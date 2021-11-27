العرض الجبار ب 333 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 GLI من عبد اللطيف جميل

سياره تويوتا كورلا 2021 تقسيط 333 ريال من بين السيارات الأفضل والتي من الممكن أن يتم العرض لمختلف مواصفاتها فيما يلي حيث تعتبر المواصفات الخاصة بالسيارة من أهم ما يبحث عنه الكثير من الناس من مفضلي اقتناء السيارات الأحدث والأرقى سواء من حيث التركيب الداخلي، أو من حيث التصميم الخارجي، ومن خلال الآتي من الفقرات التي تشتمل عليها السطور القادمة نوضح أهم تلك المواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة مع بيانسياره تويوتا كورلا 2021 تقسيط 333 ريال
سياره تويوتا كورلا 2021 بالتقسيط لشهور وقيمة القسط حوالي ما يقرب من ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال سعودي، حيث تعتبر السيارة من أفضل ما يتوفر بمعارض المملكة من أنواع المركبات بالتصميم الحديث والخالي من المشكلات التي قد تعوق دون القيادة الجيدة للسيارة، ومن خلال الآتي وحتى يكون المشتري على دراية كاملة بالمواصفات حال الشراء للسيارة نعرض المواصفات كاملة فيما يلي:
مواصفات السيارة تويوتا كورلا 2021
سيارة من نوع تويوتا كورلا 2021 من أفضل السيارات والتي تتمتع بالآتي من المواصفات القادمة:
- السيارة بتصميم خارجي في غاية الأناقة والتميز.
- المحرك بالقوة ستة سلندر.
- المحرك بالسعة التي تقدر بواحد لتر والقوة الخاصة بالمحرك تبلغ حوالي مئة واحد وعشرين حصان.
- تأتي السيارة بالمقاعد من المستوى الملائم ومريحة لمختلف الركاب.
- عزم الدوران الخاص بالمحرك يعد حوالي مائتين اثنين وأربعين نيوتن لكل متر.
السعر الخاص بتلك السيارة من مختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية يبلغ حوالي مائة ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بتلك السيارة فهو يعد مرتفع بالنسبة لأسعار السيارات الأخرى، وبالنسبة للتقسيط فهو مبلغ ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال سعودي، والتقسيط باتباع عدد من الشروط:
- التقسيط يكون يبدأ في السداد لقيمة أربعين بالمائة دفعة أولى.
- القسط الثاني يكون على دفعات مقسمة لحوالي سنة كاملة، والسعر للقسط يبلغ ألف ريال سعودي.
- الأقساط تسدد من خلال التقسيم على أقساط مستحقة ولكن يجب سداد أربعين بالمائة من الثمن الخاص بالسيارة.
- وقد قدمنا لكم في هذا المقال سيارة تويتا كورلا بالتقسيط 333 ريال من عبد اللطيف يمكنك شراءها بسهولة
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سياره تويوتا كورلا 2021 تقسيط 333 ريال من بين السيارات الأفضل والتي من الممكن أن يتم العرض لمختلف مواصفاتها فيما يلي حيث تعتبر المواصفات الخاصة بالسيارة من أهم ما يبحث عنه الكثير من الناس من مفضلي اقتناء السيارات الأحدث والأرقى سواء من حيث التركيب الداخلي، أو من حيث التصميم الخارجي، ومن خلال الآتي من الفقرات التي تشتمل عليها السطور القادمة نوضح أهم تلك المواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة مع بيانسياره تويوتا كورلا 2021 تقسيط 333 ريال
سياره تويوتا كورلا 2021 بالتقسيط لشهور وقيمة القسط حوالي ما يقرب من ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال سعودي، حيث تعتبر السيارة من أفضل ما يتوفر بمعارض المملكة من أنواع المركبات بالتصميم الحديث والخالي من المشكلات التي قد تعوق دون القيادة الجيدة للسيارة، ومن خلال الآتي وحتى يكون المشتري على دراية كاملة بالمواصفات حال الشراء للسيارة نعرض المواصفات كاملة فيما يلي:
مواصفات السيارة تويوتا كورلا 2021
سيارة من نوع تويوتا كورلا 2021 من أفضل السيارات والتي تتمتع بالآتي من المواصفات القادمة:
- السيارة بتصميم خارجي في غاية الأناقة والتميز.
- المحرك بالقوة ستة سلندر.
- المحرك بالسعة التي تقدر بواحد لتر والقوة الخاصة بالمحرك تبلغ حوالي مئة واحد وعشرين حصان.
- تأتي السيارة بالمقاعد من المستوى الملائم ومريحة لمختلف الركاب.
- عزم الدوران الخاص بالمحرك يعد حوالي مائتين اثنين وأربعين نيوتن لكل متر.
السعر الخاص بتلك السيارة من مختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية يبلغ حوالي مائة ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بتلك السيارة فهو يعد مرتفع بالنسبة لأسعار السيارات الأخرى، وبالنسبة للتقسيط فهو مبلغ ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال سعودي، والتقسيط باتباع عدد من الشروط:
- التقسيط يكون يبدأ في السداد لقيمة أربعين بالمائة دفعة أولى.
- القسط الثاني يكون على دفعات مقسمة لحوالي سنة كاملة، والسعر للقسط يبلغ ألف ريال سعودي.
- الأقساط تسدد من خلال التقسيم على أقساط مستحقة ولكن يجب سداد أربعين بالمائة من الثمن الخاص بالسيارة.
- وقد قدمنا لكم في هذا المقال سيارة تويتا كورلا بالتقسيط 333 ريال من عبد اللطيف يمكنك شراءها بسهولة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الجبار ب 333 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 GLI من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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