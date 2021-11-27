سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الوحش الحقيقي للسيارات تعرف على السعر والمواصفات الآن

تأخذ سيارة تويوتا فورتشنر 2022 المركز الأول في السلامة حيث تم تصميم مميزات الأمان النشطة للمساعدة في حمايتك وحماية الركاب من الأذى. وأيضا تتمتع بشكل أنيق ببساطة وشرعت FORTUNER الجديدة في تغيير ملحوظ بسبب تراثها القوي، وجسم أخف وزنا مع أداء أكثر، ويتم تقديم محركين مع Fortuner، كلاهما موثوق به ويعمل بجد، بما في ذلك خيار 2.7 لتر رباعي الأسطوانات أو 4.0 لتر V6. تويوتا فورتشنر 2022 تويوتا فورتشنر 2022 تتمتع فورتشينر بالعديد من المواصفات والأداء والمميزات الفنية مثل: عجلة سبائك 17 بوصة

العرض 1،855 مم

والارتفاع 1،835 (ملم)

والطول 4975 ملم.

حجم المحرك 7.2 لتر.

عزم الدوران (نانومتر / دورة في الدقيقة) 24.9 / 4،000 (KG-M / RPM)

مقاس الإطارات 265 / 65R17

وقوة حصان في السيارة 164/5200

استهلاك الوقود في السيارة (كم / لتر) 10.4 (كم / لتر)

إجمالي الوزن في السيارة 2،620 (كجم)

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

عدد الصمامات في السيارة 16 صمام

سعة خزان الوقود (لتر) 80 لتر

عدد الأسطوانات في السيارة 4

نوع الوقود: بترول

عدد الأبواب في السيارة 5 وعدد المقاعد 7

نظام التعليق الأمامي: عظم الترقوة المزدوج الخلفي: تعليق من نوع 4 المواصفات الخارجية لسيارة فوتشنر مصابيح ضباب خلفية

مقبض الباب لون الكروم

ميزة المرآة الجانبية تعمل بالطاقة / قابلة للإعادة

شبكة أمامية / رادياتير كروم

دليل تسوية المصباح

مصدات أمامية وخلفية مصد أمامي بتصميم جديد

المصابيح الأمامية LED المصابيح الأمامية مع DRLs

مصابيح خلفية LED

خطوات جانبية

جناح سقف

دخول ذكي بدون مفتاح

علم الطرق الوعرة

باب خلفي كهربائي

تقليم الباب الخلفي من الكروم المواصفات الداخلية للسيارة نسيج خامة المقعد

مكيف هواء يدوي ثنائي المناطق

نوافذ كهربائية

مقياس Optitron W / شاشة عرض المعلومات المتعددة عداد السرعة Optitron مع شاشة TFT ملونة مقاس

4.2 بوصة

بارد وهوت بوكس. الأمان والراحة في Fortuner 2022 ميزات الكاميرا غير متوفر

مجسات وقوف السيارات غير متوفر

القفل التفاضلي NA

نظام التحكم في السرعة

مصابيح نهارية DRL

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)

نظام تحذير ضغط الإطارات (TPWS)

وسادة هوائية لركبة السائق

التحكم في ثبات السيارة (VSC)

يمكنك التعرف على سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 . المواصفات الخارجية لسيارة فوتشنر الوسوم

تأخذ سيارة تويوتا فورتشنر 2022 المركز الأول في السلامة حيث تم تصميم مميزات الأمان النشطة للمساعدة في حمايتك وحماية الركاب من الأذى. وأيضا تتمتع بشكل أنيق ببساطة وشرعت FORTUNER الجديدة في تغيير ملحوظ بسبب تراثها القوي، وجسم أخف وزنا مع أداء أكثر، ويتم تقديم محركين مع Fortuner، كلاهما موثوق به ويعمل بجد، بما في ذلك خيار 2.7 لتر رباعي الأسطوانات أو 4.0 لتر V6. تويوتا فورتشنر 2022 تويوتا فورتشنر 2022 تتمتع فورتشينر بالعديد من المواصفات والأداء والمميزات الفنية مثل: عجلة سبائك 17 بوصة

العرض 1،855 مم

والارتفاع 1،835 (ملم)

والطول 4975 ملم.

حجم المحرك 7.2 لتر.

عزم الدوران (نانومتر / دورة في الدقيقة) 24.9 / 4،000 (KG-M / RPM)

مقاس الإطارات 265 / 65R17

وقوة حصان في السيارة 164/5200

استهلاك الوقود في السيارة (كم / لتر) 10.4 (كم / لتر)

إجمالي الوزن في السيارة 2،620 (كجم)

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

عدد الصمامات في السيارة 16 صمام

سعة خزان الوقود (لتر) 80 لتر

عدد الأسطوانات في السيارة 4

نوع الوقود: بترول

عدد الأبواب في السيارة 5 وعدد المقاعد 7

نظام التعليق الأمامي: عظم الترقوة المزدوج الخلفي: تعليق من نوع 4 المواصفات الخارجية لسيارة فوتشنر مصابيح ضباب خلفية

مقبض الباب لون الكروم

ميزة المرآة الجانبية تعمل بالطاقة / قابلة للإعادة

شبكة أمامية / رادياتير كروم

دليل تسوية المصباح

مصدات أمامية وخلفية مصد أمامي بتصميم جديد

المصابيح الأمامية LED المصابيح الأمامية مع DRLs

مصابيح خلفية LED

خطوات جانبية

جناح سقف

دخول ذكي بدون مفتاح

علم الطرق الوعرة

باب خلفي كهربائي

تقليم الباب الخلفي من الكروم المواصفات الداخلية للسيارة نسيج خامة المقعد

مكيف هواء يدوي ثنائي المناطق

نوافذ كهربائية

مقياس Optitron W / شاشة عرض المعلومات المتعددة عداد السرعة Optitron مع شاشة TFT ملونة مقاس

4.2 بوصة

بارد وهوت بوكس. الأمان والراحة في Fortuner 2022 ميزات الكاميرا غير متوفر

مجسات وقوف السيارات غير متوفر

القفل التفاضلي NA

نظام التحكم في السرعة

مصابيح نهارية DRL

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)

نظام تحذير ضغط الإطارات (TPWS)

وسادة هوائية لركبة السائق

التحكم في ثبات السيارة (VSC)

يمكنك التعرف على سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 . المواصفات الخارجية لسيارة فوتشنر

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