السيارة فئات عديدةومتمزة من شانجان، حيث أن الفئة الثانية تعمل بمحرك أوتوماتيك متعدد السرعات، بينما الفئة الأولى تعمل بنظام يدوي متعدد السرعات، وفي تلك المقالة سنعرض لكم سعر سيارة شانجان Alsvin في المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا المتميز ثقتنى فتابعونا فيما يلى. سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية فيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارة شانجان Alsivn 2022 فالسعودية: السيارة تتميز بوجود محرك رباعي الأسطوانات، وعجلات وجنوط رياضية متميزة.

المحرك متميز بقيمة حوالي 1400 سي سي.

قوة الحصان تصل إلى حوالي 100 حصان.

يوجد داخل السيارة وسادات هوائية متميزة.

يتمتع نظام السيارة بوجود مصابيح أمامية من نوع LED.

يوجد في السيارة عزم دوران متميز يصل لحوالي 135 نيوتن على متر.

الناقل للحركة الخاص بالسيارة من النوع المانيوال، يضم حوالي سبع سرعات.

تتميز السيارة لوجود لمبات شمبور خلفية.

السيارة مضاف لها كافة عوامل الأمان وأهمهم فرامل مانعة للانغلاق.

يتميز العداد في السيارة بوجود شاشة لإظهار المعلومات.

السيارة مزودة بمكيف هواء.

تغليف مقاعد راقي من القماش.

حجم الجنوط الرياضية حوالي 14 بوصة.

السيارة تضم مرايات جانبية متميزة وتعمل بالكهرباء.

العربية مزودة بمدخل USB.

الفئة الثالثة من السيارة تضم بعض الصفات الإضافية، ومنها تقنية تحذير المسافة الخلفية حتى لا تصطدم بالسيارة التي تقف خلفك، كما أن تلك الفئة تضم كاميرا خلفية، كما يمكنك بسهولة تغيير ارتفاع كرسي السائق والتحكم في جلستك. سعر سيارة شانجان Alsvin تتمتع هذه السيارة بسعر مميز ومناسب للجميع من الطبقات المتوسطة والعليا، فهي آمنة تمامًا وتحتوي على الكثير من الإمكانيات الفريدة، ويصل سعر سيارة شانجان السفن حوالي 32 ألف ريال سعودي فقط، بينما سعر سيارة شانجان أيدو حوالي 47 ألف ريال سعودي فقط. الوسوم

سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية ، سيارة شانجان 2022 تتميز بالعديد من الصفات المميزة الرائغة والتي تجعلها على قائمة السيارات المميزة لهذا العام، وتلك السيارة تتميز بوجود كافة تقنيات الأمان والسلامة، حيث توجد العديد من الوسادات لحماية الراكبات، بالإضافة لوجود نظام EPS، كما أن السيارة تعمل بمحرك 1500 سي سي، ويوجد من السيارة فئات عديدةومتمزة من شانجان، حيث أن الفئة الثانية تعمل بمحرك أوتوماتيك متعدد السرعات، بينما الفئة الأولى تعمل بنظام يدوي متعدد السرعات، وفي تلك المقالة سنعرض لكم سعر سيارة شانجان Alsvin في المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا المتميز ثقتنى فتابعونا فيما يلى. سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية فيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارة شانجان Alsivn 2022 فالسعودية: السيارة تتميز بوجود محرك رباعي الأسطوانات، وعجلات وجنوط رياضية متميزة.

المحرك متميز بقيمة حوالي 1400 سي سي.

قوة الحصان تصل إلى حوالي 100 حصان.

يوجد داخل السيارة وسادات هوائية متميزة.

يتمتع نظام السيارة بوجود مصابيح أمامية من نوع LED.

يوجد في السيارة عزم دوران متميز يصل لحوالي 135 نيوتن على متر.

الناقل للحركة الخاص بالسيارة من النوع المانيوال، يضم حوالي سبع سرعات.

تتميز السيارة لوجود لمبات شمبور خلفية.

السيارة مضاف لها كافة عوامل الأمان وأهمهم فرامل مانعة للانغلاق.

يتميز العداد في السيارة بوجود شاشة لإظهار المعلومات.

السيارة مزودة بمكيف هواء.

تغليف مقاعد راقي من القماش.

حجم الجنوط الرياضية حوالي 14 بوصة.

السيارة تضم مرايات جانبية متميزة وتعمل بالكهرباء.

العربية مزودة بمدخل USB.

الفئة الثالثة من السيارة تضم بعض الصفات الإضافية، ومنها تقنية تحذير المسافة الخلفية حتى لا تصطدم بالسيارة التي تقف خلفك، كما أن تلك الفئة تضم كاميرا خلفية، كما يمكنك بسهولة تغيير ارتفاع كرسي السائق والتحكم في جلستك. سعر سيارة شانجان Alsvin تتمتع هذه السيارة بسعر مميز ومناسب للجميع من الطبقات المتوسطة والعليا، فهي آمنة تمامًا وتحتوي على الكثير من الإمكانيات الفريدة، ويصل سعر سيارة شانجان السفن حوالي 32 ألف ريال سعودي فقط، بينما سعر سيارة شانجان أيدو حوالي 47 ألف ريال سعودي فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة برخص التراب.. شانجان Alsavin فى السعودية بمواصفات ومميزات لن تتخيلها والسعر مفاجاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.