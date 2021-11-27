السيارة الرياضية ... كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الرهيبة

كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها، سياره كيا سيلتوس 2022 من السيارات التي تعمل من خلال الدفع الرباعي كما توفر خاصية الدفع الأمامي وهي سيارة مدمجة suv وتتميز بتجربة قيادة محسنة، تعد سيارة اقتصادية حيث ينخفض ثمنها نسبيا كما تأتي بتصميم داخلي واسع و مظهر خارجي جذاب وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي، وتشمل العديد من التقنيات التي توفر الرفاهية والأمان، و يتم صناعة السيارة في كوريا الجنوبية وهي أنتاح شركه كيا. كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها ويوجد العديد من المواصفات فى سيارة كيا سيلتوس ومن اهم تلك المواصفات مايلى: مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 تعد سيارة كيا سيلتوس 2022 من السيارات المدمجة التي تعمل من خلال الدفع الرباعي.

المدمجة التي تعمل من خلال الدفع الرباعي. محرك السيارة يأتي بقوة 164 حصان.

تتميز السيارة بوجود شاشه رقميه مقاس 7 بوصة

تصل مساحة الشحن في السيارة التي 26.6 قدم مكعب

عزم الدوران لكيا سيلتوس 2022 يبلغ 178 نيوتن لكل متر.

تتميز بتوفر ناقل حركه أوتوماتيكي خاصية cvt.

تتراوح أبعاد كيا سيلتوس 2022 ما بين 4315 مليمتر للطول و1800 مليمتر للعرض، أما الارتفاع فيبلغ 1645 مليمتر.

سيلتوس 2022 ما بين 4315 مليمتر للطول و1800 مليمتر للعرض، أما الارتفاع فيبلغ 1645 مليمتر. يبلغ طول قاعدة العجلات 2610 ملليمتر.

وزن السيارة في طرازاتها المختلفة ما بين 1337 و 1504 كيلوغرام. مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 مميزات سيارة كيا سيلتوس 2022 عجلات سيارة صلصة مصنوعة من مادة الألومنيوم وهي بمقاس 18 بوصة.

تتميز السيارة بوجود كشافات ضوئية led.

تحتوي على مصابيح أمامية للضباب.

كما توفر الواحد انزلاقية ذات مظهر جذاب وهي مصنوعه من المعدن.

تحتوي على شاشة بمقاس 8 بوصة وتعمل بواسطة اللمس.

تدعم السيارة أندرويد و بلوتوث.

كما توفر ستيريو من نوع مميز يدعم 8 مكبرات صوت.

كما تدعم الشحن اللاسلكي ويوجد بالسيارة فتحة سقف بانوراميه.

ويوجد بها راديو يعمل من خلال الأقمار الصناعية.

كما أن مساحتها جيدة حيث تتسع ل 5 أشخاص من الداخل.

كما توفر منافذ الطاقة بقوة 12 فولت.

يمكن تعديل مقعد السائق إلى 10 وضعيات مختلفة.

تتميز السيارة بوجود 5 فئات مختلفة وهي طراز lx وطراز s وطراز ex وطراز sx turbo وطراز nightfall edition. مميزات سيارة كيا سيلتوس 2022 أسعار سيارة كيا سيلتوس 2022 أسعار سيارة كيا سيلتوس 2022 يتراوح سعر الترددات المختلفة سياره كيا سيلتوس ما بين 22 ألف دولار و29 ألف دولار. الوسوم

كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها، سياره كيا سيلتوس 2022 من السيارات التي تعمل من خلال الدفع الرباعي كما توفر خاصية الدفع الأمامي وهي سيارة مدمجة suv وتتميز بتجربة قيادة محسنة، تعد سيارة اقتصادية حيث ينخفض ثمنها نسبيا كما تأتي بتصميم داخلي واسع و مظهر خارجي جذاب وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي، وتشمل العديد من التقنيات التي توفر الرفاهية والأمان، و يتم صناعة السيارة في كوريا الجنوبية وهي أنتاح شركه كيا. كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها ويوجد العديد من المواصفات فى سيارة كيا سيلتوس ومن اهم تلك المواصفات مايلى: مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 تعد سيارة كيا سيلتوس 2022 من السيارات المدمجة التي تعمل من خلال الدفع الرباعي.

المدمجة التي تعمل من خلال الدفع الرباعي. محرك السيارة يأتي بقوة 164 حصان.

تتميز السيارة بوجود شاشه رقميه مقاس 7 بوصة

تصل مساحة الشحن في السيارة التي 26.6 قدم مكعب

عزم الدوران لكيا سيلتوس 2022 يبلغ 178 نيوتن لكل متر.

تتميز بتوفر ناقل حركه أوتوماتيكي خاصية cvt.

تتراوح أبعاد كيا سيلتوس 2022 ما بين 4315 مليمتر للطول و1800 مليمتر للعرض، أما الارتفاع فيبلغ 1645 مليمتر.

سيلتوس 2022 ما بين 4315 مليمتر للطول و1800 مليمتر للعرض، أما الارتفاع فيبلغ 1645 مليمتر. يبلغ طول قاعدة العجلات 2610 ملليمتر.

وزن السيارة في طرازاتها المختلفة ما بين 1337 و 1504 كيلوغرام. مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 مميزات سيارة كيا سيلتوس 2022 عجلات سيارة صلصة مصنوعة من مادة الألومنيوم وهي بمقاس 18 بوصة.

تتميز السيارة بوجود كشافات ضوئية led.

تحتوي على مصابيح أمامية للضباب.

كما توفر الواحد انزلاقية ذات مظهر جذاب وهي مصنوعه من المعدن.

تحتوي على شاشة بمقاس 8 بوصة وتعمل بواسطة اللمس.

تدعم السيارة أندرويد و بلوتوث.

كما توفر ستيريو من نوع مميز يدعم 8 مكبرات صوت.

كما تدعم الشحن اللاسلكي ويوجد بالسيارة فتحة سقف بانوراميه.

ويوجد بها راديو يعمل من خلال الأقمار الصناعية.

كما أن مساحتها جيدة حيث تتسع ل 5 أشخاص من الداخل.

كما توفر منافذ الطاقة بقوة 12 فولت.

يمكن تعديل مقعد السائق إلى 10 وضعيات مختلفة.

تتميز السيارة بوجود 5 فئات مختلفة وهي طراز lx وطراز s وطراز ex وطراز sx turbo وطراز nightfall edition. مميزات سيارة كيا سيلتوس 2022 أسعار سيارة كيا سيلتوس 2022 أسعار سيارة كيا سيلتوس 2022 يتراوح سعر الترددات المختلفة سياره كيا سيلتوس ما بين 22 ألف دولار و29 ألف دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الرياضية … كيا سيلتوس 2022 بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الرهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.