العرض الجبار ب 333 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 GLI من عبد اللطيف جميل

سياره تويوتا كورلا 2021 تقسيط 333 ريال من بين السيارات الأفضل والتي من الممكن أن يتم العرض لمختلف مواصفاتها فيما يلي حيث تعتبر المواصفات الخاصة بالسيارة من أهم ما يبحث عنه الكثير من الناس من مفضلي اقتناء السيارات الأحدث والأرقى سواء من حيث التركيب الداخلي، أو من حيث التصميم الخارجي، ومن خلال الآتي من الفقرات التي تشتمل عليها السطور القادمة نوضح أهم تلك المواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة مع بيان

سياره تويوتا كورلا 2021 تقسيط 333 ريال

سياره تويوتا كورلا 2021 بالتقسيط لشهور وقيمة القسط حوالي ما يقرب من ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال سعودي، حيث تعتبر السيارة من أفضل ما يتوفر بمعارض المملكة من أنواع المركبات بالتصميم الحديث والخالي من المشكلات التي قد تعوق دون القيادة الجيدة للسيارة، ومن خلال الآتي وحتى يكون المشتري على دراية كاملة بالمواصفات حال الشراء للسيارة نعرض المواصفات كاملة فيما يلي:

مواصفات السيارة تويوتا كورلا 2021

سيارة من نوع تويوتا كورلا 2021 من أفضل السيارات والتي تتمتع بالآتي من المواصفات القادمة:

السيارة بتصميم خارجي في غاية الأناقة والتميز.

المحرك بالقوة ستة سلندر.

المحرك بالسعة التي تقدر بواحد لتر والقوة الخاصة بالمحرك تبلغ حوالي مئة واحد وعشرين حصان.

تأتي السيارة بالمقاعد من المستوى الملائم ومريحة لمختلف الركاب.

عزم الدوران الخاص بالمحرك يعد حوالي مائتين اثنين وأربعين نيوتن لكل متر.

السعر الخاص بالسيارة تويوتا كورولا

السعر الخاص بتلك السيارة من مختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية يبلغ حوالي مائة ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بتلك السيارة فهو يعد مرتفع بالنسبة لأسعار السيارات الأخرى، وبالنسبة للتقسيط فهو مبلغ ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال سعودي، والتقسيط باتباع عدد من الشروط: