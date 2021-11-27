أفخم أنواع السيارات.. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruiser في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، تعتبر تلك النوعية من السيارات من أكثر وأهم الموديلات الحديثة من السيارات، والتي تتميز بالعديد من المواصفات المتميزة، والتي تؤهلها لأن تكون من أفضل وأجود المركبات من إنتاج تويوتا، والتي تعد واحدة من أفضل وأشهر الشركات التي تمتلك أفضل الخطوط الإنتاجية لأفضل الموديلات للسيارات بأقوى التركيبات والتصميمات مع مراعاة التجهيز على أعلى مستوى باعتبارها من أنواع الموديلات التي يسعى منتجوها لإرضاء كافة أذواق العملاء، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول المواصفات الأساسية، والتجهيزات التي تشتمل عليها السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية

تلك السيارة تعتبر أرقى التصميمات المتواجدة في التوقيت الحالي ومن السيارات التي تمتلك كل عوامل الأمان والتجهيزات الملائمة المطلوبة أثناء القيادة، ومن بين أهم ما تمتلكه تلك السيرة من مواصفات ما سيلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة من النوع لاند كروز تعتبر من أهم الموديلات لشركة تويوتا ذات التصميم الانسيابي والقوي في نفس الوقت، وكذلك يعد من التصميمات التي توفر لمن يقودها الراحة طوال فترة قيادته للسيارة.

المحرك ستة سليندر، شكله كحرف ال v، والسعة الخاصة به تعدل أربعة لترات.

المحرك يدور بالقوة التي تبلغ ما يعدل مائتين واحد وستين حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ ثلاثمئة وخمسة وثمنين نيوتن لكل متر.

المحرك مرتبط بالقير الأوتوماتيك، ومتوفر بعدد ستة من قطع الغيار.

السيارة مريحة من الداخل وبها الكثير من الكماليات.

المقاعد تمتاز بجمال التصميم علاوة على كونها مريحة.

الناقل من النوعية الأوتوماتيك والمقسمة لنحو ست تدرجات للسرعة.

الفرامل تحميل المواصفات التي تؤهلها لتكون آمنة، وقيادتها أسهل على الطريق.

بالنسبة للسيارة من نوعية لاند كروز من النسخة الجديدة لعام ألفين اثنين وعشرين سعرها سبعين ألف دولار، وبالمملكة سعرها مائتين اثنين وستين ألف ريال سعودي.

سيارة لاند كروز جي إكس آر بمبلغ سبع وسبعين ألف ريال سعودي.

السيارة من نوعية لا ند كروزر ماركة تويوتا في إكس، قد بلغت سعر ثلاثمئة اثنين وستين ريال.

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية