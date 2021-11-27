“سعرها رخيص” سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الجديدة في السعودية

“سعرها رخيص” سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تعتير شركة سوزوكي واحدة من أكبر 10 شركات سيارات في العالم مما يدل على استمرار النجاح والنمو في الأسواق العالمية، تشتهر الشركة عالميًا بإنتاج السيارات والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والكراسي المتحركة بالإضافة إلى ذلك يعد إسم السيارة سوزوكي من أكثر أسماء السيارات شهرة في العالم ، ويرتبط سوزوكي بقيم الجودة والكفاءة وذلك لأنها تعتبر قوة لا يستهان بها في صناعة السيارات ، حيث إنها من أكبر شركة سيارات من حيث الإنتاج والمواصفات الجبارة واليومس وف نضع لكم عبر موقعنا كل مواصفات السيارة وسعر السيارة المناسب للجميع تابعوا معنا.

سوزوكي فيتارا 2021 هي من السيارات المحببة لدي الكثيرون داخل المملكة العغربية السعودية فهي من السيارات الرياضية التي حققت نجاح كبير في المملكة، والتي تُطرح في السوق السعودي للسيارات بفئتين من المعدات ، مع مجموعة من مواصفات كالتالي:-

الحماية والسلامة ، وبرامج مساعدة السائق على تحديات الطريق.

تعتمد السيارة الجديدة سوزوكي على محرك رباعي الأسطوانات بسعة حوالي 1600 سي سي.

يمكن أن ينتج قوة 120 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

لديها شبكة تهوية ومصابيح أمامية عالية الجودة كما أن عدد المقاعد بها 4 مقاعد.

تحتوي على مثبت السرعة ، تكييف هواء ، تحكم عن بعد ، زجاج خلفي كهربائي ، إنذار ، مقاعد كهربائية

تحتوي على مصابيح أمامية أوتوماتيكية في المقدمة بالإضافة إلى أنه يحتوي على نفس الشيء على ظهره.

تعتمد السيارة على نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

تتسارع السيارة من حالة التوقف التام إلى سرعة 100 كم / ساعة في 13 ثانية.

تستهلك السيارة ما معدله 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

السرعة القصوى للسيارة 170 كم بالسيارة

حجم الكيس 375 لترًا.

السيارة متوفرة بالفرامل المانعة للانغلاق ABS ، توزيع قوة الفرامل الإلكترونية EBD وبرنامج مساعدة الفرامل BA.