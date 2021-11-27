“تخفيض مذهل” سيارة هيونداي توسان 2022 مواصفاتها وسعرها بعد التخفيض

تمتلك هيونداي توسان شهرة بالغة منذ بدء طرحها في الأسواق العربية ومن بينها الأسواق السعودية والتي قامت بطرح أحدث إصداراتها الحالية لدى مجموعة صالح للسيارات وهذا الإقبال المتزايد على السيارة يرجع بتعدد أنظمة السلامة بداخلها ومن بينها الوسائد الهوائية وأنظمة التحكم المختلفة في الفرامل وإغلاقها مثل ABS ونظام EBD وعرض مؤشرات ضغط الهواء داخل الإطارات وغيرها من المواصفات التي يمكنك التعرف عليها عبر الأجزاء التالية.

تخفيضات سيارة هيونداي توسان GL-comfort 2022

تعرض هذه الفئة من السيارة بكثرة داخل مجموعة صالح للسيارات والتي تقدم هذه السيارة ضمن عروض الشراء والتخفيضات الصادرة مؤخرًا وتتمثل في كل من الآتي

تسجل أسعار السيارة الحالية نحو 88.000 ريال سعودي بعد التخفيضات من تكلفتها في الفترات الماضية والبالغة نحو 88.500 الف ريال.

ترتفع تكلفة شراء السيارة بعد الخصومات وهذا من خلال وضع القيمة المضافة ليصل سعر السيارة نحو 101.200 ريال سعودي.

توفر الشركة السيارة بثلاث ألوان متاحة من اللون الفضي والبني واللون الأحمر.

تمنح الشركة إحدى الهدايا المجانية والمتمثلة في عازل حراري والذي يطبق عليه ضمان يدوم لنحو عشرة سنوات.

جميع الخدمات المتعلقة بالصيانة او استبدال إحدى الأدوات داخل السيارة تخضع للخصم نحو 30% من سعر الأداة.

يسري على هذه السيارة فترات الضمان الممتدة طوال خمس أعوام او اقتطاع مسافة لا تقل عن نصف مليون.

يأتي هذا الضمان شامل خدمات الصيانة والإصلاح المجاني لمختلف قطع غيار السيارة.

مواصفات سيارة هيونداي توسان

هيونداي توسان GL-comfort 2022

بالرغم من تواجد سيارة هيونداي توسان بمحرك رباعي الاسطوانة إلا أنه يرتفع من ناحية التخزين لنحو 2 لتر.

عدد الاحصنة القادر المحرك على توليدها يصل إلى 156 حصان بحد أقصى.

تم اختيار المصابيح في الجزء الأمامي من الهالوجين مع إضافة مصابيح ليد ذات إضائة نهارية في كل من الجزء الخلفي والامامي للسيارة.

تضم السيارة جناح في الجزء الخلفي مع تزويدها بأنظمة توضيح الرؤية الضبابية.

استخدم القماش المخمل في تجهيز المقاعد الداخلية للسيارة مع إمكانية التحكم في زوايا مقاعد السيارة الامامية واتجاهاتها.