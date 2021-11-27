مواصفات واسعار تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner السيارة اليابانية المميزة

مواصفات واسعار تويوتا فورتشنر والتي تعتبر سيارة يابانية مميزة، حيث تقوم الشركة المنتجة بتوفيرالسيارة بموديلين مختلفين، وستقوم معارض السيارات بعرض سيارة تويوتا فورتشنر Toyota Fortuner 2022، والتي تتميز بأنها ذات محركين مختلفين ، بالإضافة إلى أنه قد تم تزويدها بالعديد من التقنيات الحديثة في داخل السيارة وخارجها، ومزودة بكل سبل الراحة بالنسبة للركاب والأمان، التي تتواجد في العديد من أنواع السيارات الأخرى، تتميز سيارة تويوتا فورتشنر بأنه يوجد بها تقنية مميزة وتتميز بأنها تعتبر حديثة وضعتها الشركة في سيارات تويوتا فورتشنر، وهذه التقنية تقلل الي حد كبير انزلاق السيارة في أو في منحدر عندما تمر في أي منعطف، توجد في السيارة شاشة مميزة وتمتلك نظام المعلومات حيث أن قياس هذه الشاشة هو 4.2 بوصة .

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 السيارة اليابانية القوية

أرادت الشركة التي قامت بإنتاج سيارة موديل تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2022 أن تميز نفسها عن غير من شركات السيارات عن طريق إضافة العديد من التقنيات، وفوق ذلك فإن تويوتا فورتشنر 2022 لديها عدد من الصفات والمميزات، والتي سنقوم بإدراجها أدناه :

تتوفر السيارة الجديدة في فئتين تكون مختلفتين ، مما يسمح للمستهلكين باتخاذ قراراتهم بأنفسهم. تظهر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 لأول مرة والتي تظهر في الفئة الأولى بفضل والتي تكون بشكل رباعي الأسطوانات. السيارة تعتبر من الفئة الأولى، فإن محرك تويوتا فورتشنر لديه إزاحة 2694 سم مكعب. السيارة الفئة الأولى تويوتا فورتشنر حيث تملك محرك 163 حصان. المحرك الأول وناقل الحركة سيارة تويوتا فورتشنر يبلغ 245 نيوتن متر / متر، ويحتوي علي ست سرعات سيارة تويوتا فورتشنر والتي تعتبر موديل الفئة الثانية تمتلك محرك سداسي الأسطوانات. محرك سيارة تويوتا فورتشنر يتميز بأنه ذو سعة مقدارها 4 لترات بالإضافة إلى ذلك فإن محرك السيارة من الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر يكون معدله 234 حصانًا. يتميز عزم الدوران بالنسبة للمحرك الذي هو من الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر سيكون 376 نيوتن. تعمل سيارة تويوتا فورتشنر موديل الفئة الثانية بنظام الدفع المتكامل.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 داخل السعودية ومصر

الشركة المنتجة لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 اليابانية بوديلات مختلفة ، حيث تحدد أسعارها كالآتي :-